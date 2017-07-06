YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR (12)

OĞLAK BURCU

SARP LEVENDOĞLU

25 Aralık 1981 Ankara

Güneş burcu: Oğlak

Ay burcu: Yay

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Güçlü iskelet yapısı ile dikkatleri çeker.

Belirli karakteristik özelliği: Disiplinli ve sorumluluk sahibi bir kişiliktir.

Güneş Oğlak: Sistemli ve disiplinli bir kişiliği vardır. Sorumluluklarının bilincindedir. Üstlendiği görevini başarı ile yerine getirir. Dışarıdan mesafeli ve uzak bir görüntü verebilir.

O bir işkoliktir.

Ay’ı Yay burcunda olması nedeniyle; gezmeyi, seyahat etmeyi, yabancı yerler ve kültürler görmeyi sever. Macera yaşamak ister.

Ruhani seyahatlerden de hoşlanabilir.

Merkür’ü Oğlak burcunda olmasından dolayı, sözlerinde mesafelidir. Çevresinde onunla iletişim kuranlar, onu “soğuk” olarak algılayabilir.

İz bırakan “kalıcı sözler” edebilir. Bazen sert konuşabilir.

Venüs’ Kova burcunda olmasından dolayı; ikili ilişkilerinde özgürlükten yanadır. Kıskanılmaktan, kıskaca alınmaktan hiç hoşlanmaz.

Karşı cins olarak farklı ve orijinal görünen kişilere doğru çekilir.

Sıra dışı sanattan ve farklı olandan hoşlanır.

Bir şeyleri keşfetmek, farklı olanı denemek onu mutlu eder.

Mars’ı Terazi burcunda olması nedeni ile; enerjisini dışarı çok yansıtamadığını söyleyebiliriz.

Kendisi diplomatik davranan, kavga ortamında arayı bulmaya çalışan, hak hukuk konusunda adaletli olan biridir.

Ancak tüm bu özelliğine rağmen; kendisi haksızlığa uğruyor olabilir.

KOVA BURCU

UĞUR ASLAN

9 Şubat 1972 Hatay

Güneş burcu: Kova

Ay burcu: Yay

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: İskelet yapısı ile dikkatleri çeker. Baldırları vücuduna göre daha geniş olabilir.

Belirli karakteristik özelliği: özgürlüğüne düşkündür.

Güneş’i Kova burcunda olmasından dolayı; “Özgür ruh” onu en iyi anlatan anahtar cümledir. Farklıdır. Sıra dışı bir kişiliktir. Asi ve devrimci tavırları olabilir. Hümanist bir kişiliği vardır.

Ay’ Balık’ta olduğundan; hümanist bir yapıya sahiptir ve iyilik yapmaktan, başkalarının hayrına uğraşmaktan duygusal olarak beslenir.

Oldukça romantik biridir.

Merkür’ü Kova burcunda olduğundan; zihinsel olarak üst akıla sahiptir. Zekidir.

Hümanisttir. Tek başına, bireysel olarak; “başkalarının hayrına” olan işler yapabilir. Fikirlerinde asidir.

Sıra dışı marjinal bir zihne sahiptir. Sözleri kitlelere hitap eder.

Venüs’ü Balık burcunda olduğundan; romantik ilişkilerden yanadır. Masal gibi aşk ilişkisi yaşayabilir.

Sanatsal yetenekleri vardır. Sanattın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir. İlham gerektiren yaratıcılıklarda başarılıdır.

Romantik, duygusal karşı cinse doğru çekilirler.

Mars Koç: Savaşçı, cesur, girişken, sportmen, gözü kara bir yapısı vardır. Bir kavganın ortasına korkusuzca atılabilir.

Enerjisi asla bitip tükenmek bilmez. Kendini kontrol altına alamazsa, “kavgacı” bir tip olarak ta yorumlanabilir.

Hayatı boyunca genç görünecek bir dış görünüşe sahip olacaktır. Çünkü spor hayatının olmazsa olmazıdır.

BALIK BURCU

BARIŞ KILIÇ

12 Şubat 1978 Malatya

Güneş burcu: Balık

Ay burcu: Aslan

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: Buğulu bakışları ile dikkat çeker.

Belirli karakteristik özelliği: duygusal ve romantiktir.

Güneş’i Balık burcunda olduğundan; romantik ve duygusal bir yapıya sahiptir. Yardımseverdir, başkaları için kendini feda edebilecek bir yapıya sahiptir.

Ay’ı Aslan burcunda olduğundan; sahne ve spot ışıkları, sanat ve yaratıcılıkla ilgilenmekten duygusal olarak beslenir.

Arkadaşları ve çevresi tarafından yaptıklarının onay görmesi ve takdir edilmek onun için çok önemlidir. Adeta alkışla beslenir.

Merkür’ü Kova burcunda olduğundan; zihinsel olarak üst akıla sahiptir. Zekidir.

Hümanisttir. Tek başına, bireysel olarak; “başkalarının hayrına” olan işler yapabilir. Fikirlerinde asidir.

Sıra dışı marjinal bir zihne sahiptir. Sözleri kitlelere hitap eder.

Venüs’ü Balık burcunda olduğundan; romantik ilişkilerden yanadır. Masal gibi aşk ilişkisi yaşayabilir.

Sanatsal yetenekleri vardır. Sanattın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir. İlham gerektiren yaratıcılıklarda başarılıdır.

--Mars’ı Yengeç’te olduğundan; evine ve ailesine karşı “koruyup, kollayan, kol kanat geren” bir yapısı vardır. Tüm enerjisini bu uğurda harcayabilir.

Ancak, Mars Yengeç’te iyi konumda değildir, dolayısı ile bu enerji onu yorabilir.

Sahip olduğu, kendisini yıpratan enerjisini, “su sporları” ile açığa çıkarmak; en doğru kullanım şekli olacaktır.

Hayatında ki erkek figürleri (baba, eş, kardeş, arkadaş, sevgili) “koruyup, kollayan” kişiler olacaklardır. Empati yönü gelişmiş kişilerdir.

Genelde hayatında agresyonlar ve kavgalardan uzak durmaya çalışır. Bu yönünü genelde bastırır. Ancak “ailesi” söz konusu olduğunda; “savaşçı” ruhu açığa çıkar.