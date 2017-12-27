Yılın ilk gezegen hareketi, “sürprizlerin” gezegeni Uranüs’ün direk hareketine dönüşü ile başlıyor.

2 Ocak 2018’de URANÜS direk hareketine dönüşü sizin; “yüksek eğitim” alan olan dokuzuncu evinizde yaşıyorsunuz.

Siz bu yeni yılda sıra dışı bir eğitime adım atmak isteyebilirsiniz. Bu muhtemelen bir “uzay teması” olabileceği gibi “astroloji” veya “teknoloji” üzerine bir eğitim de olabilir.

Ani bir yurtdışı seyahati de gündeminize girebilir.

Uranüs’ün bir sonra ki retrosu 7 Ağustos 2018’de başlayacağından; bu tarihe kadar hareketli bir yılın ilk yarısından bahsedebiliriz.

Sene başından itibaren, gelecek projelerinizi eyleme geçirebilirsiniz.

31 Ocak 2018’de 11°37’/Aslan burcunda meydana gelen “Tam Ay tutulmasını” siz; “yurtdışı, yurtdışı ile ticaret, ihracat, yüksek eğitim, akademisyenler, inançlar, din adamları, hukuksal konular, hakim, savcılar ve yabancılarla” ilgili alanda yaşayacaksınız.

Bu konularla ilgili daha önceden bilmediğiniz, ve açığa çıkan olaylarla netleşecek bir süreç yaşanabilir.

Dolayısı ile yüksek eğitim alanınızda, bugüne kadar kararsız kalmış olabilirsiniz.

Tutulmanın etkisi ile fikirleriniz netleşir ve ne yönde gitmeniz gerektiğinin kararına varabilirsiniz. Belki yurt dışında bir eğitim düşüncesi veya yurtdışı ile yapılan bir ticaret konusu takip eden 6 ay içinde bir karara bağlanabilir.

Ayrıca ortağınızın maddi durumu ve kazancı ile ilgili daha önceden bilmediğiniz konular tutulma sonrası netleşir.

16 Şubat 2018’de gerçekleşen yılın ilk “Parçalı Güneş Tutulmasını” siz; üçüncü eviniz olan, “kardeş, kuzen ve yakın akrabalarınızla” ilgili sıra dışı konular gündeme gelebilir.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay boyunca orijinal bir ticareti veya bir eğitimi yaşantınızda başlatabilirsiniz.

Ayrıca tutulma sonrası kardeş / kuzen veya yakın akrabalarınızın marjinal imajı ile dikkat çekmesi muhtemel olabilir.

Bu Güneş tutulmasının sizin için başka bir konusu ise; eşinizin yurtdışı seyahatleri, sıra dışı konularda ticaret işleri ve yabancılarla gerçekleştireceği fark yaratan işleri yaşantınızda gündem oluşturabilir.

Çocuğunuzun gelecekle ilgi fark yaratacak projelerini de bu tutulma sonrası devreye aldığını görebilirsiniz.

9 Mart 2018’de 23°13’/Akrep burcunda başlayan Jüpiter retrosu sizin; “ kişisel gelişim” alanınız olan on ikinci evinizde gerçekleşiyor.

Bu retro 10 Temmuz 2018’e kadar sürecektir.

Dolayısı ile; kendi kişisel gelişim alanınızda özellikle kin, nefret öfke gibi duygularınızdan sınavlar yaşayabilirsiniz. Bir takım krizleri bu süreçte deneyimleyebilirsiniz.

Jüpiter son cömerliğini de Akrep burcundan çıkmadan önce ki son haftada yerine getirecek.

Jüpiter- Chiron üçgen açısını 1 Kasım 2018 saat 19:35 itibari ile; (28’31”/Akrep D- 28’31”/Balık Rx) gerçekleştirecek.

Bu açının etkisi üzerimizde:”Şifalanma” açısı olarak etkisini gösterecek.

23 Mart 2018’de başlayan yılın birinci Merkür retrosunu siz; “yüksek eğitim ve yurtdışı” alanınız olan dokuzuncu evinizde yaşayacaksınız.

