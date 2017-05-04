Yeni Nesil Erkek Oyuncular- Papatya

-KOÇ BURCU-

FURKAN ANDIÇ

4 Nisan 1990 İstanbul

Güneş burcu: Koç

Ay burcu: Aslan

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği: Baş bölgesi ve kaslı yapısı ile dikkatleri üzerine çeker.

Belirli karakteristik özelliği:

Güneş’i, Koç burcunda olduğundan; heyecanlı, sabırsız, cesur, meraklı ve atakdır.

Ancak sonu tam düşünülmeden kalkışılan işlerden; hevesi çabuk geçeceğinden, pişmanlık duyabilir. Bir konuya ilgisi çabuk dağılabilir. Bu nedenle her işi hızlı, hızlı bitirmeye çalışır. Aksi durumda, o işin yarım kalacağını bilir.

Ay Aslan : Ay’ı Aslan burcunda olduğundan; sahne ve spot ışıkları, sanat ve yaratıcılıkla ilgilenmekten duygusal olarak beslenir.

Arkadaşları ve çevresi tarafından yaptıklarının onay görmesi ve takdir edilmek onun için çok önemlidir. Adeta alkışla beslenir.

Merkür’ü Boğa olduğundan sabit fikirli olduğunu söyleyebilirim. İnandığı doğrularından asla vazgeçmez. Kararlarını çok ağır alır. Fakat aldığı bir kararda ayakları sağlam yere basar.

Sesi ve diksiyonu oldukça “güzel”dir.

Venüs’ Kova burcunda olmasından dolayı; ikili ilişkilerinde özgürlükten yanadır. Kıskanılmaktan, kıskaca alınmaktan hiç hoşlanmaz.

Karşı cins olarak farklı ve orijinal görünen kişilere doğru çekilir.

Sıra dışı sanattan ve farklı olandan hoşlanır.

Bir şeyleri keşfetmek, farklı olanı denemek onu mutlu eder.

Mars’ı Kova’da olması; sıra dışı, onun marjinal sporlara ilgi duyabileceğini gösteriyor. Sıra dışı bir cesareti vardır.

Dövüş sporları judo, aikido gibi faaliyetlere de ilgi duyabilir.

Teknolojik savaşların yapıldığı bilgisayar oyunları da ona göredir.

“Astronot olmak” onun gerçekleştirmek istediği bir hayali olabilir.

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-BOĞA BURCU-

HİLMİ CEM İNTEPE

19 Mayıs 1992 Muğla

Güneş burcu: Boğa

Ay burcu: Oğlak

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Kalın ve güçlü boyun yapısı ile dikkat çeker.

Belirli karakteristik özelliği: Rahatlarına düşkündürler. Ayakları sağlam yere basan bir karaktere sahiptir. Gerçekçidir. Genelde macera peşinden koşmaz. Sadece bazen aniden kalkıştığı işler olabilir. Bunu yaparken de sonunu pek düşünmez.

Güneş’i Boğa burcunda olduğundan ; hareketleri ağırdır.

Dünya’ya “dünyevi zevkleri” deneyimlemeye geldiğini söyleyebiliriz.

Dokunma, tad alma, koku alma gibi duyularına yönelik her türlü zevki yaşamak ister.

“Tad alma” duyusu oldukça gelişmiş olduğundan; doğuştan bir gurmedir. Dikkat etmezse kilo almaya eğilimlidir.

Ay Oğlak : Ay burcu Oğlak olduğundan, kendini “maddi yönden güvende” hissetmek ister. Ve bu “güvende” olma duygusundan beslenir. Gerçekçidir.

Ayaklarının yere sağlam basmasından hoşlanır.

Disiplinden, sistemden, kurallarına göre yaşamaktan keyif alır. Maddiyata önem verir. Ciddiyetten hoşlanır. Sağlam ve kalıcı adımlar atar. Maceradan hoşlanmaz.

