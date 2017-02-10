Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88967
ALTIN
144.767
DOLAR
3.6739
STERLIN
4.5933
EURO
3.9097
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...

Yemenli küçük Jana Türkiye'de sağlığına kavuştu

Taiz kentinde evine düşen bomba yüzünden kardeşini kaybeden, kendisi ve annesi yaralanan 3 yaşındaki Jana Muhammed, Afyonkarahisar'da geçirdiği ameliyat sonrası iyileşti.

Yemenli küçük Jana Türkiye'de sağlığına kavuştu

Taiz kentinde evine düşen bomba yüzünden kardeşini kaybeden, kendisi ve annesi yaralanan 3 yaşındaki Jana Muhammed, Afyonkarahisar'da geçirdiği ameliyat sonrası iyileşti.

10 Şubat 2017 Cuma 12:30
23 Okunma
Yemenli küçük Jana Türkiye'de sağlığına kavuştu

Yemen'in Taiz kentinde, evlerine düşen bomba yüzünden kardeşini kaybeden, annesinin eli kopan, kendisi de yaralanan 3 yaşındaki Jana Muhammed, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Jana Muhammed, her şeyden habersiz oyun oynarken, evlerine düşen bomba ile karnından yaralandı. Kardeşinin öldüğü saldırıda, Jana'nın annesinin de bir eli koptu.

Ülkesinde iki kez ameliyat edilen ancak yetersiz sağlık koşulları nedeniyle tedavisi tam olarak yapılamayan küçük kızın karnında şişkinlik oluştu.

İki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında, bir grup Yemenli hasta ile Türkiye'ye getirilen Jana, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Hiçbir sıkıntısı yok"

Hastanenin çocuk cerrahisi uzmanı Hasan Turan tarafından ameliyat edilen küçük kız, sağlığına kavuştu.

Hasan Turan, karnındaki şişkinliğin yanında genel durumunun da iyi olmadığı belirlenen çocuğun tedavi sürecinin hemen başlatıldığını söyledi.

Jana'nın daha önce iki cerrahi operasyon geçirdiğini belirten Turan, "Göbek kısmında bu yaştaki bir çocukta az rastlanır şekilde 10 santimetreye yakın bir şişkinlik oluşmuştu. Bu şişkinlik ve çevresinde oluşan iltihaplanma yüzünden sıkıntılar vardı. Hemen antibiyotik tedavisine başladık. Genel durumundaki iyileşmenin ardından ameliyata alındı. Artık 20 gün oldu ve sağlığına tamamen kavuştu. Geziyor dolaşıyor, yemeğini rahat yiyebiliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Taburcu olmayı bekliyor." diye konuştu.

Baba Yakup Muhammed (28) de kızı sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hayatlarının, evlerine düşen bomba ile altüst olduğunu anlatan Muhammed, Yemen'de devam eden iç savaştan dolayı büyük acılar yaşandığını aktardı.

"Eşim ve çocuklarım evde iken bomba düştü"

Ülkesinde düzenli bir sağlık hizmeti olmadığını, can güvenliği bulunmadığını vurgulayan Muhammed, şunları kaydetti:

"Eşim ve çocuklarım evde iken bomba düştü. Bir evladımı kaybettim, eşimin eli koptu. Jana da şarapnel parçalarıyla karnından yaralandı. Hemen hastaneye götürdük. Yarasının çok ciddi olduğunu söylediler. Karın zarı da zarar görmüş. Orada gördüğü tedavi yetersiz kaldı. Yemen'de iki kez ameliyat olan kızım, Türkiye'de sağlığına kavuştu. Bize bu fırsatı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkler bize çok misafirperverlik gösterdi. Kızım annesini çok özledi. Geceleri 'annemi istiyorum' diye ağlıyor. Yemen'e döneceğimiz günü bekliyoruz. Buradaki doktorlar gereken her şeyi yaptı, kızımı sağlığına kavuşturdu. Onlara şükranlarımı sunuyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
TaizYemenJana MuhammedAfyonkarahisar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OĞLAKLAR ve yükselen OĞLAKLAR
OĞLAKLAR ve yükselen OĞLAKLAR
Sazan balığından sucuk yaptı
Sazan balığından sucuk yaptı
Antalya'da 'mezarlık' konseptli oyun evi
Antalya'da 'mezarlık' konseptli oyun evi
'Yaşamaz' denmişti, dans pistlerinin yıldızı oldu
'Yaşamaz' denmişti, dans pistlerinin yıldızı oldu
Sevgililer Günü'nde 300 milyon dolarlık pırlanta satışı bekleniyor
Sevgililer Günü'nde 300 milyon dolarlık pırlanta satışı bekleniyor
Kurban kestirince hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu
Kurban kestirince hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