Merkür retrosunda 15 Nisan 2018 kadar olan süreçte; yurtdışı ve yabancılarla yaptığınız işlerde, ticarette, eğitimde “sözlü veya yazılı iletişimden dolayı” çıkan sorunlar yüzünden gecikmeler yaşayabilirsiniz.

Yurtdışı ile olan yazışmalarınızı tekrar, tekrar kontrol etmekte fayda var.

Yurtdışı, seyahatlerde, rezarvasyonlarda ve bilet alışlarınızda teknolojik sorunlar yaşanabilir. Yaptığınız ödemeler gerçekleşmemiş olabilir.

Eğer bu retro sürecinde bir mahkemeniz varsa; bunun sonuçlanması ileri bir tarihe atılabilir. Dolayısı ile gecikmeler yaşanabilir.

Kendinizi ifade etmekte zorluk yaşayacağınız bir süreçtesiniz.

Yüksek eğitim gören Yay’lar retroda hocaları ile sorun yaşayabilirler.

Bilgi hırsızlığı bu retroların enerjilerindendir.

Ancak; retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde. Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

18 Nisan’da 2018’de Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosu haritanızın; “maddi ve manevi değerleriniz” olan alanda yaşıyorsunuz.

Bu Satürn retrosu 6 Eylül 2018’e kadar sürüyor.

Bu süreçte geçmişte sorumluluğunu almaktan kaçmış olduğunuz konular, tekrar karşınıza gelir ve yeniden ele almanız için bir fırsat sunar.

Dolayısı ile; “maddi ve manevi değerleriniz” olan alanda almadığınız sorumluluklarınız yüzünden bozulmuş ekonominizi bu sefer sorumluluklarınızı üstlenerek aşabilirsiniz. İlkbahardan sonbahara kadar bu disiplin içinde yaşarsanız, sorunlarınızı aşarsınız.

Değerlendirin.

22 Nisan 2018’de Oğlak burcunda başlayan Plüto retrosu sizin; “maddi ve manevi değerleriniz” olan alanda yaşıyorsunuz.

Bu retro 1 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

PLÜTO retro iken; değişim dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda bir duraksama yaşayabiliriz. Ve bu retro sürecinde (1 Ekim’e kadar) geçmişte yakıp, yıktığımız ve köprüleri attığımız konular karşımıza gelir.

Ancak bu süreçte ya bu konuları tamamen “kökten değiştirerek”, yeniden yapılandırırız.

Ya da her şeyi tamamen “yıkar”, bir daha o konuyu hayatınızın kıyısından bile geçirmeyiz.

Dolayısı ile bu süreçte; geçmişte “ya hep, ya hiç” diyerek attığınız köprüler nedeniyle bozulan maddi durumunuzu yeniden yapılandırabilme şansınız doğar.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan bu süreçte, bu durumu yeniden yapılandırarak, Plüto retrosunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

Değerlendirin.

19 Haziran 2018’de başlayan Neptün retrosunu siz; “ev ve ebeveynleriniz” olan alanda yani dördüncü evinizde yaşayacaksınız.

24 Kasım 2018’e kadar retro olacak olan Neptün sizi; ebeveynlerinizle ilgili bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Resmin bütününü göremediğinizden zihniniz bu süreçte netleşemez.

Neptün retrolarında kendinizi feda edişleriniz ön plana çıkabilir. Özellikle ebeveynleriniz için bu süreçte kendinizi feda edebilirsiniz. Kurban edilme durumları Neptün retro’nun konularındandır.

Bağımlılıklar nedeniyle yaşanabilecek dağılmalar söz konusu olabilir.

Ancak her retroda mevcut enerjiyi olumlu değerlendirme fırsatlarımız vardır.

Neptün retrosunda, özellikle bu süreçte ilham kanallarınızı açıp; yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Soyut olarak aldığınız enerjiyi somut eserlere dönüştürmek, bu retroyu olumlu yönde değerlendirme fırsatıdır.

Siz; 26 Haziran 2018’de başlayan Mars retrosunu haritanızın; kardeş, kuzen ve yakın çevreniz olan 3. eviniz alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında “harekete geçme enerjiniz” içe doğru çalışacağından; harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikirsiniz.

