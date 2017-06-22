Yeni Nesil Erkek Oyuncular - 10

-YENGEÇ BURCU-

SERHAT TULUMLUER

29 Haziran 1972 Eskişehir

Güneş burcu: Yengeç

Ay burcu: Kova

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: buyulu ıslak bakışları ile dikkat çeker.

Belirli karakteristik özelliği: Duygusal ve alıngandır.

2) Güneş’i Yengeç burcunda olduğundan; duygusal, hassas ve bazen de kırılgan bir yapısı vardır.

Evini sever, vaktini daha çok ailesi ile geçirmek ister.

Empatik yanı gelişmiştir. Doğuştan bir psikologtur.

Yeryüzüne arkadaşları dahil herkesi koruyup kollayan bir yapı olduğundan; “koruyan bir baba” görevini üstlenmiş olabilir.

Ay’ı Kova’da olduğundan, özgürlüğüne, marjinal tavırlarına, sıra dışı ve bireysel hareketlerine kabul göstermek gerekir. Çünkü kendisinin duygusal beslendiği alan “özgür”lüğüdür…

Merkür Aslan: İletişimi kibar olmakla birlikte, karşısındaki kişiler tarafından normal konuşması bile; “ültimaton” veriyormuş gibi hissedilir. Oysa bu onun kasti bir davranışı değildir. Yapısı öyle olduğundan, normal istekleri bile emir gibi algılanır. Çok başarılı bir organizatördür. Doğuştan bir sahne adamıdır. Sunuculuk onun çok kolay yapabileceği özelliklerdendir.

Venüs’ü İkizler burcunda olması nedeni ile ,“edebi” yönü gelişmiş, entelektüel, güzel konuşan, zeki biridir.

İkili ilişkileri, “iletişim” üzerine kuruludur.

Partnerinin güzelliği kadar, “aklının güzelliği” ile de ilgilidir.

Konuşkan partnerlere doğru çekilir.

Mars Aslan: O doğuştan bir Gladyatördür. Ordusunun komutanıdır. Lider ruhludur. Savaşlarını da bu ruh ile verecektir. Cesur ve gözü pektir. Bir orduyu kolayca yönlendirip, yönetebilir. Savaşçıdır.

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-ASLAN BURCU-

TİMUÇİN ESEN

14 Ağustos 1974 Adana

Güneş burcu: Aslan

Ay burcu: Yengeç

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği: Pençe gibi elleri ile dikkatleri çeker.

Belirli karakteristik özelliği:

Güneş Aslan burcunda olduğundan; o doğustan bir sanatçıdır. Dünya bir sahne; o da rolünü oynamaya gelmiştir. Sahne adamıdır. Ünlü olmaya gelmiştir ve bunu hayatının genç yaşlarında yakalayacaktır.

Ay Yengeç : Korumacılık, etrafına kol kanat germekten duygusal olarak beslenir. Milliyetçilikten ve vatan topraklarında kendini güvende hissetmekten duygusal olarak beslenir.

Merkür Aslan: İletişimi kibar olmakla birlikte, karşısındaki kişiler tarafından normal konuşması bile; “ültimaton” veriyormuş gibi hissedilir. Oysa bu onun kasti bir davranışı değildir. Yapısı öyle olduğundan, normal istekleri bile emir gibi algılanır. Çok başarılı bir organizatördür. Doğuştan bir sahne adamıdır. Sunuculuk onun çok kolay yapabileceği özelliklerdendir.

Venüs Yengeç burcunda olduğundan; İkili ilişkilerinde “anaç” koruyan kollayan duygusal kadınlara çekilir.

İlişkilerini empati yaparak yaşar. Duygusal ilişkiler yaşar. Romantiktir.

Mars’ı Başak burcunda yer aldığından; mükemmelliğe ulaşmak için inanılmaz efor harcayabilir. Bıkmadan usanmadan herhangi bir şey istediği “mükemmelliğe” ulaşana kadar, tekrar, tekrar yapabilir.

Başladığı işleri başarı ile sonlandırır.

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-BAŞAK BURCU-

CANSEL ELCIN

20 Eylül 1973 İzmir

Güneş burcu: Başak

Ay burcu: Yengeç

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Titizliği ile dikkatleri çeker.

Belirli karakteristik özelliği: hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmaz.

Güneş’i Başak burcunda olduğundan; “titiz”, ayrıntıya önem veren ve hiçbir detayı gözden kaçırmayan biridir.

Her şeyi; tekrar, tekrar “mükemmel” olana kadar yeniden yapabilir.

Planlı programlı yaşamayı sever. Hayatı düzenli olmalıdır.

Ay Yengeç burcunda olduğundan; korumacılıktan, etrafına kol kanat germekten duygusal olarak beslenir. Milliyetçilikten ve vatan topraklarında kendini güvende hissetmekten duygusal olarak beslenir.

Merkür’ü Terazi burcunda olduğundan; sözlerini özenle seçer ve karşısında ki kişiyi kırmamaya çalışır. Kendinden çok karşısında ki kişiyi düşündüğünden “ben” demekten çok “biz” demeyi bilir.

Fikirsel olarak adil davranmaya özen gösterir ve “diplomatik” davranır. Kolaylıkla arayı bulacak ve barış ortamını sağlayacak cümleler kurabilir.

Agresyondan çok; “konuşarak anlaşmayı” tercih eder.

Venüs’ün Akrep burcunda oluşu kendisine; karşı konulmaz bir çekicilik verir. Karşı konulmaz bir karizmatik tarafı vardır.

Aşklarını tutkulu yaşar. Genelde ya siyah ya beyaz diye baktığından aşk konusunda da toleransı pek yoktur. Bir kere aşık oldu mu, sevdiğine “ya benimsin, ya kara toprağın” şeklinde yaklaşabilir. Derin bir sevgi ile sevdiğinden; biten bir ilişkide kolay, kolay ayrılamaz.

Gizemli, çekici, derin partnerlere doğru çekilir. Tutkulu aşk yaşar.

Mars’ı Boğa burcunda zararlıdır. İlgilendiği aktivitede azimle çalışır.. Ancak bazen tembellik yapmak gibi bir rehavete kapılabilir.

Aşırı seks dürtüsü ve sahip çıkma duygusunu çok kuvvetli ifade edebilir. Enerji seviyesi oldukça yüksektir.

Agresif durumunu kontrol altına alamazsa; çevresinde ki kişilere saldırgan olmaktan ziyade yüksek sesle azarlayabilir. Bu yüzden çoğu zaman duygusal ve profesyonel ilişkisi zedelenebilir.