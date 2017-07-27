YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR (15)

TERAZİ BURCU

ENGİN AKYÜREK

12 Ekim 1981 Ankara

Güneş burcu: Terazi

Ay burcu: Koç

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: Dengeli proporsiyonu ile dikkatleri çeker.

Karakteristik özelliği: adil bir tarafı vardır.

Güneş’i Terazi burcunda olduğundan; son derece uyumlu, dengeli, kendinden çok karşısında ki kişiyi düşünen, başkalarının haklarına saygı duyar. İkili ilişkilere önem veren biridir .

Başkaları ile iletişim kurmaktan; sürekli bir şeyler öğrenmekten, magazinden oldukça büyük keyif allır.

Ay’ı Koç burcunda olduğundan; çocuk gibi her şeye meraklıdır. Aklına koyduğunu hemen yapmak ister. Çoğu zaman da sonu düşünülmeden kalkışılan işler nedeniyle sorunlar yaşayabilir. Çok hızlıdır. Hiçbir işi bekletmeyi sevmez. Tez canlıdır.

Merkür’ü de Akrep’te olması nedeniyle sözleri oldukça “derin” içeriklidir.

Bir konunun yüzeysel ele alınmasından hiç hoşlanmaz. Bir konu ilgi alanına girdiğinde, onu mutlaka derinlemesine araştıracaktır.

Venüs’ü Yay burcunda olduğundan, karşı cins olarak, yabancı veya göçmen görünümlü bayanlara doğru çekilirler. Partnerlerinin proporsiyonlarında “uzun bacaklı” olmaları dikkat çeker.

Yoga, meditasyon gibi ruhani konularla ilgili bir kişiler olabilirler.

Partnerin arkadaş canlısı olması ve hayata güzel yönden bakması önemlidir.

Mars Aslan: O doğuştan bir Gladyatördür. Savaşlarını da bu ruh ile verecektir. Cesur ve gözü pektir. Bir orduyu kolayca yönlendirip, yönetebilir. Savaşçıdır.

AKREP BURCU

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

5 Kasım 1987 İzmir

Güneş burcu: Akrep

Ay burcu: Boğa

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: Derin bakan gözleri en belirgin fiziksel özelliğidir.

Belirli karakteristik özelliği:

Güneş’i Akrep burcunda olduğundan gizemli ve çekici bir yapıya sahiptir. Son derece derin bir kişiliğe sahiptir.

Yüzeysel değil, derin bir insan olması ile bilinir.

Gizemlidir. Hep gizli ve çekici olan bir tarafı vardır.

Karizmatikliği ile dikkatleri üzerine çeker.

Ay Boğa burcunda olduğundan dünyevi zevkleri yaşamaya gelmiş diyebiliriz. Maddi tarafı gelişmiştir.

Doğuştan bir gurmedir, tat alma duyusu aşırı gelişmiş olduğundan sürekli kilo alma riski altındadır.

Güzel kokular, güzel tatlar, dokunma duyusu gibi haz aldığı tarafını beslemekten hoşlanır.

Merkür’ü de Terazi burcunda olduğundan; doğuştan bir “diplomat” diyebilirim. İkili ilişkilerinde sözlü iletişim ustasıdır adeta. Bu gelişmiş özelliğini diplomaside de oldukça başarı ile kullanır.

Mükemmel bir arabulucudur.

Venüs Yay Muhtemelen yabancı uyruklu bir bayan eşi olabilir. Yabancı kültürlere meraklı göçmen biri de olabilir partneri.

İkili ilşkilerinde seçtiği partner; iyimser olması ve hayata güzel yönden bakması önemlidir.

Mars’ı Terazi burcunda olması nedeni ile; enerjisini dışarı çok yansıtamadığını söyleyebiliriz.

Kendisi diplomatik davranan, kavga ortamında arayı bulmaya çalışan, hak hukuk konusunda adaletli olan biridir.

Ancak tüm bu özelliğine rağmen; kendisi haksızlığa uğruyor olabilir.

YAY BURCU

GÖKHAN ALKAN

Güneş burcu: Yay

Ay burcu: Yengeç

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği:

Karakteristik özelliği: Macera sever neşeli biridir.

Güneş Yay’da olduğundan; macera sever, neşeli bir yapıya sahiptir. Arkadaş canlısıdır. Geniş bir vizyona sahiptir. Hemen her konuda fikir sahibi olacak geniş bilgi birikimi vardır.

Uzak yerler, yabancı kültürlere ilgilidir. Felsefeyi sever.

Ay’ı Yengeç burcunda olduğundan; geleneksel ortamlarda bulunmaktan nostaljik olaylar yaşamaktan hoşlanır. Anıları oldukça önemlidir.

Koruyup kollamak, barınmak “kendini güvende hissetme” duygusu Ay Yengeç için duygusal olarak beslendiği alandır.

Milliyetçilik, vatan toprakları konusu onun için çok önemlidir.

Merkür’ü Yay burcunda olması nedeni ile; zihinsel olarak bilgi ile beslendiğini söyleyebilirim. Geniş bir bilgi birikimi ve felsefi düşünceleri vardır.

Din, yabancı kültürler üzerine fikir yürütebilir. Araştırma yapabilir. Gelişmiş bir adalet anlayışı vardır.

Bazen alaycı sözleri nedeniyle, sosyal çevresinde iletişim kaynaklı sorunlar yaşayabilir.

Venüs Oğlak ile ikili ilişkilerinde biraz mesafelidir. Genelde soğuk olduğu düşünülebilir. Fakat bir kere sevdi mi, o sevgi kalıcı olur.

Maddi değeri olan nesneler hayatında önemlidir. Hayatında maddi güvence olarak parayı görür. Kendisini bu güvende hissetmediğinde huzursuz olabilir.

Mars’ı Akrep’te olduğundan cesur ve “gözü pek”tir. Korkusuzdur. Gerektiğinde cesurca savaşa girer ve atom bombası atılsa oradan sağ çıkacak kadar güçlüdür.

Değişip, dönüşerek “hayatta kalmak ve küllerinden yeniden doğmak” gibi deneyimleri; zaman, zaman hayatında yaşar.