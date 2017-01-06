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06 Ocak 2017 Cuma

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YENGEÇLER ve yükselen YENGEÇLER

Funda Akosman Erman sordu. Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz sizler için cevapladı

06 Ocak 2017 Cuma 08:11
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YENGEÇLER ve yükselen YENGEÇLER
1.MERKÜR RETROSU20 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)
Yengeçler ve Yükselen Yengeçler 7
“Empatik yaklaşımınızla karşınızda kini anlamaya çalışarak olumsuzlukları aşabilirsiniz.”
Yengeçler bu yılın 1. Merkür retrosunda (20 Aralık 2016-6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)); bu süreçte eşinizle veya partnerinizle aranızda doğacak “yanlış anlamalar” kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Özellikle teknoloji üzerinden haberleşmelerinizde bazı kayıplar söz konusu olabilir. Eşiniz kaynaklı “data kayıpları” yüzünden problemler yaşayabilirsiniz.
Bugünlerde duyacağınız sözler açık düşmanlar tarafından sarf edilen sözler olacak. 
Bu günlerde empatik yaklaşımınız ile Merkür retrodan dolayı gerçekleşebilecek olumsuzlukların üstesinden gelebilirsiniz.
*
11 ŞUBAT 2017  1. AY TUTULMASI
Yengeç ve yükselen Yengeçler 2
“Kazanacağım” anahtar kelime.
Yengeçler, 11 Şubat Ankara saati ile 03:32’de Ay 22°28’ Aslan burcunda gerçekleşen bu  AYTUTULMASI’nı; maddi ve manevi değerleriniz alanında yaşayacaksınız.
Dolayısı ile; maddi alanda netleşmemiş olan durumlar, “neyi ne şekilde yapayım ?” düşüncesi artık bu Ay tutulması ile netleşir ve açığa çıkan konular ile bir karara varmanızı kolaylaştırır nitelikte olacak.
Ay tutulması ile açığa çıkan konular sizin hassas tarafınıza dokunabilir. Kendinizi tutulma esnasında huzursuz hissedebilirsiniz.  . 
*
26 ŞUBAT 2017 2. GÜNEŞ TUTULMASI
Yengeç ve yükselen Yengeçler 9
Empati Dünya’sı
26 Şubat 2017 günü Yengeçler; bu Güneş tutulmasını yüksek eğitim alanında, yurt dışında ve yabancılarla ilgili konularda yaşayacaklar.
Yurtdışı ile yeni bir iş imkanı başlayabilir. Uluslararası ticarete başlama kararı alabilirsiniz.
Yabancı sanatçılarla bir ticaret söz konusu olabilir. Uluslar arası konserlere rağbet artabilir.
Ünlü bir akademisyenden ders alabilirsiniz. Yüksek eğitim görüyorsanız, özellikle isim yapmış hocalarınız bu Güneş tutulmasından sonra gündeminize girebilir.
Yüksek eğitim alanında; “sanat”la ilgili bir eğitime başlayabilirsiz.
Dünyada ki din adamlarının bu Güneş tutulmasından sonra şov yaptıkları veya yeni bir felsefe başlattıkları bir zaman dilimi olabilir.
*
VENÜS RETRO 3 Mart- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Yengeç ve yükselen Yengeçler 10
Bu süreçte, 3 Mart- 16 Nisan VENÜS Rx olduğu dönemde; Yengeçler bu retroyu kariyer alanında yaşayabilirler.
İş yerinizde “ikili ilişkiler” yüzünden bozulmuş olan kariyeriniz için; bu süreçte yeniden düzeltmek üzere bir fırsat  yakalayabilirsiniz. Değerlendirin..
Geçmişte kaybettiğiniz bir iş; bu zaman diliminde yeniden gündeme gelebilir…
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2.MERKÜR RETROSU 11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)
Yengeç ve yükselen Yengeçler 11
Yengeçler bu yılın 2. Merkür retrosunu (11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)); sosyal alamda ve arkadaş çevresinde yaşayabilirler.
Sosyal çevrede, sosyal medyada, gruplarda üye olduğunuz derneklerde, iletişim nedeniyle bozulmuş arkadaşlıklarınız olabilir. Yanlış anlaşılmalar yüzünden problemler yaşayabilirsiniz.
Bu süreçte ayrıca geçmişte sosyal çevrede yanlış anlaşılmalardan dolayı kaybettiğiniz arkadaşlarınızı geri kazanma şansınız var. Fırsat yaratın.
*
7 AĞUSTOS 2017  2. AY TUTULMASI
Yengeç ve yükselen Yengeçler 8
7 Ağustos 2017 gerçekleşen bu Ay tutulmasını; Yengeçler  ortaklarınız, ödemeler borçlar ve eşten gelen gelirler alanınızda yaşıyorsunuz.
