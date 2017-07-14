Yeni Nesil Erkek Oyuncular-5

KOÇ BURCU

METİN AKDÜLGER

10 Nisan 1988 Bursa

Güneş burcu: Koç

Ay burcu: Oğlak

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği:

Baş bölgesi dikkat çeker. Muhtemelen yüzünde belirgin bir iz olabilir. Bu bazen ben veya bazen yara izi de olabilir. Bazen kızıla bakan bakırımsı sağları olabilir. Ateş elementi güçlüyse. Kaslı geniş omuzlu erkeksi bir vücut yapısı olabilir.

Belirli karekteristik özelliği: Aceleci ve sabırsızdır.

Güneş’i Aslan burcunda olduğundan; organizasyon becerisi ile kendisini ortaya koyar.

Her şeyi dürüstçe yapar ve çok cömerttir.

Son derece sabit bir karakterdir. Fikirleri ve söylemlerinde kolay, kolay değişiklik yapmaz. Doğru bildiklerinden asla vazgeçmez.

Ay Oğlak’ta olduğundan;; kendini “maddi yönden güvende” hissetmek ister. Maceraya atılmadan gelecek planlamak ve disiplinli bir şekilde yaşamaktan hoşlanır.

Merkür’ü Koç burcunda olduğundan; zihinsel olarak sabırsızdır. Her şeyi merak edebilir. Sözlerinde cesurdur. Sonunu düşünmeden sözler sarf edebilir. Pişman olabileceği davranışlarda bulunabilir. Çok hızlı düşünür ve çok hızlı konuşabilir.

Venüs’ü İkizler burcunda olması nedeni ile ,“edebi” yönü gelişmiş, entelektüel, güzel konuşan, zeki biridir.

İkili ilişkileri, “iletişim” üzerine kuruludur.

Partnerinin güzelliği kadar, “aklının güzelliği” ile de ilgilidir.

Konuşkan partnerlere doğru çekilir.

Mars’ı Kova’da olması; onun sıra dışı ve marjinal sporlara ilgi duyabileceğini gösteriyor. Fazlaca cesur sıra dışı bir cesareti vardır. Dövüş sporları judo, aikido gibi faaliyetlere de ilgi duyabilir.

Teknolojik savaşların yapıldığı bilgisayar oyunları da ona göredir.

“Astronot olmak” onun gerçekleştirmek istediği bir hayali olabilir.

BOĞA BURCU

SARP AKKAYA

13 Mayıs 1980 İstanbul

Güneş burcu: Boğa

Ay burcu: Boğa

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Kalın bir boyun yapısı vardır.

Belirli karekteristik özelliği: ayaklarını hep sağlam yere basar.

Güneş’i Boğa burcunda olduğundan ; hareketleri ağırdır.

Dünya’ya “dünyevi zevkleri” deneyimlemeye geldiğini söyleyebiliriz.

Dokunma, tad alma, koku alma gibi duyularına yönelik her türlü zevki yaşamak ister. “Tat alma” duyusu oldukça gelişmiş olduğundan; doğuştan bir gurmedir.

Dikkat etmezse kilo almaya eğilimlidir.

Ay Boğa burcunda olduğundan dünyevi zevkleri yaşamaya gelmiş diyebiliriz. Maddi tarafı gelişmiştir.

Doğuştan bir gurmedir, tat alma duyusu aşırı gelişmiş olduğundan sürekli kilo alma riski altındadır.

Güzel kokular, güzel tatlar, dokunma duyusu gibi haz aldığı tarafını beslemekten hoşlanır.

Merkür’ü Boğa olduğundan sabit fikirli olduğunu söyleyebilirim. İnandığı doğrularından asla vazgeçmez. Kararlarını çok ağır alır. Fakat aldığı bir kararda ayakları sağlam yere basar.

Sesi ve diksiyonu oldukça “güzel”dir.

Venüs Yengeç burcunda olduğundan; İkili ilişkilerinde “anaç” koruyan kollayan duygusal kadınlara çekilir.

İlişkilerini empati yaparak yaşar. Duygusal ilişkiler yaşar. Romantiktir.

Mars’ı Başak burcunda yer aldığından; mükemmelliğe ulaşmak için inanılmaz efor harcayabilir. Bıkmadan usanmadan herhangi bir şey istediği “mükemmelliğe” ulaşana kadar, tekrar, tekrar yapabilir.

Başladığı işleri başarı ile sonlandırır.

İKİZLER BURCU

USHAN ÇAKIR

Güneş burcu: İkizler

Ay burcu: Balık

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: Hızlı ve hiper aktif tavırları ile dikkati çeker.

Karakteristik özelliği: Duygusal ve romantik tavrı yanı sıra oldukça hızlı hareket eden sabırsız bir yapısı vardır.

Güneş’i İkizler burcunda olduğundan; kendisinin “iletişim” yönüyle gelişmiş bir “entelektüel” olduğunu söyleyebiliriz.

Oldukça hızlı davranan, özellikle kurduğu “iletişimleriyle” dikkatleri üzerine çeker.

Zihinsel faaliyetleri hızlıdır.

Oldukça çabuk konuşan bir yapısı olabilir. Sabırsız olduğundan, son söyleyeceğini ilk başta söyleyebilir.

Duygusal değildir. Daha çok mantığı ile hareket eder ve zekasına çok güvenir.

Ay’ı Balık’ta olduğundan; hümanist bir yapıya sahiptir ve iyilik yapmaktan, başkalarının hayrına uğraşmaktan duygusal olarak beslenir.

Oldukça romantik biridir.

Merkür’ü Boğa olduğundan sabit fikirli olduğunu söyleyebilirim.

İnandığı doğrularından asla vazgeçmez. Kararlarını çok ağır alır. Fakat aldığı bir kararda ayakları sağlam yere basar.

Sesi ve diksiyonu oldukça “güzel”dir.

Venüs’ü Boğa burcunda olduğundan; sanat, güzellikler, estetik ve keyfe düşkündür. Beş duyusuna hitap eden duyusal zevkler önemlidir. Yeteneklidir. Sanatın herhangi bir dalı ile uğraşabilir. Doğuştan güzel bir sese sahip olabilir.

Doğayı sever. Güzel kokan çiçeklere özel bir düşkünlüğü vardır.

İkili ilişkilerinde uyum denge ve saygı vardır. Partnerine sadakat ve bağlanma duygusu güçlüdür. Romantik ve şefkatlidir. “Sahiplenme duygusu” bazen partnerini sıkabilir.

Tez canlı değildir. Aksine çok iyi düşünerek sağlam kararlar alır. İlişkide sabırlıdır. Sabittir.

Ağır ve emin adımlarla ilerler.

Maddiyat önemlidir. Bir kolleksiyoner olabilir. Lüks mimariye düşkündür.

Mars’ Akrep burcunda olduğundan; asla yapılan bir kötülüğü unutmaz. Kin duyar. Hiçbir kötülüğü karşılıksız bırakmaz. Çok sabırlıdır. Günü geldiğinde mutlaka öcünü alır.

Yapılan bir kötülüğü sezgileri ile bile, bilebilir. Çevresinde olup biten her şeyi sünger gibi çeker. Göstere, göstere savaşmaz. O gizli stratejik bir plan uygulayarak, düşmanını alt etme yolunu seçer.