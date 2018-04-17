Yeni protezine yardımlar sayesinde kavuştu

Melike Oğur, çocukluğunda yakalandığı kemik kanseri nedeniyle bir süre tedavi gördü ancak 12 yaşında sol bacağı diz üstünden kesildi. Ameliyatın ardından takılan protezi zamanla küçülen Oğur, annesiyle babasının ayrılması üzerine ekonomik olarak zor günler geçirdiği için protezini yenileyemedi.

Protezini kullanamadığı için evden çıkamayan Oğur'un annesi, kızının durumunu Aile Meclisi Derneği (AİLEMDER) Mersin Şubesi yetkililerine anlattı.

AİLEMDER üyelerinin girişimiyle Mersin Valiliği ve Toroslar Kaymakamlığı iş birliğinde, yaklaşık 14 bin liraya mal olan protez, ABD'den getirtildi. Yardımlar sayesinde yeni protezine kavuşan Oğur, yeniden yürümenin heyecanını yaşadı.

Oğur: "Canım yanıyordu"

Oğur, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, küçülen protezin bacağında yaralara ve iltihaplanmalara neden olduğunu belirterek Oğur, "Yürüyemiyordum. Vaktimi sürekli evde geçiriyordum. 18 yaşına geldiğim için bana orijinal protez almam gerektiği söylendi. Ancak istediğimiz protez biraz pahalıydı." dedi.

Dernek yetkilileri ve Mersin Valiliği ile Toroslar Kaymakamlığının yardımlarıyla yeni bir proteze kavuştuğunu dile getiren Oğur, "Şimdi protezimi aldım ve oldukça memnunum. Protezden önce hiçbir şekilde kendi işimi yapamıyordum. Bir markete gitmek benim için oldukça güçtü. Evin içinde bir odadan bir odaya gidemiyordum. Canım yanıyordu. Şimdi istediğim yere rahatça gidebiliyorum. Kendi işlerimi kendim görebiliyorum." diye konuştu.