Dolayısı ile ortaklarınız, kredileriniz ve ödemeleriniz ile ilgili bilmediğiniz bir borç tutulma sonrası açığa çıkabilir.
Netleşmemiş bir miras olayınız bu tutulmanın etkisi ile açığa çıkabilir.
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3. MERKÜR RETROSU 14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)
Yengeç ve yükselen Yengeçler 3
Yengeçler bu yılın 3. Merkür retrosunu (14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)); yakın çevrenizde yaşayabilirsiniz.
Bu nedenle kardeş, kuzen gibi yakın akrabalarınızla veya yakınınızda oturan komşularınızla aranızda bir takım yanlış anlaşılmalardan dolayı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. 
Yapacağınız kısa mesafeli yolculuklar için alacağınız biletlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle teknolojik aletleri kullanarak yapmış olduğunuz rezervasyonlar yerine ulaşamayabilir. Bu tip işlemlerinizi bu süreçte tekrar, tekrar kontrol etmekte fayda var.
Bu süreçte özellikle basın sektöründe çalışan Yengeçlerin teknolojik aletler nedeniyle, sorunlar yaşaması muhtemel.  Data kaybı nedeniyle başı derde girebileceğinden retro öncesi data yedeklemesinde fayda var. 
Ayrıca bu süreçte sektörde yapılan yanlış anlamalar nedeniyle oluşabilecek, yanlış haberler sorun doğurabilir.
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21 AĞUSTOS 2017  2.GÜNEŞ TUTULMASI
Yengeç ve yükselen Yengeçler 2
Sakla samanı, gelir zamanı.
Bu Güneş tutulmasından sonra yeni kazançlar için yeni başlangıçların yapılacağı farklı gelir alanlarının yaratılacağı bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu Güneş Tutulmasından sonra bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz… 
Eğitim hayatınızda ani beklenmedik bir gelişimden dolayı; maddi kazanımlar alanınızda bir takım yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
Yurtdışında oluşan ani beklenmedik bir olay ile; sanat ile ilgili alanda maddi kazanç ile ilgili bir başlangıç yapılabilir.
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JÜPİTER AKREP BURCUNA GEÇİYOR 10 Ekim 2017- 8 Kasım 2018
Yengeç ve yükselen Yengeçler 5
Yengeçler Jüpiter’in Akrep burcundan geçtiği bu dönemi; aşk, çocuklar, spor ve hobiler alanınızda yaşayabilirler.
Bu süreçte 10 Ekim 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında aşk konusu gündeminize girebilir.  Hatta bu süreçte birden fazla aşk arasında kalabilirsiniz. 
Çocuk sahibi olanlar ona bir kardeş veya çocuğu olmayanların da çocuk planı içine girebilirler. Hatta bu çocuklu hamilelik olabilir. Dolayısı ile ikiz, üçüz sahibi olabilirsiniz.
Bu süreçte sanatın birden fazla dalı ile ilgilenebilirsiniz. Yeteneklerinizde artış olabilir.
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4.MERKÜR RETROSU 4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)
Yengeç ve yükselen Yengeçler 6
“Empatik yaklaşımınızla karşınızda kini anlamaya çalışarak olumsuzlukları aşabilirsiniz.”
Yengeçler bu yılın 4. Merkür retrosunu (4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)); günlük rutin hayatınızda, iş yerinizde, iş arkadaşlarınızla olan alanda yaşayabilirsiniz.
Sağlık alanında, özellikle herhangi bir araştırma yaptırıyorsanız çıkan sonuçlara çokta güvenemeyebilirsiniz. Muhtemelen bu dönemde teknoloji aracılığı ile yapılan araştırmalarda ya “yanlış anlama” kaynaklı; ya da data kaybı sonucu bazı yanlış teşhisler söz konusu olabilir. İş yerinde çalıştığınız ortamda da iletişim kaynaklı sorunlar oluşabilir. Özellikle data yedeklemeye önem vermeniz gereken bir dönemdesiniz. 
Evcil hayvanlarınız ile ilgili olarak; eğer evden kaçmış bir kediniz v.s.  varsa bu retro döneminde eve gelebilir. Dikkatli olmaya çalışın…
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Önce Vatan Gazetesi
Anahtar Kelimeler: YengeçYükselen Yengeçönce Vatanözlem çetinkaya Yılmaz

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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