Mars retrosunda en doğru hareket şeklimiz; retro bitene kadar “güç gerektiren ve harekete geçmemiz” gereken işleri askıya almak ve ileride yeniden ele almak üzere işleri tamamlanmamış olsada bir süreliğine ertelemektir.

Dolayısı ile bu süreçte yolculuklarınızı, başlamayı planladığınız ticaret hayatınızı, eğitimlerinizi retro ertesine kadar ertelemeniz daha doğru bir seçim olacaktır.

Ancak bu önlemler; doğum haritasında Mars’ları retro olanlar için geçerlidir. Oysa gökyüzünde Mars retro iken doğanlar, Mars’ın retro olduğu bu süreçte (26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında) tam tersi enerjilerinde artış olur, kendilerini daha rahat ortaya koyar ve hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Dolayısı ile; doğum haritasında Mars’ı retro olanlar Mars retro iken (26.6.2018- 27.8.2018 arası), isteklerinin peşinden gidebilir, atılımlar yapabilirler.

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; sekizinci eviniz olan “ortak kazançlarınız” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; yeni bir ortaklık başlatabilirsiniz bu ortaklık konusu, beslenme, güvenlik veya annelik veya çocuk bakıcılığı gibi konular üzerine olabilir.

Tutulmayı takip eden 6 ay olan süreç içinde, ödemeler gelir ve gider konularınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

Kardeşinizin de sağlığı ile ilgili, yeni bir beslenme şeklini yeni yaşam biçimi olarak yaşantınıza dahil edebilirsiniz.

Ortağınızın “ koruyup, kollayan” imajı konusunda, tutulma sonrası yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

26 Temmuz 2018’de başlayan yılın ikinci Merkür retrosunu siz; “yüksek eğitim ve yurtdışı” alanınız olan dokuzuncu evinizde yaşayacaksınız.

Merkür retrosunu 19 Ağustos 2018 kadar olan süreçte; ; yurtdışı ve yabancılarla yaptığınız işlerde, ticarette, eğitimde “sözlü veya yazılı iletişimden dolayı” çıkan sorunlar yüzünden gecikmeler yaşayabilirsiniz.

Yurtdışı ile olan yazışmalarınızı tekrar, tekrar kontrol etmekte fayda var.

Yurtdışı, seyahatlerde, rezarvasyonlarda ve bilet alışlarınızda teknolojik sorunlar yaşanabilir. Yaptığınız ödemeler gerçekleşmemiş olabilir.

Eğer bu retro sürecinde bir mahkemeniz varsa; bunun sonuçlanması ileri bir tarihe atılabilir. Dolayısı ile gecikmeler yaşanabilir.

Kendinizi ifade etmekte zorluk yaşayacağınız bir süreçtesiniz.

Yüksek eğitim gören Yay’lar retroda hocaları ile sorun yaşayabilirler.

Bilgi hırsızlığı bu retroların enerjilerindendir.

Ancak; retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde. Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

27 Temmuz 2018’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “kardeş, kuzen gibi yakın akrabalarınız, yakın çevreniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; fikirlerinizle ve sözlerinize kendinizi ortaya koyduğunuz yakın çevrenizde dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir Ay Tutulması yaşayacaksınız. Bir takım fikir ve düşüncelerinizi kendinizi ortaya koyarak ifade ediyor ve açıklıyor olacaksınız.

Ayrıca eğitim, ticaret ve medya sektörüyle de ilgili bir Ay Tutulması olacağından bu alanlarda bir takım açığa çıkan durumlardan da söz edebiliriz.

Bu Tutulmanın etkisi ile belki bu güne kadar kararsız kaldığınız, medya, eğitim ve ticaret alanında henüz netleşmemiş fikirler bir sonuca bağlanmış olacak.

Kardeş, kuzen ve yakın akrabalarınızla ilgili gelişmelerin yaşanabileceği bir yıllık bir süreç yaşayabilirsiniz. Ayrıca ticaret, pazarlama ile ilgili çalışmalar ve eğitim konuları gündeme gelebilir.

