Yengeç ve yükselen Yengeçler

HAZIRLAYAN: Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz

ozlemce@outlook.com

Yılın ilk gezegen hareketi, “sürprizlerin” gezegeni Uranüs’ün direk hareketine dönüşü ile başlıyor.

2 Ocak 2018’de Ankara saati ile;(16:10’da 3 Ağustos 2017’den beri retro hareket eden) URANÜS direk hareketine dönüşü sizin; “ev, yaşadığınız yer ve ebeveynleriniz” olan alanda yani dördüncü evinizde gerçekleşiyor.

Yeni yıla, yaşadığınız yerde veya evinizde “korunma amaçlı” sıra dışı bir önlem ve güvenlik tedbiri kararı ile girebilirsiniz.

Bu “korunma” ihtiyacı evebeynlerinizle de alakalı olabilir. Dolayısı ile teknoloji destekli olan bu korunma önlemi, muhtemelen bir kamera ile takip olabilir.

Uranüs’ün bir sonra ki retrosu 7 Ağustos 2018’de başlayacağından; bu tarihe kadar hareketli bir yılın ilk yarısından bahsedebiliriz. Dolayısı ile yeni yılda bekletmeden bu önlemi almanız yerinde olacaktır.

31 Ocak 2018’de 11°37’/Aslan burcunda meydana gelen “Tam Ay tutulmasını” siz; “maddi ve manevi değerleriniz” alanında yaşayacaksınız.

Tutulmanın etkisini daha çok psikolojik olarak hissedeceğiniz, bir “özdeğer” sorgulaması ile yüzleşeceğiniz bir tutulma yaşayacağınızı söyleyebilirim.

Dolayısı ile; tutulma esnasında ve takip eden 6 ay- 1 yıl boyunca açığa çıkan durumlar neticesinde, “değerlerimiz” netleşecek.

Kendinizi tutulma esnasında huzursuz hissedebilirsiniz. Ancak içgüdüsel olarak dışarı sızan duygularınızı önemseyin. Çünkü bu etkiler kadersel ve evrenin mesajını taşıyorlar. Bunlara odaklanırsanız, evrenin size vermek istediği mesajı çözebilirsiniz. Ancak bunun için sakin ve dingin olacağınız bir Ay Tutulması yaşamalısınız.

Kendinizi dinlediğiniz bir gün olmalı. Siz “özdeğeriniz” konusunda bir takım farkındalıkları bu 1 yıl içinde yaşayabilirsiniz.

16 Şubat 2018’de gerçekleşen yılın ilk “Parçalı Güneş Tutulmasını” siz; sekizince eviniz olan “ortaklar” evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; yeni ve sıra dışı “fark yaratan” bir ortaklık başlatabilirsiniz.

Tutulmayı takip eden 6 ay boyunca, ödemeler gelir ve gider konularınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

Başkaları üzerinden elde ettiğiniz gelirlerinizde gelir- gider dengesi konularında sıra dışı gündem oluşabilir ve muhtemelen bozulan ödeme dengenizi tekrar düzene koymak üzere bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bulacağınız çözüm ile fark yaratabilirsiniz.

Babanızın gelirlerinde farklı bir kazanç (veya borçlar) gündeme gelebilir.

Kardeşinizin de sağlığı ile ilgili, değişik bir tedavi veya yeni bir yaşam stili benimsenebilir.

9 Mart 2018’de 23°13’/Akrep burcunda başlayan Jüpiter retrosu sizin; “aşk ve çocuklar” eviniz olan beşinci evinizde gerçekleşiyor.

Bu retro 10 Temmuz 2018’e kadar sürecektir.

Bu süreçte özellikle eğer şans oyunlarını seviyor veya kumar borsa gibi alanlarda faalseniz, Jüpiter’in retro olduğu süreçte uzak durmanızı tavsiye ederim.

Bu süreçte özellikle aldatmalardan uzak durun.

Cinsellik bu süreçte sorun getirebilir.

