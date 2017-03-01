Yeni Nesil Erkek Oyuncular

KOÇ BURCU

KADİR DOĞULU

Güneş burcu: Koç

Ay burcu: Kova

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği: Baş bölgesi dikkat çeker. Muhtemelen yüzünde belirgin bir iz olabilir. Bu bazen bir ben veya bazen bir yara izi olabilir. Kaslı geniş omuzlu erkeksi bir vücut yapısı olabilir.

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i, Koç burcunda olduğundan; heyecanlı, sabırsız, cesur, meraklı ve atakdır.

Ancak sonu tam düşünülmeden kalkışılan işlerden; hevesi çabuk geçeceğinden, başladığı işlerin sonunu getiremeyebilir..

Ay’ı Kova’da olduğundan, özgürlüğüne düşkündür. Aşklarında da belli bir “özgür” lük mesafesini korumak ister. Aslında onun marjinal tavırlarına, sıra dışı ve bireysel hareketlerine kabul göstermek gerekir. Çünkü kendisinin duygusal beslendiği alan “özgür”lüğüdür…

Merkür Koç olduğundan zihinsel olarak sabırsızdır. Her şeyi merak edebilir. Sözlerinde cesurdur. Sonunu düşünmeden sözler sarf edebilir. Pişman olabileceği davranışlarda bulunabilir.

Mars’ı Başak’ta olduğundan en ufak detayı gözden kaçırmayacak, cesurca işlere kalkışacaktır. Ancak “acelecilik” nedeniyle; “sonu detaylıca düşünülmeden kalkışılan işler” kendisini üzebilecektir.

Bu konum ile rutin hareketlerin hayatında kolaylıkla yer alabileceğini görüyoruz. Yani bir spor dalını seçtiğinde hayat boyu onu rahatlıkla gerçekleştirebilir.

Özen gerektiren çalışmalarda başarılı olur. Sabır ile “mükemmelliği” yakalayana kadar uğraşır. Hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaştığında ise; karşısındakini acımadan eleştirebilir. Ama bunu gerçekten “özensiz” bir durumla karşılaşırsa yapar.

Venüs’ü Balık burcunda olduğundan; romantik ilişkilerden yanadır. “Masal gibi aşk” ilişkisi yaşayabilir. İkili ilişkilerinde son derece romantik ve duygusaldır.

Sanatsal yetenekleri vardır. Sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir. İlham gerektiren yaratıcılıklarda başarılıdır. Mesleği olan sinema sanatı, Venüs’ünden kaynaklanmaktadır.

BOĞA BURCU

KAAN URGANCIOĞLU

Güneş burcu: Boğa

Ay burcu: İkizler

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Kalın boyun kasları ile dikkati çeker.

Belirli karekteristik özelliği: Bir çok gezegeni Toprak burcunda toplanmış olduğundan; kendisinin sağlam ayakları yere basan biri olduğunu ve asla maceraya atılmayacak bir karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Dünyevi zevkler onun için oldukça önemlidir. Her türlü hareketinde son derece sabit, yeniliklere açık biri değildir.

Güneş’i Boğa burcunda olduğundan ; hareketleri ağırdır.

Dünya’ya “dünyevi zevkleri” deneyimlemeye geldiğini söyleyebiliriz.

Dokunma, tad alma, koku alma gibi duyularına yönelik her türlü zevki yaşamak ister.

“Tad alma” duyusu oldukça gelişmiş olduğundan; doğuştan bir gurmedir. Dikkat etmezse kilo almaya eğilimlidir.

Ay’i ikizler burcunda olan kaan Urgancıoğlu entellektüel konulardan ve çok yönlü kurduğu iletişimlerden, “duygusal” olarak beslenir.

Tek düze bir iletişim ile asla yetinmez. Birden fazla kitap okumaya başladığı görülür. Flört etmekten çok hoşlanır. Evlense bile partneri ile hayat boyu flört edecektir.

Merkür’ü Boğa olduğundan sabit fikirli olduğunu söyleyebilirim. İnandığı doğrularından asla vazgeçmez. Kararlarını çok ağır alır.

