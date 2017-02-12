YAYLAR ve yükselen YAYLAR

1.MERKÜR RETROSU20 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)

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“Büyük resmi görebilme sayesinde; oluşan iletişim olumsuzluklarını aşabilirsiniz.”

Yaylar bu yılın 1. Merkür retrosunda (20 Aralık 2016-6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)); kendi “maddi ve manevi değerleriniz” olan alanda yaşayacaksınız bu Merkür retroyu. Bazı yanlış anlaşılmalar yüzünden kazançlarınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. “Data kayıpları” sizi maddi kayıplara da uğratabilir.

Bu günlerde teklojiye para harcamak zorunda da kalabilirsiniz. Cep telefonu ve bilgisayarınızda oluşabilecek sorunlar sizi maddi yönden masrafa sokabilir.

Mümkün olduğu kadar retro öncesi datalarınızı yedeklemeye özen gösterin.

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11 ŞUBAT 2017 1. AY TUTULMASI

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Seyahatler, yüksek eğitim ve yurtdışı ufuktan belirir.

Yaylar, 11 Şubat Ankara saati ile 03:32’de Ay 22°28’ Aslan burcunda gerçekleşen bu AYTUTULMASI’nı; yüksek eğitim, eğitmenlik, inançlarınız, hukuk, ticaret ve yurt dışı konuları alanında yaşayacaksınız.

Yüksek eğitim alanınızda, kararsız kalmış olabilirsiniz. Tutulmanın etkisi ile fikirleriniz netleşir ve ne yönde gitmeniz gerektiğinin kararına varabilirsiniz. Belki yurt dışında bir eğitim düşücesi ile karar aşamasına gelebilirsiniz.

Hayatınızda yurtdışı ile ilgili veya yurtdışı ile yaptığınız ticaretle ilgili bir takım açığa çıkan konular ile netleşebilirsiniz.

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26 ŞUBAT 2017 2. GÜNEŞ TUTULMASI

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Göç mü, atalarım mı?

26 Şubat 2017 günü Yaylar; bu Güneş tutulmasını ebeveynleri, kökleri ve evlerinin konu olduğu alanda yaşayacaklar.

Yaylar bu Güneş tutulması ile yeni bir eve almak gibi yeni yatırımlar yapabilirler. Bu alanda yeni bir olayın kararını alabilirler.

Sanat ve yaratıcılık alanında evlerini yeniden dekore ettirmek isteyebilirler.

Yatırım olduğuna inandıkları sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenebilirler.

Ebeveynlerinizden birinin sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmeye başladığı görebilirsiniz bu tutulmadan sonra.

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VENÜS RETRO 3 Mart- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.

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Bu süreçte, 3 Mart- 16 Nisan VENÜS Rx olduğu dönemde; Yaylar aşklar, çocuklar, hobiler, yetenekler ve tüm keyif aldıkları diğer alanlarda yaşayabilirler.

Dolayısı ile eski sevgilinizi görmek isteyebilirsiniz. Yarım kaldığını düşündüğünüz bir hikayeyi yeniden başlatmak isteyebilirsiniz.

Bu süreçte eski sevgilinizden haber alır veya onunla karşılaşabilirsiniz.

Ancak Venüs retro iken aşk kapınızı çalacağından, yeni bir aşka başlayacaksanız eğer bunu 16 Nisan sonrasına ertelemeniz uygun olacaktır.

Çocuğunuzla aranızdaki, “ikili ilişkilerinize” yeniden bir düzen getirmek isteyebilirsiniz.

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2.MERKÜR RETROSU 11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)

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Yaylar bu yılın 2. Merkür retrosunu (11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)); günlük rutin işlerinin geçtiği alanda yaşayacaklar.

İş yerinizde astlarınız olan kişilerle iletişimden dolayı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yazışmalarda işin işleyişinde zincirde oluşan kopukluklar nedeniyle işlerinizin yerine getirilmediği durumlar yaşanabilir. Teknolojik aletlerde çıkan sorunlar yüzünden data kaybına uğrayabilirsiniz.

Sizin veya evcil hayvanınızın geçmiş bir sağlık sorununuz bu süreçte tekrarlayabilir.

Evden kaçmış olan bir evcil hayvanınız bu süreçte geri geldiği görülebilir.

Bu süreçte iş arkadaşlarınızla veya çalışanınızla aranızda bozulmuş olan bir durumu da düzeltme şansı doğabilir. Fırsatları kollayın.

