Yemenli küçük Jana Türkiye'de sağlığına kavuştu

Yemen'in Taiz kentinde, evlerine düşen bomba yüzünden kardeşini kaybeden, annesinin eli kopan, kendisi de yaralanan 3 yaşındaki Jana Muhammed, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Jana Muhammed, her şeyden habersiz oyun oynarken, evlerine düşen bomba ile karnından yaralandı. Kardeşinin öldüğü saldırıda, Jana'nın annesinin de bir eli koptu.

Ülkesinde iki kez ameliyat edilen ancak yetersiz sağlık koşulları nedeniyle tedavisi tam olarak yapılamayan küçük kızın karnında şişkinlik oluştu.

İki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında, bir grup Yemenli hasta ile Türkiye'ye getirilen Jana, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Hiçbir sıkıntısı yok"

Hastanenin çocuk cerrahisi uzmanı Hasan Turan tarafından ameliyat edilen küçük kız, sağlığına kavuştu.

Hasan Turan, karnındaki şişkinliğin yanında genel durumunun da iyi olmadığı belirlenen çocuğun tedavi sürecinin hemen başlatıldığını söyledi.

Jana'nın daha önce iki cerrahi operasyon geçirdiğini belirten Turan, "Göbek kısmında bu yaştaki bir çocukta az rastlanır şekilde 10 santimetreye yakın bir şişkinlik oluşmuştu. Bu şişkinlik ve çevresinde oluşan iltihaplanma yüzünden sıkıntılar vardı. Hemen antibiyotik tedavisine başladık. Genel durumundaki iyileşmenin ardından ameliyata alındı. Artık 20 gün oldu ve sağlığına tamamen kavuştu. Geziyor dolaşıyor, yemeğini rahat yiyebiliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Taburcu olmayı bekliyor." diye konuştu.

Baba Yakup Muhammed (28) de kızı sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hayatlarının, evlerine düşen bomba ile altüst olduğunu anlatan Muhammed, Yemen'de devam eden iç savaştan dolayı büyük acılar yaşandığını aktardı.

"Eşim ve çocuklarım evde iken bomba düştü"

Ülkesinde düzenli bir sağlık hizmeti olmadığını, can güvenliği bulunmadığını vurgulayan Muhammed, şunları kaydetti:

"Eşim ve çocuklarım evde iken bomba düştü. Bir evladımı kaybettim, eşimin eli koptu. Jana da şarapnel parçalarıyla karnından yaralandı. Hemen hastaneye götürdük. Yarasının çok ciddi olduğunu söylediler. Karın zarı da zarar görmüş. Orada gördüğü tedavi yetersiz kaldı. Yemen'de iki kez ameliyat olan kızım, Türkiye'de sağlığına kavuştu. Bize bu fırsatı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkler bize çok misafirperverlik gösterdi. Kızım annesini çok özledi. Geceleri 'annemi istiyorum' diye ağlıyor. Yemen'e döneceğimiz günü bekliyoruz. Buradaki doktorlar gereken her şeyi yaptı, kızımı sağlığına kavuşturdu. Onlara şükranlarımı sunuyorum."