Mesafeli olmayı sever. Düzenli bir hayat sürüp, geleceğini bir sistem dahilinde devam ettirir.

Merkür’ü Boğa olduğundan sabit fikirli olduğunu söyleyebilirim. İnandığı doğrularından asla vazgeçmez. Kararlarını çok ağır alır. Doğuştan güzel bir sese sahiptir.

Venüs Boğa Sanat, güzellikler, estetik ve keyfe düşkündür. 5 duyusuna hitap eden duyusal zevkler önemlidir. Yeteneklidir. Sanatın herhangi bir dalı ile uğraşabilir.

Doğaya düşkündür. Güzel kokulara özel bir düşkünlüğü vardır. Bu nedenle karşı cinste parfüm karşı koyamadığı bir silah olabilir.

Parayı sever. Maddecidir.

İkili ilişkilerinde uyum denge ve saygı vardır. Partnerine sadakat ve bağlanma duygusu güçlüdür. Romantik ve şefkatlidir. “Sahiplenme duygusu” bazen partnerini sıkabilir.

Tez canlı değildir. Aksine çok iyi düşünerek sağlam kararlar alır. İlişkide sabırlıdır. Sabittir.

Ağır ve emin adımlarla ilerler.

Mars Koç: Savaşçı, cesur, girişken, sportmen, gözü kara bir yapısı vardır. Bir kavganın ortasına korkusuzca atılabilir.

Enerjisi asla bitip tükenmek bilmez. Kendini kontrol altına alamazsa, “kavgacı” bir tip olarak ta yorumlanabilir.

Hayatı boyunca genç görünecek bir dış görünüşe sahip olacaktır. Çünkü spor hayatının olmazsa olmazıdır.

Yalnız dikkat etmezse kafa bölgesinden bol, bol yara alacaktır. Kesinlikle kask giymelidir.

Sık, sık baş ağrıları çekebilir.

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-İKİZLER BURCU-

TOLGA SARITAŞ

30 Mayıs 1991 İstanbul

Güneş burcu: İkizler

Ay burcu: Yay

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: Hiperaktiftir. En belirgin özelliği ince uzun parmaklı elleridir.

Belirli karakteristik özelliği: Hızlı hareket eden civa gibi yerinde duramayan bir yapısı vardır.

Güneş’i İkizler burcunda olduğundan; kendisinin “iletişim” yönüyle gelişmiş bir “entelektüel” olduğunu söyleyebiliriz. Kendini çok iyi ifade edebilir. Oldukça düzgün ve kibar elyapısı ile dikkatleri üzerine çekebilir. Keskin zekası ile konuşkan yapısı ile dikkatleri üzerine çeker.

Ay Yay: burcunda olması nedeniyle; maceradan hoşlanır. Arkadaş canlısıdır. Ruhani yönü gelişmiştir. Seyahatler, yabancı ülkeler, yabancı kültürler, yüksek eğitim, ruhani konulardan duygusal olarak beslenir.

Macera yaşamak ister. Felsefeden keyif alır. Ruhani seyahatlerden de hoşlanabilir. Arkadaş canlısıdır.

Merkür’ü Boğa olduğundan sabit fikirli olduğunu söyleyebilirim. İnandığı doğrularından asla vazgeçmez. Kararlarını çok ağır alır. Fakat sağlam ayakları yere basan anlaşmalar yapar.

Venüs’ü Yengeç burcunda olduğundan; İkili ilişkilerinde partnerine karşı, “korumacı” bir rol üstlenebilir. Partnerinde “anne” gibi, koruyup kollayan kadınlara doğru çekilir.

Duygusal ve romantiktir.

Bazen çabuk kırıldığından alınganlık gösterebilir.

Mars’ı Aslan’da olduğundan, çok hareketli ve cesur bir yapıya sahiptir.

Doğuştan bir Gladyatördür.

O gözü kara, lider özelliklerine sahip “cesur”, aynı zamanda “mert bir savaşçı”dır.