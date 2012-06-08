Yediği kayısının panzehiri madenden geldi

Hastaneye kaldırılan çocuk için İzmir'de panzehir bulunamayınca panzehirin bulunduğu tek yer olan Bergama'daki altın madenine gönderilen ambulans helikopter, yetkililerden panzehir kitini teslim aldı.
EÜ Çocuk Acil Servisi Koordinatörü Doç. Dr. Eylem Ulaş Saz, sağlıklı bir çocukta kayısı çekirdeği yedikten sonra beklenmedik bulguların ortaya çıkmasının siyanür zehirlenmesi olarak değerlendirildiğini söyledi.
AA
çocuğun kaç tane yediği biliniyormu. kayısı çekrideği zehirli değil. bilimsel olarak ispatlanmış bir bulgu. kayısımızı öldürmeyelim. lütfen bilimsel temelde konuşalım.