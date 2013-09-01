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Yaz Kur'an kurslarına rekor katılım

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Gel bu yaz, Kur'an'ı gönlüne yaz" sloganıyla başlatılan yaz Kur'an kurslarında 3 milyondan fazla öğrenci eğitim aldı.

Yaz Kur'an kurslarına rekor katılım

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Gel bu yaz, Kur'an'ı gönlüne yaz" sloganıyla başlatılan yaz Kur'an kurslarında 3 milyondan fazla öğrenci eğitim aldı.

01 Eylül 2013 Pazar 12:46
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Yaz Kur'an kurslarına rekor katılım

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Erbaş, AA muhabirine geçtiğimiz hafta sona eren "2013 Yılı Yaz Kur'an Kursları Programı"yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Gel bu yaz, Kur'an'ı gönlüne yaz" sloganıyla başlatılan programın her biri üçer haftadan oluşan 3 dönem halinde devam ettiğini dile getiren Erbaş, bu dönemler içerisinde cami ve Kur’an kurslarının oluşturduğu 72 bin 439 mekanda 115 bin 183 öğretici tarafından üç milyonu aşkın öğrenciye eğitim verildiğini bildirdi. 

Tanıtım öğrenci sayısını artırdı

Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimlerinin verildiği program öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığının tanıtım kampanyası yaptığını hatırlatan Erbaş, "Bu yıl yaz kursları için yapmış olduğumuz açılış programları ve 250.000 afiş, bilboard, sinevizyon, kamu spotu, çocuk şenlikleri gibi tanıtım etkinlikleri öğrenci sayısının geçen yıla göre kimi yerlerde iki katına varan artışlara ulaşmasını sağladığı görüldü" dedi.

Gözlem ve değerlendirme ekipleri

Diyanet'in yaz Kur’an kursu faaliyetlerini yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla başkanlık merkezinde gözlem ve değerlendirme ekipleri oluşturduklarını anlatan Erbaş, ekiplerin 22-26 Temmuz'da Ankara ve ilçelerinde, 12-16 Ağustos'ta ise her bölgeden seçilen pilot illerde gözlem ve değerlendirme yaptıklarını ve bu gözlemleri rapor haline getirdiklerini bildirdi.
 

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 12:47
Anahtar Kelimeler:
Yaz Kuran Kurslarına Rekor Katılım
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