Mars’ı Boğa burcunda zararlıdır. İlgilendiği aktivitede azimle çalışır.. Aşırı seks dürtüsü ve sahip çıkma duygusunu çok kuvvetli ifade edebilir. Enerji seviyesi oldukça yüksektir.

Agresif durumunu kontrol altına alamazsa çevresinde ki kişilere saldırgan olmaktan ziyade yüksek sesle azarlayabilir. Bu yüzden çoğu zaman duygusal ve profesyonel ilişkisi zedelenebilir.

Venüs Boğa’da olduğundan sanat, güzellikler, estetik ve keyfe düşkünlük mevcuttur.

5 duyusuna hitap eden duyusal zevkler önemlidir. Yeteneklidir. Sanatın herhangi bir dalı ile uğraşabilir. Doğuştan güzel bir sese sahip olabilir. Kendisini şarkı söylerken duyarsak şaşırmam. Diksiyonu düzgündür.

Doğayı sever.

İkili ilişkilerinde uyum denge ve saygı vardır. Partnerine sadakat ve bağlanma duygusu güçlüdür. Romantik ve şefkatlidir. “Sahiplenme duygusu” bazen partnerini sıkabilir.

Tez canlı değildir. Aksine çok iyi düşünerek sağlam kararlar alır. İlişkide sabırlıdır. Sabittir.

Ağır ve emin adımlarla ilerler.

Maddiyat önemlidir. Bir kolleksiyoner olabilir. Lüks mimariye düşkündür.

İKİZLER BURCU

SERKAN ÇAYOĞLU

Güneş burcu: İkizler

Ay burcu: Yengeç

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: Bedeninde en çok göğüs kafesi dikkat çeker. Ellerini konuşurken çok kullanır. Çok hareketlidir.

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i İkizler olan Serken Çayoğlu’nun oldukça hızlı ve hareketli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kurduğu “iletişimleriyle” dikkatleri üzerine çeker ve zihinsel faaliyetleri hızlıdır.

Çok çabuk düşünen ve konuşan bir yapısı olabilir. Sabırsız olduğundan, son söyleyeceğini bazen ilk başta söyleyebilir.

Duygusal değildir. Daha çok mantığı ile hareket eder ve zekasına çok güvenir.

Ay Yengeç burcunda olduğundan; “kendini güvende hissetme” duygusu en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında gelir. Annesine özel bir düşkünlüğü vardır. “Anne” sözünden duygusal olarak beslenir. Bu arada oldukça güzel yemek yapan bir anneye de sahip olabilir.

Merkür Yengeç olduğundan söylemlerinde son derece empatik bir tarafı vardır. Çoğu zaman kendini arkadaşlarına bir psikolog gibi akıl verirken bulabilir. Arkadaşları onun omzunda ağlamaya bayılabilirler bu yüzden. Duygusal konuşur.

Mars’ı Yengeç’te olduğundan; evine ve ailesine karşı “koruyup, kollayan, kol kanat geren” bir yapısı vardır. Tüm enerjisini bu uğurda harcayabilir.

Ancak, Mars Yengeç’te iyi konumda değildir, dolayısı ile bu enerji onu yorabilir.

Sahip olduğu, kendisini yıpratan enerjisini, “su sporları” ile açığa çıkarmak; en doğru kullanım şekli olacaktır.

Genelde hayatında agresyonlar ve kavgalardan uzak durmaya çalışır. Bu yönünü genelde bastırır. Ancak “ailesi” söz konusu olduğunda; “savaşçı” ruhu açığa çıkar.

Venüs Boğa’da olduğundan sanatsal tarafı oldukça gelişmiştir.

Sanat, güzellikler, estetik onun doğuştan anladığı konulardır.

Yeteneklidir. Sanatın herhangi bir dalı ile uğraşabilir. Doğuştan güzel bir sese sahip olabilir.

Doğayı sever.

İkili ilişkilerinde uyum denge ve saygı vardır. Partnerine sadakat ile bağlanma duygusu güçlüdür.

Romantik ve şefkatlidir. “Sahiplenme duygusu” bazen partnerini sıkabilir.

Sabittir. Ağır ve emin adımlarla ilerler.

Maddiyat önemlidir. Bir kolleksiyoner olabilir. Lüks mimariye düşkündür.