YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR - 11

-TERAZİ BURCU-

NİHAT ALTINKAYA

28 Eylül 1979 Karabük

Güneş burcu: Terazi

Ay burcu: Yay

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: Estetik bir iskelet yapısı vardır.

Belirli karakteristik özelliği: adil ve dengelidir

Güneş’i Terazi burcunda olduğundan; son derece uyumlu, dengeli, kendinden çok karşısında ki kişiyi düşünen, başkalarının haklarına saygı duyar. İkili ilişkilere önem veren biridir .

Başkaları ile iletişim kurmaktan; sürekli bir şeyler öğrenmekten, magazinden oldukça büyük keyif alır.

Entelektüel bir kişi olup; neredeyse her konu hakkında, fikir beyan edebilecek bilgi birikimine sahiptir. Bilgiden duygusal olarak beslenir.

Ay’ı Yay burcunda olması nedeniyle; gezmeyi, seyahat etmeyi, yabancı yerler ve kültürler görmeyi sever. Macera yaşamak ister.

Ruhani seyahatlerden de hoşlanabilir.

Merkür’ü Terazi burcunda olduğundan; sözlerini özenle seçer ve karşısında ki kişiyi kırmamaya çalışır. Kendinden çok karşısında ki kişiyi düşündüğünden “ben” demekten çok “biz” demeyi bilir.

Fikirsel olarak adil davranmaya özen gösterir ve “diplomatik” davranır. Kolaylıkla arayı bulacak ve barış ortamını sağlayacak cümleler kurabilir.

Agresyondan çok; “konuşarak anlaşmayı” tercih eder.

Venüs Terazi : Karşı cinste dış görünüm, güzellik ve dengeli davranışlar onun ilk dikkat ettiği özelliklerdir. İkili ilişkilerinde Kendisinden çok karşısındakini düşünen, “ben” yerine “biz” demeyi tercih eden bir yapısı vardır.

Mars Aslan: O doğuştan bir Gladyatördür. Ordusunun komutanıdır. Lider ruhludur. Savaşlarını da bu ruh ile verecektir. Cesur ve gözü pektir. Bir orduyu kolayca yönlendirip, yönetebilir. Savaşçıdır.

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-AKREP BURCU-

MURAT AYGEN

29 Ekim 1971 Diyarbakır

Güneş burcu: Akrep

Ay burcu: Balık

Elementi:

Belirgin fiziksel özelliği: derin bakan bakışları ile dikkatleri çeker.

Belirli karakteristik özelliği: sezgileri oldukça güçlüdür.

Güneş’i Akrep burcunda olduğundan gizemli ve çekici bir yapıya sahiptir. Son derece derin bir kişiliğe sahiptir.

Ay’ı Balık’ta olduğundan; hümanist bir yapıya sahiptir ve iyilik yapmaktan, başkalarının hayrına uğraşmaktan duygusal olarak beslenir.

Oldukça romantik biridir.

Merkür’ünde Akrep burcunda olmasından dolayı; “araştırma” konularında çok başarılı olur.

“Görünmeyeni gören” bir zekaya sahiptir.

Bazen son derece etkili derinden yaralayabilen sözler kullanabilir.

Fikirlerini dışarıya fazla yansıtmaz. Bir çok zaman kendi açıklamadığı sürece; ne düşündüğünü bilmezsiniz.

Venüs’ün Akrep burcunda oluşu kendisine; karşı konulmaz bir çekicilik verir. Karşı konulmaz bir karizmatik tarafı vardır.

Aşklarını tutkulu yaşar. Genelde ya siyah ya beyaz diye baktığından aşk konusunda da toleransı pek yoktur. Bir kere aşık oldu mu, sevdiğine “ya benimsin, ya kara toprağın” şeklinde yaklaşabilir. Derin bir sevgi ile sevdiğinden; biten bir ilişkide kolay, kolay ayrılamaz.

Gizemli, çekici, derin partnerlere doğru çekilir. Tutkulu aşk yaşar.

Mars’ı Kova’da olması; sıra dışı, onun marjinal sporlara ilgi duyabileceğini gösteriyor. Sıra dışı bir cesareti vardır.

Dövüş sporları judo, aikido gibi faaliyetlere de ilgi duyabilir.

Teknolojik savaşların yapıldığı bilgisayar oyunları da ona göredir.

“Astronot olmak” onun gerçekleştirmek istediği bir hayali olabilir.

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-YAY BURCU-

ERKAN PETEKKAYA

11 Aralık 1970 Elazığ

Güneş burcu: Yay

Ay burcu: İkizler

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği: Uzun bacakları ile dikkat çeker.

Belirli karakteristik özelliği: maceracı bir ruha sahiptir.

Güneş’i Yay burcunda olduğundan; macera sever ve neşelidir.. Arkadaş canlısıdır. Geniş bir vizyona sahiptir. Hemen her konuda fikir sahibi olacak geniş bilgiye hazinesi vardır.

Ay ikizler burcunda olduğundan entellektüel konulardan ve çok yönlü kurduğu iletişimlerden, “duygusal” olarak beslenir.

Tek düze bir iletişim ile asla yetinmez. Birden fazla kitap okumaya başladığı görülür. Flört etmekten çok hoşlanır. Evlense bile partneri ile hayat boyu flört edecektir.

Merkür Başak burcunda olduğundan; çok zekidir. Analitik bir zekaya sahiptir. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmaz.

İletişim kurduğunda eleştirileri olabilir. Ancak bunu sadece mükemmeli yakalamak için yaptığını bilmelisiniz. Kimsenin kalbini kırmak için bir eleştiride bulunmaz. Her türlü ayrıntıya dikkat ederek, iletişim kurar. Zeki biri olduğundan; “leb” demeden leblebiyi anlar.

Venüs’ün Akrep burcunda oluşu kendisine; karşı konulmaz bir çekicilik verir. Karşı konulmaz bir karizmatik tarafı vardır.

Aşklarını tutkulu yaşar. Genelde ya siyah ya beyaz diye baktığından aşk konusunda da toleransı pek yoktur. Bir kere aşık oldu mu, sevdiğine “ya benimsin, ya kara toprağın” şeklinde yaklaşabilir. Derin bir sevgi ile sevdiğinden; biten bir ilişkide kolay, kolay ayrılamaz.

Gizemli, çekici, derin partnerlere doğru çekilir. Tutkulu aşk yaşar.

Mars’ı Akrep burcunda olduğundan; asla yapılan bir kötülüğü unutmaz. Kin duyar. Hiçbir kötülüğü karşılıksız bırakmaz. Çok sabırlıdır. Günü geldiğinde mutlaka öcünü alır.

Yapılan bir kötülüğü sezgileri ile bile, bilebilir. Çevresinde olup biten her şeyi sünger gibi çeker. Göstere, göstere savaşmaz. O gizli stratejik bir plan uygulayarak, düşmanını alt etme yolunu seçer.