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7 AĞUSTOS 2017 2. AY TUTULMASI

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7 Ağustos 2017 gerçekleşen bu Ay tutulmasını; Yengeçler kardeş, kuzen gibi yakın akrabalarınız, yakın çevreniz alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; fikirlerinizle ve sözlerinize kendinizi ortaya koyduğunuz yakın çevrenizde dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir Ay Tutulması yaşayacaksınız. Bir takım fikir ve düşüncelerinizi kendinizi ortaya koyarak ifade ediyor ve açıklıyor olacaksınız.

Ayrıca eğitim, ticaret ve medya sektörüyle de ilgili bir Ay Tutulması olacağından bu alanlarda bir takım açığa çıkan durumlardan da söz edebiliriz.

Bu Tutulmanın etkisi ile belki bu güne kadar kararsız kaldığınız, medya, eğitim ve ticaret alanında henüz netleşmemiş fikirler bir sonuca bağlanmış olacak.

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3. MERKÜR RETROSU 14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)

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Yaylar bu yılın 3. Merkür retrosunu (14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)); kariyer ve toplum önünde duruş alanınızda yaşıyor olacaksınız.

Bu nedenle kariyer alanınızda iletişim kaynaklı bir takım kayıplara uğrayabilirsiniz. Patron veya otoritenizle aranızda yanlış anlaşılmadan dolayı sorun yaşayabilirsiniz.

Ayrıca karşınıza geçmişte söz konusu olmuş bir işiniz bu günlerde tekrar gündeme gelebilir.

Bu süreçte herhangi bir iş anlaşmasına imza atmayın. Resmi imzalar için Merkür Rx bitmesini bekleyin.

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21 AĞUSTOS 2017 2.GÜNEŞ TUTULMASI

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Uzak doğuya mı gitsem?

Yaylar bu Güneş tutulmasını kendilerinin yüksek eğitim, yabancı ülkeler veya yabancılar veya uluslar arası ticaret alanında yaşıyorlar.

Yurtdışı ile yeni bir iş imkanı başlayabilir. Uluslararası ticarete başlama kararı alabilirsiniz.

Yabancı sanatçılarla bir ticaret söz konusu olabilir. Uluslar arası konserlere rağbet artabilir.

Ünlü bir akademisyenden ders alabilirsiniz. Yüksek eğitim görüyorsanız, özellikle isim yapmış hocalarınız bu Güneş tutulmasından sonra gündeminize girebilir.

Yüksek eğitim alanında; “sanat”la ilgili bir eğitime başlayabilirsiz.

Dünyada ki din adamlarının bu Güneş tutulmasından sonra şov yaptıkları veya yeni bir felsefe başlattıkları bir zaman dilimi olabilir.

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JÜPİTER AKREP BURCUNA GEÇİYOR 10 Ekim 2017- 8 Kasım 2018

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Yaylar; Jüpiter’in Akrep burcundan geçtiği bu dönemi; kendi kişisel gelişim alanınızda yaşıyorsunuz. Bu dönemde bir çok farklı kültürün sipiritüel çalışmaları ilginizi çekebilir.

Meditasyon, yoga gibi çalışmalar bu süreç içinde gündeminize girebilir. Yada bu süreçte bu konulardan para kazanmanız da mümkün olabilir. Her şekilde kendi kişisel gelişiminiz bu süreçte artı yönde gelişecek.

Bu süreçi 10 Ekim 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasını iyi değerlendirin çünkü bir daha aynı enerjileri bundan 12- 13 yıl sonra ancak bir daha yaşayacaksınız.

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4.MERKÜR RETROSU 4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)

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“Büyük resmi görebilme sayesinde; oluşan iletişim olumsuzluklarını aşabilirsiniz.”

Yaylar bu yılın 4. Merkür retrosunu (4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)); kendi kişisel duruş ve imajınız alanında yaşıyor olacaksınız.

Kişisel olarak söylemlerinize dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Hem başkalarını yanlış anlayabilir, hem de kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Olayları algılayış şekliniz, sizin bu dönemde başkaları ile iletişim kurmakta zorlayabilecek enerjiler yaratabilir. Sahip olduğunuz teknolojik aletleri kullanırken bazı yanlış komutlar da verebileceğinizden dikkat etmelisiniz. Datalarınızı kaybedebilir siz de hafıza kaybı gibi durumlar yaşayabilirsiniz.

Bu süretçe geçmişte yaşadığınız bir itibar kaybınızı geri kazanabilir; kaybettiğiniz imajınızı yeniden yaratabilirsiniz. Çaba sarf edin.

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