Jüpiter son cömerliğini de Akrep burcundan çıkmadan önce ki son haftada yerine getirecek.

Jüpiter- Chiron üçgen açısını 1 Kasım 2018 saat 19:35 itibari ile; (28’31”/Akrep D- 28’31”/Balık Rx) gerçekleştirecek.

Bu açının etkisi üzerimizde:”Şifalanma” açısı olarak etkisini gösterecek.

23 Mart 2018’de başlayan yılın birinci Merkür retrosunu siz; ebeveynlerinizi anlatan alan olan dördüncü evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 15 Nisan 2018 kadar; ebeveynlerinizle aranızda yanlış anlaşılmalara dayalı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte ev değiştirmeyin, Ev alış-satımları veya kira kontratı gibi imza gerektiren herhangi bir işlem yapmayın.

Taşınmanızı retro sonrasına erteleyin.

Eşiniz bu süreçte işyerinde “anlaşmazlıklar” ve yanlış anlamalar yüzünden problem yaşaması mümkündür. Dolayısı ile iş yerinde yaşadığı bu olumsuz durumu evde de devam ettirmemek için, sizin aşırı tolerans göstermeniz gereken bir süreç olabilir. Aksi takdirde, özellikle eşiniz için hem ev hem iş yeri olarak “çekilmez” bir süreç olabilir. 15 Nisan’dan sonra ancak yoluna girmeye başlayan bu enerjiyi sabırla tolere etmeniz gerekebilir.

Ayrıca vicdanınızın sağlıklı gelişimi için; göstereceğiniz bu empati içeren olumlu yaklaşıma da ihtiyacınız olabilir.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

18 Nisan’da 2018’de Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosu haritanızın; “evlilik” eviniz olan sekizinci evinizde yaşıyorsunuz.

Bu Satürn retrosu 6 Eylül 2018’e kadar sürüyor.

Bu süreçte geçmişte sorumluluğunu almaktan kaçmış olduğunuz konular, tekrar karşınıza gelir ve hayatınızı yeniden ele almanız için bir fırsat sunar.

Dolayısı ile; evliliğinizde hangi sorumluluklarınızdan kaçtıysanız, bu sefer sorumluluklarınızı üstlenerek bozulan evliliğinizde bir şans daha elde edebilirsiniz. Bu sefer bu şansı kaçırmayın derim, çünkü bu köprüden önce “son” çıkışınız.

İlkbahardan sonbahara kadar bu disiplin içinde yaşarsanız, sorunlarınızı aşarsınız.

Değerlendirin.

22 Nisan 2018’de Oğlak burcunda başlayan Plüto retrosu sizin; “evlilik” eviniz olan yedinci evinizde yaşıyorsunuz.

Bu retro 1 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

PLÜTO retro iken; değişim dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda bir duraksama yaşayabiliriz. Ve bu retro sürecinde (1 Ekim’e kadar) geçmişte yakıp, yıktığımız ve köprüleri attığımız konular karşımıza gelir.

Ancak bu süreçte ya bu konuları tamamen “kökten değiştirerek”, yeniden yapılandırırız.

Ya da her şeyi tamamen “yıkar”, bir daha o konuyu hayatınızın kıyısından bile geçirmeyiz.

Dolayısı ile bu süreçte; geçmişte “ya hep, ya hiç” diyerek attığınız köprüler yüzünden yıkılan evliliğinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan bu süreçte, bu durumu yeniden yapılandırarak, Plüto retrosunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

Değerlendirin.

19 Haziran 2018’de başlayan Neptün retrosunu siz; “yüksek eğitim” alanınız olan dokuzuncu evinizde yaşayacaksınız.

24 Kasım 2018’e kadar retro olacak olan Neptün sizi; yüksek eğitim yaptığınız alanda kafanızı karışık yapar. Çevrenizde olup biteni algılamakta zorlanır ve resmin bütününü göremeyebilirsiniz.

