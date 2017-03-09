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Yeni nesil erkek oyuncular -2-

Mehmet Akif Alakurt, Berk Hakman ve Burak Serdar Şanal

Yeni nesil erkek oyuncular -2-

Mehmet Akif Alakurt, Berk Hakman ve Burak Serdar Şanal

09 Mart 2017 Perşembe 17:24
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Yeni nesil erkek oyuncular -2-

-YENGEÇ BURCU-

MEHMET AKİF ALAKURT

Güneş burcu: Yengeç

Ay burcu: Yengeç

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: Bedeninde en çok karın  bölgesi dikkat çeker.

Belirli karekteristik özelliği:

Güneş’i Yengeç burcunda olduğundan; duygusal, hassas ve bazen de kırılgan bir yapısı vardır.  Başkalarına karşı bir “anne” gibi;  koruyup kollayan, kol kanat geren bir duruş sergiler.

Evini sever, vaktini daha çok ailesi ile geçirmek ister.

Empatik yanı gelişmiştir. Yeryüzüne arkadaşları dahil herkesi koruyup kollayan bir yapı olduğundan;  “Anneliği” deneyimlemeye gelmiş diyebiliriz. 

Ay Yengeç burcunda olduğundan içgüdüsel olarak, korunma ve barınma duygusu onun için çok önemlidir. Anne kucağı ihtiyaç duyduğunda sığınmak istediği yer olabilir.

Doğuştan bir empati yeteneği vardır.  

Vatan, millet konuları  duygusal olarak beslendiği  konulardandır.

Merkür Aslan burcunda olduğundan aslında oldukça duygusal bir tarafı olan Serken Ç. Emir veren ve buyurgan konuştuğu düşünülebilir.  Zekasını organizasyon için kullanabilir. Yönetici bir zihin yapısı vardır.

Mars’i İkizler burcunda olduğundan; sözlü kavgalara girebilir. 

Agresyonlarını; fikirler nedeniyle , “sözlü düello” olarak yaşayabilir. 

Başkalarından duyduğu kırıcı sözler ise, kendisini oldukça yaralar…  

Venüs’ü Yengeç burcunda olduğundan; geleneksel kadınlara doğru çekilir.

İkili ilişkilerinde partnerine karşı, “korumacı” rolünü üstlenebilir.  

İlişkilerinde duygusal ve romantiktir. 

Bazen çabuk kırıldığından alınganlık gösterebilir.

*****

-ASLAN BURCU-

BERK HAKMAN

Güneş burcu: Aslan

Ay burcu: Kova

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği: Saçları , kuvvetli burun kemikleri dikkat çekici özelliğindendir.

 

Belirli karekteristik özelliği: Özgürlüğüdür.

Ay’ı Kova’da olduğundan, özgürlüğüne düşkündür.  Kendisinin marjinal tavırlarına, sıra dışı ve bireysel hareketlerine kabul göstermek gerekir. Çünkü kendisinin duygusal beslendiği alan, asiliği, bütün hayrına yaptığı davranışlar ve “özgür”lüğüdür…

Merkür Aslan burcunda olduğundan zekasını başkalarını organize etmek için kullanabilir. Çok zekice başkalarını motive etmek ve eğlendirmek için kullanbileceği bir zihne sahiptir. Bu konuda doğuştan yeteneklidir.

Konuşması başkalarına bir “ültimaton” gibi gelebilir.

Mars’i İkizler burcunda olduğundan; sözlü kavgalara girebilir. 

Agresyonlarını; fikirler nedeniyle , “sözlü düello” olarak yaşayabilir. 

Başkalarından duyduğu kırıcı sözler ise, kendisini oldukça yaralar…  

Venüs’ü Başak’ta olduğundan; temiz ve titiz kadınlara doğru çekilir.

Çiçek kokulu ortamları sever. Şifalı bitkiler ve botanik ilgisini çekebilir. 

 Güzelliğin ayrıntıda gizli olduğunu bilir. Detaylara önem verir.

*****

-BAŞAK BURCU-

BURAK SERDAR ŞANAL

   

28 Ağustos 1988 (27 yaşında), İstanbul

Güneş burcu: Başak

Ay burcu: Ay Balık

Elementi:  Toprak elementi

Belirgin fiziksel özelliği: 

Belirli karekteristik özelliği: Muhtemelen düzenli, tertipli ve titiz olması en belirgin kararkteristik özelliğidir.

Güneş’i Başak burcunda olduğundan; “titiz”, ayrıntıya önem veren ve hiçbir detayı gözden kaçırmayan biridir. 

Her şeyi; tekrar, tekrar  “mükemmel” olana kadar yeniden yapabilir.  

Planlı programlı yaşamayı sever. Hayatı düzenli olmalıdır.

Ay’ı Balık’ta olduğundan; hümanist bir yapıya sahiptir ve iyilik yapmaktan, başkalarının hayrına uğraşmaktan duygusal olarak beslenir.

Oldukça romantik ve duygusal  biridir.

Merkür Başak burcunda olduğundan çok zekidir. Zihnini her türlü ayrıntıyı gözden kaçırmayacak şekilde kullanır. Mükemmel olana kadar tüm deyatları gözden geçirir ve mutlaka en mükemmel olana ulaşır.

“Şeytan ayrıntıda gizlidir” tam ona göre söylenmiştir. Herkesin gözünden kaçan, onun gözünden asla kaçmaz.

Venüs’ü Yengeç burcunda olduğundan; duygusal, anaç ve geleneksel kadınlara doğru çekilir. İkili ilişkilerinde “koruma” duygusunu abartabilir.

Son derece duygusal, romantik ve hassastır.

Ayrıca ikili ilişkilerinde alınganlıklar yüzünden çıkan sorunlar yaşayabilir.

Mars’ı Koç burcunda olduğundan gözü karadır. Kavgalara sonunu düşünmeden cesurca girişebilir. Tez canlıdır. Trafikte oldukça dikkatli olması gerekir. Heyecanlı ve sabırsızdır. Sonunu düşünmeden olayları başlatabilir.

Önce Vatan Gazetesi

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