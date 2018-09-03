Yeni öğrencilerini otogarda karşıladılar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, farklı şehirlerden otobüslerle Burdur'a gelen öğrenci ve ailelerini sabahın erken saatlerinde otogarda karşılayarak onlarla bir süre sohbet etti.

Otogarda kurulan stant alanında Rektör Korkmaz'dan üniversite ve kent hakkında bilgi alan öğrenci ve aileleri daha sonra üniversiteye ait otobüslerle kampüse ücretsiz götürüldü. Korkmaz, yeni öğrencileri ve ailelerini makamında ağırlayarak kahvaltı yaptı.

Prof. Dr. Korkmaz, karşılamanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok ilinden Burdur'a üniversite okumak için gelen öğrencilerin olduğunu söyledi. Kayıt döneminde yeni öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Korkmaz, kentte gelen öğrencileri 4 yıldır otogarda karşıladıklarını bildirdi.

Korkmaz, karşılama programının öğrenci ve ailelerinde büyük memnuniyetle oluşturduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak öğrencileri sadece eğitim öğretim ilişkisi içinde bulunduğumuz bireyler olarak görmüyoruz. Ülkemizin varlığını, birliğini ve bağımsızlığını bu gençlere emanet edeceğiz. Bu anlamda bizim onlara davranışımız bir tür hayat eğitiminin parçası. Misafirperverliğimizi ve vatana hizmet aşkının onlarda da oluşmasını temin etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle bu uygulamayı devam ettireceğiz."

Korkmaz bu yıl ilk yerleştirmelerde 9 binlik kontenjanlarının yüzde 80'inden fazlasının dolduğunu ve toplam öğrenci sayılarının ise yaklaşık 35 bine ulaşacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

İzmir'den gelen öğrenci velisi Emine Dağtekin de karşılamadan memnun kaldıklarını belirterek "Biz sabah saat 4'te indik buraya. Karşımızda hocalarımızı görünce çok şaşırdık. Çok güzel bir hizmet, bu karşılama bizlerde okula karşı bir sıcaklık yarattı." dedi.

Grafik Tasarım Bölümünü kazanan öğrenci Büşra Kayar ise "Gayet güzel bir karşılamaydı hiç beklemiyordum. Okulu bulabilecek miyiz diye tedirgindim. Bu sıcak karşılama bizim için iyi oldu." diye konuştu.

Muğla

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne kayıt yaptırmak için gelen öğrenciler de otogarda Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından karşılandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yeni başlayacakları üniversite yaşantısında yalnız olmadıklarını göstermek adına her yıl bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Muğla'nın üniversite kenti olduğunu belirten Çiçek "Buradaki hayat öğrencilerimizin geleceğini şekillendirecek. Buradaki başarınız hayatınızdaki başarınızın temeli olacaktır. Muğla'nın geleneksel kültür ve adetlerine bağlı olarak sizlerin sıcak bir karşılamayla üniversite hayatına merhaba demenizi istedik." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin çok eski bir üniversite olmamasına rağmen kısa zamanda isminden söz ettiren ayrıcalıklı bir üniversite haline geldiğini kaydetti. Muğla'nın bir üniversite kenti olduğuna vurgu yapan Gürün, öğrencilerin kentte gönül rahatlığıyla öğrenimlerini sürdürebileceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Rektör Çiçek ve protokol üyeleri öğrenciler ve ailelerine karanfil vererek bir süre sohbet etti.

Otogarda kurulan stantları gezerek görevlilerden bilgi alan öğrenci ve ailelere daha sonra kendilerini bekleyen üniversite ve emniyete ait otobüslerle ücretsiz olarak kampüse götürüldü.