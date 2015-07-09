YDS sonbahar dönemi başvuruları başladı

ANKARA - ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2015 YDS sonbahar dönemi 13 Eylül 2015'te uygulanacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren 23 Temmuz 2015'e kadar yapılacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyecekler.

Kılavuz ile aday başvuru formuna ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Kılavuzda, başvuru, sınav, değerlendirme, sınav sonuçlarının kurumlarca kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.