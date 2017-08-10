YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR (16)

OĞLAK BURCU

MERT FIRAT

10 Ocak 1981 Ankara

Güneş burcu: Oğlak

Ay burcu: Balık

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: İskelet yapısı ile dikkatleri çeker.

Karakteristik özelliği: Disiplinli ve mesafelidir.

Güneş Oğlak Başkalarına karşı soğuk ve mesafeli bir duruşu vardır. Sistemlidir. Disiplinli bir şekilde yaşamını düzenler. Ele aldığı her işe ciddiyet ile yaklaşır. Kalıcı arkadaşlıklar kurar. Macera yaşamaz.

Ay’ Balık’ta olduğundan; hümanist bir yapıya sahiptir ve iyilik yapmaktan, başkalarının hayrına uğraşmaktan duygusal olarak beslenir.

Oldukça romantik biridir.

Merkür’ü Oğlak burcunda olmasından dolayı, sözlerinde mesafelidir. Çevresinde onunla iletişim kuranlar, onu “soğuk” olarak algılayabilir.

İz bırakan “kalıcı sözler” edebilir. Bazen sert konuşabilir.

Venüs’ü Yay burcunda olduğundan, karşı cins olarak, yabancı veya göçmen görünümlü bayanlara doğru çekilirler. Partnerlerinin proporsiyonlarında “uzun bacaklı” olmaları dikkat çeker.

Yoga, meditasyon gibi ruhani konularla ilgili bir kişiler olabilirler.

Partnerin arkadaş canlısı olması ve hayata güzel yönden bakması önemlidir.

Mars’ı Oğlak’ta olduğundan; üstlendiği işleri ciddi bir şekilde yerine getirir. İnisiatifi ele alır. Bir komutan edasıyla herkesi yönetmeyi sever. Savaşçıdır.

Sistemli bir şekilde spor yapar. Vücut geliştirir. Disiplinlidir.

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KOVA BURCU

GÜRBEY İLERİ

13 Şubat 1988 İstanbul

Güneş burcu: Kova

Ay burcu: Yay

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: İskelet yapısı ile dikkatleri çeker. Baldırları kalın olabilir.

Karakteristik özelliği: Sıra dışı bir karakter özelliği vardır.

Güneş’i Kova burcunda olduğundan, “Özgür ruh” onu en iyi anlatan anahtar cümledir. Farklıdır. Sıra dışı bir kişiliktir.

Ay’ ı Yay burcunda olduğundan; gezmeyi, seyahat etmeyi, yabancı yerler ve kültürler görmeyi sever. Macera yaşamak ister.

Ruhani seyahatlerden de hoşlanabilir.

Merkür’ü Kova burcunda olduğundan; zihinsel olarak üst akıla sahiptir. Zekidir.

Hümanisttir. Tek başına, bireysel olarak; “başkalarının hayrına” olan işler yapabilir. Fikirlerinde asidir.

Sıra dışı marjinal bir zihne sahiptir. Sözleri kitlelere hitap eder.

Venüs’ü Koç burcunda olduğundan; “ilk bakışta aşık” olabilir.

Aşk için çok çabuk karar verebilir. Bazen aceleci davranışları sonradan pişman olmasına neden olabilir.

Partneri de heyecanlı, sabırsız ve çocuksu olacaktır.

Mars’ı Yay burcunda olduğundan; inançlar için mücadele veren bir yapısı vardır.

Patavatsız olabilir. Riske girer ve sonunu düşünmeden maceraya atılabilir.

Yurt dışında başlarına sık, sık kazalar gelebilir. Yabancılarla başı derde girebilir.

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BALIK BURCU

ENGİN HEPİLERİ

3 Mart 1978 İstanbul

Güneş burcu: Balık

Ay burcu: Yay

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: Nemli ve buğulu bakışları

Karakteristik özelliği: Duygusal ve iflah olmaz bir romantiktir.

Güneş Balık’ta olduğundan; romantik ve duygusal bir yapıya sahiptir. Yardım sever ve başkaları için kendini feda edebilir.

Ay’ı Yay burcunda olması nedeniyle; gezmeyi, seyahat etmeyi, yabancı yerler ve kültürler görmeyi sever. Macera yaşamak ister.

Ruhani seyahatlerden de hoşlanabilir.

Merkür’ü Balık burcunda lduğundan; kurduğu iletişiminde son derece fedakar, yardımsever bir tavır sergiler. Başkaları ile “şiir” gibi konuşur. Duygusal ve romantiktir.

Zihinsel olarak hayal gücü çok gelişmiştir. Ancak bazen zihinsel olarak dağılabilir.

Venüs’ü Balık burcunda olduğundan; romantik ilişkilerden yanadır. Masal gibi aşk ilişkisi yaşayabilir.

Karsı cinste duygusal ve romantik partnerlere çekilir. Partnerlerinin sanatsal yetenekleri olabilir.

Mars’ı Yengeç’te olduğundan; evine ve ailesine karşı “koruyup, kollayan, kol kanat geren” bir yapısı vardır. Tüm enerjisini bu uğurda harcayabilir.

Ancak, Mars Yengeç’te iyi konumda değildir, dolayısı ile bu enerji onu yorabilir.

Sahip olduğu, kendisini yıpratan enerjisini, “su sporları” ile açığa çıkarmak; en doğru kullanım şekli olacaktır.

Hayatında ki erkek figürleri (baba, eş, kardeş, arkadaş, sevgili) “koruyup, kollayan” kişiler olacaklardır. Empati yönü gelişmiş kişilerdir.

Genelde hayatında agresyonlar ve kavgalardan uzak durmaya çalışır. Bu yönünü genelde bastırır. Ancak “ailesi” söz konusu olduğunda; “savaşçı” ruhu açığa çıkar.