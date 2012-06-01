Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Önümüzdeki dönemde bugün olduğu gibi makine ve otomotiv başta olmak üzere demir-çelik, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik ile kimyevi maddeler, ihracat stratejimizin lokomotif sektörü olmaya devam edecek'' dedi.

Yazıcı, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 60. kuruluş yılı kutlama yemeğinde yaptığı konuşmada, demokrasinin örgütlü toplum demek olduğunu, Türkiye'nin hem siyasal alanda hem ekonomik alanda hem de sosyal yapıda önemli yapıları, sivil oluşumları hayata geçiren bir ülke olduğunu söyledi.

Ekonomik alanda 12 tane sanayi odası, 57 ticaret odası, 182 tane ticaret ve sanayi odası, 2 deniz ticaret odası bulunduğunu ifade eden Yazıcı, bu meslek örgütlerinin gelişmesinde kamunun, ülkeyi yönetenlerin hem yasal çerçevede hem vergilendirmede büyük destek ve katkıları olduğunu söyledi.

Bu yapıları sadece üyeler arasında iletişimi sağlamanın ötesinde, gelişmeleri çok yakın şekilde takip edip, yeri geldiğinde sözel ama yeri geldiğinde dokümantasyon olarak bilgilendirmek, donanımlı hale getirmek zorunda olduklarını belirten Yazıcı, dünya ile rekabet etmenin önemli araçlarından birinin de bu olduğunu dile getirdi.

Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

''Ülkemizde gerçekten girişimcilik gücü yüksek, finansal piyasalara kolay erişebilen, yenilikçi, rekabetçi, istihdam oluşturan, ortak çalışma kültürünü benimsemiş işletmelerin oluşması ve böyle bir yapının gerçekleşmesi bizim yöneticiler olarak başta gelen hedeflerimizdir.

Önümüzdeki dönemde bugün olduğu gibi makine ve otomotiv başta olmak üzere demir-çelik, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik ile kimyevi maddeler, ihracat stratejimizin lokomotif sektörü olmaya devam edecek.''

İmalat sanayinin dışa dönük bir yapı içinde ekonomik büyümeyi sürükleyen temel sektör olmasını hedeflediklerini söyleyen Yazıcı, üretim ve ihracatın ithalata olan bağımlılığını azaltmak amacıyla ara malı ve yatırım mallarında yurt içi üretim kapasitesini artırıcı politikaları sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yazıcı, ''Bu çerçevede ekonominin rekabet gücünü artıracak yüksek katma değerli mal üretimi, ülkemizin öncelikli yatırım alanlarından biridir'' diye konuştu.