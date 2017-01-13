Yedi tepeli kentte "pati seferberliği"

İSTANBUL - Yedi tepeli kentin üzerini gökyüzünden uçuşarak inen yıldız tozları gibi sımsıkı örten kar üzerindeki pati izleri, sadece kendi imkanlarıyla hayvan dostlarımızı hayata iliştirmeye çalışan yurttaşları değil belediyelerin de "İyi yüreklilik" notunu yükseltti.

Girişinde, 14 milyonluk nüfusu barındırdığı yazan ama gezegeni paylaştığımız hayvan dostlarımızla bu rakamın çok çok üzerindeki yaşamın izini her sabah, her akşam yeniden çizen İstanbul'da, "Karda izler bırakıyorum avcılar peşime düşsün" mısralarındaki "karda iz", "Beni bul, hayatta tut" parolasına dönüştü.

Son yıllarda, kardaki pati izi şifresini sadece parolayı bilenler, açları, üşüyenleri, sokaktakileri dert edinenler değil belediyeler de çözmeye başlayınca sokak hayvanları yüreklerde kentin nüfusuna eklenmeye başlandı.

Üzerindeki pati izleriyle kar, kardan adam ve kedi evleri, yedi tepeli kentin manzara kareleri sıralamasında yerini sağlama alırken, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşam şartları zorlaşan kediler için harekete geçen belediyeler, kurdukları kedi evleriyle onlara sıcak bir yuva imkanı sağlıyor.

Pamuk şeker gibi incitmeden, sertleştirmeden top yaptıkları karı şefkatle çocuklarına atan aile üyelerinin, fotoğraf arşivine karlı manzaralar ekleme telaşındaki genç çiftlerin, pencereden torunlarının beyazlar içindeki neşesini huzurla izleyen anneannelerin, babaannelerin, yaptığı işe mola verip kar topu oynayan, kardan adam yapan yetişkinlerin iyi insan olma yarışına artık belediyeler de ortak.

Özellikle bu yıl, kalem gibi, renkli, muntazam, kusursuz kedi evlerinin yanında duran karton kutularla, plastik leğenlerle, yaraya derman olmaya çalışan üşümüş ellerden çıkmış barınaklarla; Hazır mamaların, pahalı konserve yiyeceklerin bulunduğu parlak kapların hemen yanı başında, belki de çocukları için yaptığı mütevazı yemekten pay ayıran bir annenin gazete parçası üzerine ayırdığı mamanın kristalize olduğu an, kardan adamların şahitliğinde kentin belleğinde yerini aldı.

"Her mahalleye kedi evi"

İstanbul ve yurdun birçok noktasında etkisini gösteren ağır kış koşulları, en çok sokak hayvanlarını etkiliyor.

Kötü hava şartlarında yer bulamayan sokak kedileri için hayvan severler kendi imkanları ölçüsünde karton, sunta ya da eski, kullanılmayan eşyalardan yaptıkları sığınma alanlarıyla seferber olurken belediyeler de harekete geçerek kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını hazırladıkları projelerle gidermeye çalışıyor.

Mahallelerin belirli noktaları ile parklarda kurdukları kedi evleri sayesinde kedilerin sıcak bir ortamda kalmalarına yardımcı olan belediyeler, vatandaşların yaptıkları kedi evlerine de mama takviyesi yaparak destek veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi, "her mahalleye kedi evi" sloganıyla kedilerin yoğun olarak yaşadığı belirlenen alanlarda kedi evleri yerleştirdi.

Kedilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgeleri tespit eden Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, uygun görülen park ve yeşil alanlara kedi evleri koyarak onlara sıcak bir yuva imkanı sağladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, kedi evlerinin yoğun olarak yaşadıkları bölgelere yerleştirilen kedi evlerinin sayısının talep doğrultusunda arttırılacağını söyledi.

Akgün, 5 bin sahipsiz hayvanı barındırdıkları Büyükçekmece Belediyesi Sahip Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde de bakıma muhtaç, sağlık sorunu olan kediler için 500 kedinin barınabildiği bir kedi evinin bulunduğunu kaydetti.

Kedi evlerini engelliler üretiyor

Bağcılar Belediyesi de kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının beslenmeleri için Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerleri tarafından yapılan ahşap kedi evlerini ilçenin değişik yerlerine yerleştirildi.

Esenler Belediyesi ilçe genelindeki tüm parklara mavi renkte kedi evleri yerleştirdi. Kedi evlerinde de beslenme ve temiz su kapları koyan belediye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da zaman zaman bu beslenme kaplarına yiyecek bırakıyor.

Kadıköy Belediyesi ise sokak kedilerinin özellikle kış aylarında barınmasını sağlamak için yaptığı kedi evlerini ilçedeki parklara ve muhtarlıklara yerleştirerek mama ve su kapları koydu.

Belediye ayrıca her yıl düzenlediği "Sokak Kedisi Şenliği"nde kedi evleri yaparak bunların hayvanseverler tarafından uygun yerlere yerleştirilmesini sağlıyor.

Kadıköy Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Çocuk Yuvası’nda eğitim alan çocuklar da sokak hayvanları için kolları sıvayarak, plastik ve karton materyalleri değerlendirerek sevimli evler yaptı. Çocukların projesi ve el emeği olan hayvan yuvaları yine çocuklar tarafından parklara yerleştirildi.

Şişli'de bin 800 kedi evi dağıtıldı

Şişli Belediyesi de sokaklarda yaşayan hayvanların barınma sorunlarına dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak için Şişli Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında sokaklarda yaşayan kediler için kedi evleri ve köpek kulübeleri alınarak sokaklara yerleştirdi.

Aşırı kar yağışında vatandaşlar tarafından bakılan sokak kedilerine Polipropilen malzemeden taşıması ve kurması kolay tabanı stroforlu demonte kedi evleri yaptırılarak dağıttı. Belediye, geçen yıl boyunca toplam bin 800 adet kedi evi dağıttı.

Zeytinburnu’nda sokak hayvanları, yemek ve su ihtiyacını belediyenin önündeki akıllı mama istasyonlarından karşılıyor.

İçine atılan boş plastik şişe, pil veya metal içecek kutularıyla çalışan akıllı istasyon, her atık karşılığında haznesinde depoladığı su ve mamayı önündeki boş kaba döküyor.

Kaplara dökülen mamayı sokak hayvanları afiyetle yerken, belediye de ilçedeki atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

Bahçelievler Belediyesi de kedi evlerinin yanı sıra Sokak Hayvanları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarını tedavi ve sahiplendirilmesini sağlıyor.

Bu kapsamda 2014 yılında 388, 2015 yılında 361, 2016 yılında da 283 sokak hayvanı sahiplendirildi. Fatih Belediyesi de 4 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında ilçenin birçok noktasına kurduğu kedi evleriyle kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Bakırköy Belediyesi Atilla İlhan Parkı ve bazı noktalara kedi evi kurarak kedilerin emek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyenin yanı sıra hayvansever vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hazırladıkları kedi evleriyle kedileri zorlu kış koşullarında yalnız bırakmıyor.

Üsküdar Belediyesi de ilçenin farklı noktalarına kurduğu kedi evleriyle kedilere sığınma alanı oluşturdu.

Belediye son olarak, Ünalan Mahallesi Hakim Sokak'ta hayvan severler tarafından kurulan kedi evlerinin bir grup tarafından yıkılması üzerine, aynı sokağa kedi evleri yerleştirdi.