Yeni Nesil Erkek Oyuncular 8

-OĞLAK BURCU-

CAN YAMAN

• Güneş burcu: Oğlak

• Ay burcu: Oğlak

• Elementi: Toprak

• Belirgin fiziksel özelliği:

• Belirli karakteristik özelliği: tam bir “işkolik”…

Ay burcu Oğlak olduğundan, kendini “maddi yönden güvende” hissetmek istetmekten duygusal olarak beslenir.

Ayaklarının yere sağlam basmasından hoşlanır.

Disiplinden, sistemden, kurallarına göre yaşamaktan keyif alır. Maddiyata önem verir. Ciddiyetten hoşlanır. Sağlam ve kalıcı adımlar atar. Maceradan hoşlanmaz.

Mesafeli olmayı sever. Düzenli bir hayat sürüp, geleceğini bir sistem dahilinde devam ettirir.

Merkür’ü Yay burcunda olması nedeni ile; zihinsel olarak bilgi ile beslendiğini söyleyebilirim. Geniş bir bilgi birikimi ve felsefi düşünceleri vardır.

Din, yabancı kültürler üzerine fikir yürütebilir. Araştırma yapabilir. Gelişmiş bir adalet anlayışı vardır.

Bazen alaycı sözleri nedeniyle, sosyal çevresinde iletişim kaynaklı sorunlar yaşayabilir.

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(-KOVA BURCU-)

ALPEREN DUYMAZ

• Güneş burcu: Kova

• Ay burcu: Aslan

• Elementi: Hava

• Belirgin fiziksel özelliği:

• Belirli karakteristik özelliği:

Güneş’i Kova burcunda olmasından dolayı; “Özgür ruh” onu en iyi anlatan anahtar cümledir. Farklıdır. Sıra dışı bir kişiliktir.

Ay Aslan: Ay’ı Aslan burcunda olduğundan; sahne ve spot ışıkları, sanat ve yaratıcılıkla ilgilenmekten duygusal olarak beslenir.

Arkadaşları ve çevresi tarafından yaptıklarının onay görmesi ve takdir edilmek onun için çok önemlidir.

Merkür’ü Balık burcunda; kurduğu iletişiminde son derece fedakar, yardımsever bir tavır sergiler. Başkaları ile “şiir” gibi konuşur. Duygusal ve romantiktir.

Zihinsel olarak hayal gücü çok gelişmiştir. Ancak bazen zihinsel olarak dağılabilir.

Venüs Oğlak ile ikili ilişkilerinde biraz mesafelidir. Genelde soğuk olduğu düşünülebilir. Fakat bir kere sevdi mi, o sevgi kalıcı olur.

Maddi değeri olan nesneler hayatında önemlidir. Hayatında maddi güvence olarak parayı görür. Kendisini bu güvende hissetmediğinde huzursuz olabilir.

-BALIK BURCU-

MEHMET MÜNZIROĞLU

24 Şubat 1984 istanbul

Güneş burcu: Balık

Ay burcu: Yay

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: Buğulu hülyalı bakışları ile dikkat çeker.

Karakteristik özelliği: Duygusal, iflah olmaz bir romantiktir.

Güneş Balık burcunda olduğundan; romantik ve duygusal bir yapıya sahiptir. Yardım severdir, başkaları için kendini feda edebilecek bir yapıya sahiptir.

Ay’ı Yay burcunda olması nedeniyle; gezmeyi, seyahat etmeyi, yabancı yerler ve kültürler görmeyi sever. Macera yaşamak ister.

Ruhani seyahatlerden de hoşlanabilir.

Merkür’ü Kova burcunda olduğundan; zihinsel olarak üst akıla sahiptir. Zekidir.

Hümanisttir. Tek başına, bireysel olarak; “başkalarının hayrına” olan işler yapabilir. Fikirlerinde asidir.

Sıra dışı marjinal bir zihne sahiptir. Sözleri kitlelere hitap eder.

Venüs’ Kova burcunda olmasından dolayı; ikili ilişkilerinde özgürlükten yanadır. Kıskanılmaktan, kıskaca alınmaktan hiç hoşlanmaz.

Karşı cins olarak farklı ve orijinal görünen kişilere doğru çekilir.

Sıra dışı sanattan ve farklı olandan hoşlanır.

Bir şeyleri keşfetmek, farklı olanı denemek onu mutlu eder

Mars Akrep : Asla yapılan bir kötülüğü unutmaz. Kin duyar. Hiçbir kötülüğü karşılıksız bırakmaz. Çok sabırlıdır. Günü geldiğinde mutlaka öcünü alır.

Yapılan bir kötülüğü sezgileri ile bile, bilebilir. Çevresinde olup biten her şeyi sünger gibi çeker. Göstere, göstere savaşmaz. O gizli stratejik bir plan uygulayarak, düşmanını alt etme yolunu seçer.