Yediği kayısının panzehiri madenden geldi

İZMİR - Edinilen bilgiye göre, Manisa'da yaşayan 2 yaşındaki Sıla Avcı, anneannesi Hafize Şahin'in kırdığı kayısı çekirdeklerinden yemeye başladı. Son çekirdeği yutamayan torununun titremeye başladığını fark eden Şahin, komşulardan yardım istedi.



Hastaneye kaldırılan çocuk için İzmir'de panzehir bulunamayınca panzehirin bulunduğu tek yer olan Bergama'daki altın madenine gönderilen ambulans helikopter, yetkililerden panzehir kitini teslim aldı.

EÜ Çocuk Acil Servisi Koordinatörü Doç. Dr. Eylem Ulaş Saz, sağlıklı bir çocukta kayısı çekirdeği yedikten sonra beklenmedik bulguların ortaya çıkmasının siyanür zehirlenmesi olarak değerlendirildiğini söyledi.