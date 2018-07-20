Yayla yasağının kalkması peynir üreticilerine yaradı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından vatandaşların güvenli şekilde gittikleri yaylalarda 2 ay boyunca hazırladıkları peynirler ile peynir yapımında kullanılan sirik otu tezgahlardaki yerini aldı.

Yaylalara çıkan vatandaşların 2 ay boyunca hazırladıkları peynirler ve toplanan otlar, kent merkezinde satışa sunuldu.

Yaylalarda hazırlanan peynirleri satın alanlar, evlerinde tuzlayıp parçaladıkları peynirlere sirik otunu karıştırıyor. Kış mevsimi için hazırlanan peynirler, bidonlarla soğuk hava depolarına bırakılıyor.

Siirt Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Şengöz, yaptığı açıklamada, üyelerinin yüzde 85'inin ilkbaharda yaylaya çıktığını, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yaylalara giden vatandaşların peynirlerini Siirt'e getirip sattıklarını söyledi.

Yaylalara çıkan vatandaşların çok memnun olduğunu dile getiren Şengöz, "Siirt peynirinin yüzde 95'i koyun sütünden yapılan peynir. Yayla yasağının kalkması peynir üreticilerini mutlu etti. Yaylaları serbest hale getiren devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

"Millet artık yaylalara rahat gidip geliyor"

Kentte 35 yıldır esnaflık yapan Abdulkadir Toprakçı da yaylalarda üretimi yaklaşık 2 ay gün süren peynirlerin kilogramını 20 liradan, peynir yapımında kullanılan sirik otunu da 15 liradan sattıklarını söyledi.

Peynirlerin, yaylalarda göçerlerin koyunlardan sağdığı sütle yapıldığını kaydeden Toprakçı, daha sonra kent merkezindeki tezgahlarda satışa sunulduğunu belirtti.

Vatandaşların aldıkları peynirleri evlerinde kış için hazırladıklarını ifade eden Toprakçı, şöyle konuştu:

"Kış mevsimine kadar peynir, toprak altında veya soğuk hava depolarında kalıyor. Yaylalara çıkmak artık serbest. Artık vatandaşlar bu seneden itibaren yaylalara rahatça çıkıyor. Çok şükür, artık terör olayları da olmuyor. Millet artık yaylalara rahat gidip geliyor. Bu yıl da geçen yıla oranla otlar daha çok var çünkü yaylara çıkan vatandaşlar rahat bir şekilde daha fazla ot toplayabiliyor."

Toprakçı, yaylalarda üretilen peynirin çok lezzetli olduğunu dile getirerek, diğer illerde de bu peynirin satışını yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Artık sıkıntı yok"

Kentte 15 yıldır yaylaya çıkarak hazırladığı peynirleri satışa sunan esnaf Fadıl Baykan da vatandaşların yaylalara artık daha rahat çıktığını dile getirdi.

Artık vatandaşların daha fazla koyun alıp yaylalara çıkabileceğini ifade eden Baykan, şöyle konuştu:

"Peynir fiyatı şu an çok düşük. Özellikle yaylalarda hazırlanan peynir birçok ürüne göre daha lezzetli. 2 sene önce peynirde resmen kıtlık vardı. Ben de göçerim, yaylalara gidemiyordum. Artık sıkıntı yok. Bunu yapan devletimizden Allah razı olsun. Artık rahatız, gidiyoruz, peynirimizi getiriyoruz. Peynir yapımında kullanılan en güzel ot da yaylalarda yetişiyor.

Rahat bir şekilde bu güzel otu toplayıp peynirimizde kullanıyoruz ve otlu peynir haline getiriyoruz."