Neptün retrolarında sularla gelen felaketler söz konusu olabileceğinden; deniz aşırı seyahatlerinizi deniz yolu ile yapmayınız.

Yurtdışında yabancılarla yapacağınız işlerde kafa karışıklığından dolayı hatalar yapabilirsiniz.

Bağımlılıklar nedeniyle yaşanabilecek dağılmalar söz konusu olabilir.

Ancak her retroda mevcut enerjiyi olumlu değerlendirme fırsatlarımız vardır.

Neptün retrosunda, özellikle bu süreçte ilham kanallarınızı açıp; yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Soyut olarak aldığınız enerjiyi somut eserlere dönüştürmek, bu retroyu olumlu yönde değerlendirme fırsatıdır.

Siz; 26 Haziran 2018’de başlayan Mars retrosunu haritanızın; ortaklar ve başkaları üzerinde elde ettiğiniz gelirleriniz olan 8.ev alanınızda yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında “harekete geçme enerjiniz” içe doğru çalışacağından; harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikirsiniz.

Mars retrosunda en doğru hareket şeklimiz; retro bitene kadar “güç gerektiren ve harekete geçmemiz” gereken işleri askıya almak ve ileride yeniden ele almak üzere işleri tamamlanmamış olsada bir süreliğine ertelemektir.

Ortaklarınız, ortak kazançlarınızla ilgili herhangi yeni bir işe girişmemenizi tavsiye ederim. Kredi, miras, borç ve ödemeler gibi her türlü girişiminizi retro sonrasına ertelemeniz en doğru davranış şekliniz olur.

Ancak bu önlemler; doğum haritasında Mars’ları retro olanlar için geçerlidir. Oysa gökyüzünde Mars retro iken doğanlar, Mars’ın retro olduğu bu süreçte (26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında) tam tersi enerjilerinde artış olur, kendilerini daha rahat ortaya koyar ve hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Dolayısı ile; doğum haritasında Mars’ı retro olanlar Mars retro iken (26.6.2018- 27.8.2018 arası), isteklerinin peşinden gidebilir, atılımlar yapabilirler.

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; “imajınız” olan birinci ev alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; ; imajınızla ilgili bir takım yeni çalışmaların içine girebilirsiniz. Her zamankinden empatik görüneceğiniz, kendi imajınızla ilgili, “anaç” bir görüntü kazanmak üzere girişimlerde bulunabilirsiniz.

Kendinize “vintage” olan bir giyim stili benimseyebilir, gardolabınızı yenileyebilirsiniz.

Varsa çocuğunuzun “yüksek eğitim” konusunda, yeni bir seçim yaptığını görebilirsiniz. Yurtdışı konusu gündeme gelebilir.

Yardımcılarınızın veya iş arkadaşlarının hayatlarında ki sorunlarına, özellikle kredi borç gibi ödeme ile olan sorunlarında, onlara yol gösterip “anaç” davranacak bir girişimde bulunabiliriz.

26 Temmuz 2018’de başlayan yılın ikinci Merkür retrosunu siz; “maddi ve manevi değerleriniz” olan ikici evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 19 Ağustos 2018 kadar; olan süreçte maddi konularda istediğinizi elde edememe ve gecikmeler yaşayabilirsiniz. İletişimden doğacak sorunlar sizi maddi kayıba uğratabilir.

Anne veya babanızın üye olduğu bir grupta “yanlış anlaşılmasından” doğacak sorunlar yaşanabilir.

Ayrıca bu süreçte telefon veya bilgisayarınız bozulsa bile retro bitene kadar yenisini almamanız daha doğrudur..

Bu retroda arkadaşlarının bazılarının, ebeveynleri ile kendilerini iyi ifade edemediklerinden doğan problemler yaşadıklarını görebilirsiniz.

Ayrıca bu süreçte eşinizin kredi ve borç ödemelerinde, teknolojik sorunlardan dolayı yaşanacak problemler olabilir. İletilen haberin yerine ulaşmamasından doğacak sorunlar yaşayabilirsiniz.

Her türlü teknolojiyi kullanarak yapılan harcamalarda dikkatli olmak gerekir. Merkür retroları hırsızlıklara da neden olur. Dikkat.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

27 Temmuz 2018’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “ortaklarınız, ödemeler borçlar ve eşten gelen gelirler” alanınızda yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile ortaklarınız, kredileriniz ve ödemeleriniz ile ilgili bilmediğiniz bir borç tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Netleşmemiş bir miras olayınız bu tutulmanın etkisi ile açığa çıkabilir.

Başkaları üzerinden elde ettiğiniz gelirlerinizde gelir- gider dengesi konuları gündem oluşturacak. Bozulan ödeme dengesini tekrar düzene koymak üzere bazı girişimleriniz olacaktır.

Krediler

Miras

Borçlar

Ortak gelirler

Ödemeler ve gelir-gider dengesi

Daha önceden bu konularda bir netlik olmadığından, ne yapacağınızı bilemez ve tutulmanın olayların üzerine tutacağı ışık ile tutulma sonrası bir karara varabilirsiniz.

7 Ağustos 2018’de; 02°33'/Boğa burcunda URANÜS retro hareketine başlıyor. Uranüs’ün bu retro hareketi 6 Ocak 2019’a kadar devam edecek.

7 Ağustos 2018’de başlayan Uranüs retrosu sizin; sosyal çevreniz olan onbirinci evinizde gerçekleşiyor.

Dolayısı ile; arkadaş gruplarınızda, teknolojiyi kullanarak gerçekleştirdiğiniz sıra dışı projelerinizi bu retro sürecinde askıya alabilirsiniz. Özellikle çocuklara yönelik “koruyup, kollama” ile ilgili girişimlerinizi gerçekleştirmekte 2019 başına kadar zorlanabilirsiniz.

Ayrıca retroların; “geçmişin problemlerini düzeltme fırsatları” barındırdıklarını unutmayınız. Değerlendirin.

11 Ağustos 2018 günü Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; “maddi ve manevi değerleriniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası sahip olduklarınız ve özdeğerleriniz konusunda yeni bazı girişimleriniz olabilir.

Bu Güneş tutulması size özellikle bazı farkındalıklar yaşatabilir. Bu farkındalıklarla kendi “özdeğeriniz” konusunda bir uyanış veya yüzleşme yaşayabilirsiniz.

Kendi özdeğerinizin; maddi değerlerinizle eşitlememeniz gerektiğinin farkına varmak bu Güneş tutulmasının yaşatacağı derslerden olabilir.

Yani “insan” olmak için, mala mülke sahip olmak gerekmez. Yada malı mülkü olanlar sizden daha fazla “insan” değillerdir.

Böyle bir farkındalık yaşayabileceğiniz bir tutulma olması mümkündür. Ve Güneş tutulmaları kadersel olarak yaşadıklarımızdır. Unutmayalım.

Eğitim hayatınızda ani beklenmedik bir gelişimden dolayı; maddi kazanımlar alanınızda bir takım yeni başlangıçlar yapmanız gerekebilir.

Yurtdışında oluşan ani beklenmedik bir olay ile; sanat ile ilgili alanda maddi kazanç sağlayacak bir projeyi başlatabilirsiniz.

Güneş tutulması tüm bu yönlerden gerekli olan bizi harekete geçirecek enerjisini sunuyor. Değerlendirin.

Siz; Venüs retrosu olan bu süreci (05.10.2018 -16.11.2018), “çocuklarınız, keyifleriniz ve aşklarınız” olan alanda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile hobileriniz, yetenekleriniz doğrultusunda yaptıklarınız, spor ve sanat gibi her türlü yapmaktan hoşlandığınız faaliyetleriniz dahil buna.

Özellikle “8 Ekim 2010 – 18 Kasım 2010” arasında ne yaşadığınızı hatırlamaya çalışın. O zaman da Akrep burcunda Venüs’ün Rx Güneş ile kavuşumunun gerçekleştiği bu tarihsel randevü (29 Ekim 2010), sizin bu Venüs retrosunda yaşayacaklarınıza ışık tutabilir.

Bu Venüs retrosunda (05.10.2018 -16.11.2018), benzer konular karşınıza çıkabilir.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci; çocuklarınız veya aşkınızla ilgili, geçmişte bozulan bir ilişkiyi düzeltmek için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.

Açık kalmış bir aşk kitabının, bu süreçte karşılıklı yüzleşerek yaraları tamir edilebilir.

Ancak yeni yepyeni bir aşka başlanılmamalı. Bu süreçte ayrıca mevcut giden bir ilişkinizin bozulması, kıskançlık, manipülasyon veya entrika gibi durumlardan dolayı ilişkinin sekteye uğraması da mümkündür.

Bu nedenle özellikle bu Akrep temalı Venüs retrosunda; kıskançlıklardan, kin, nefret veya öfke gibi duyguları beslemekten uzak durmalı.

Gizli olan aşk ilişkilerinden de özellikle uzak durmalısınız. Çünkü bunlar bu süreçte karşınıza problem olarak çıkabilirler.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 arası olan süreci çocuğunuz veya aşkınızla olan ilişkinizi “karşılıklı saygı ve nezakete” dönüştürmeye çalışarak değerlendirebilirsiniz. Retro bitiminde bunların karşılığını görebilirsiniz.

JÜPİTER Yay burcuna geçiyor 8 Kasım 2018 14:38 00’00”/Yay D

Yaklaşık 13 aydır “bolluk ve bereket” gezegeni Akrep burcunda hareket etti ve Akreplerle birlikte diğer su grubu burçları olan Balık ve Yengeçleri de bereketinden faydalandırdı.

Ancak Bugün 8 Kasım 2018’den itibaren “Şans” gezegenimiz Jüpiter YAY burcuna geçiyor ve takip eden 13 ay boyunca Yay burçlarınıyla birlikte diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Koç burçlarını da bereketinden faydalandıracak.

17 Kasım 2018’de başlayan yılın üçüncü ve son Merkür retrosunu siz; “sağlık” eviniz olan altıncı evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 6 Aralık 2018 kadar olan süreçte; iş arkadaşlarınızla aranızda “iletişime dayalı sorunlar” yaşayabilirsiniz.

Geçmişte sahip olduğunuz bir sağlık sorunu bu süreçte kendisini tekrar hatırlatabilir.

Ayrıca bu süreçte sağlığınızla ilgili yaptıracağınız testlerin sonuçlarına güvenmeyin. Teknolojiden kaynaklanan hatalar oluşabilir.

Sağlık konularında evcil hayvanlarınızla ilgili sağlık konularının da öne çıkacağı bir süreç olabilir.

Bu süreçte devlet dairesi ile olan işlerinizde aksamalar doğabilir. Herhangi bir imza atma işinizi Merkür retrosu sonrasına ertelemeniz daha doğru olur.

Ayrıca sizden başka, çevrenizdeki kişilerinde retroda yaşadıkları sorunlara şahit olabilirsiniz. Bunlardan örneğin;

Hocanızın kariyerinde, “yanlış anlamaya” dayalı bir sorun yaşanabilir. Toplum önünde ki duruş bu dönemde zarara uğrayabilir.

Merkür düzeldiğinde ancak, “bu yanlış” anlamalar netleşir. Dolayısı ile enerjinin farkında olup, kalp kırmamaya çalışmak önemlidir.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Retrolar birde geçmişte evden kaçmış olan kedilerinizin geri geleceği süreçler olabilir. Gözünüz kulağınız bu süreçte kapıda olsun. )

Sağlıklı ve mutlu bir 2018 diliyorum.

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

ozlemce@outlook.com