7 Ağustos 2018’de; 02°33'/Boğa burcunda URANÜS retro hareketine başlıyor. Uranüs’ün bu retro hareketi 6 Ocak 2019’a kadar devam edecek.

7 Ağustos 2018’de başlayan Uranüs retrosu sizin; “sağlık” alanınız olan altıncı evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile, aniden gelişen sıra dışı bir sağlık konusu, bu retro sürecinde (muhtemelen geçmişten gelen bir hastalığınız) tekrar nüksetmesi mümkün olabilir.

Bu süreçte farklı tedavilere yönelebilirsiniz. İyileşme sürecinde alternatif tedavilerin etkisini görmekte bir yavaşlama olabilir.

Ayrıca retroların; “geçmişin problemlerini düzeltme fırsatları” barındırdıklarını unutmayınız. Değerlendirin.

11 Ağustos 2018 günü Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; yüksek eğitim ve yurt dışı eviniz olan dokuzuncu evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay- 1yıl içinde yeni bir yüksek eğitime başlayabilirsiniz veya yurtdışında deniz aşırı bir yere seyahat planlarınız olabilir.

Yurtdışı ile yeni bir iş imkanı başlayabilir. Uluslararası ticarete başlama kararı alabilirsiniz.

Yabancı sanatçılarla bir ticaret söz konusu olabilir. Uluslar arası konserlere rağbet artabilir.

Ünlü bir akademisyenden ders alabilirsiniz. Yüksek eğitim görüyorsanız, özellikle isim yapmış hocalarınız bu Güneş tutulmasından sonra gündeminize girebilir.

Yüksek eğitim alanında; “sanat”la ilgili bir eğitime başlayabilirsiz.

Bu Güneş tutulmasının etkileri ile başlayacağınız yeni konuların “kadersel” olduğunu da bilmek yerinde olur. Akışta kalıp, karşınıza gelen enerjiyi olduğu gibi kabul etmek, evrensel plan ile akışta kalmak açısından önemlidir.

Siz; Venüs retrosu olan bu süreci (05.10.2018 -16.11.2018), “kendi kişisel gelişim” alanınızda yaşıyorsunuz. Bu süreçte kendinizi dinlemeye alıp, şarj edebilir ve tekamülünüzde ileri gidebilirsiniz. Ancak bu durum retro sürecinde, bantı başa sarmak gibi, geçmişte yaşanan hatalarla yüzleşmelerle, bunları düzeltme fırsatı olarak karşımıza çıkar. Kendi kişisel gelişimimizde farkındalıklarla ilerlememize zemin hazırlarlar.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci; kendi kıskançlıklarınızla, kin, nefret ve öfke nedeniyle, bozduğunuz ilişkileriniz ile bir farkındalığı ve yüzleşmeyi bu süreçte yaşayabilirsiniz.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecinde kişisel gelişiminizi kendi özdeğerleriniz konusunda fark ediş yaşayarak değerlendirebilirsiniz. Değerlerinizi dışta değil, içinizde arayarak buna ulaşabilirsiniz.

JÜPİTER Yay burcuna geçiyor 8 Kasım 2018 00’00”/Yay D

Yaklaşık 13 aydır “bolluk ve bereket” gezegeni Akrep burcunda hareket etti ve Akreplerle birlikte diğer su grubu burçları olan Balık ve Yengeçleri de bereketinden faydalandırdı.

Ancak Bugün 8 Kasım 2018’den itibaren “Şans” gezegenimiz Jüpiter YAY burcuna geçiyor ve takip eden 13 ay boyunca Yay burçlarınıyla birlikte diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Koç burçlarını da bereketinden faydalandıracak.

17 Kasım 2018’de başlayan yılın üçüncü ve son Merkür retrosunu siz; “imaj” alanınız olan birinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 6 Aralık 2018 kadar olan süreçte; dış Dünya’nızın sizi yanlış anlamaları mümkün. Kendinizi ifade edişiniz bu süreçte zorlaşabilir. İletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz.

Eğer doğum haritanızda Merkür’ünüz retro değilse; o zaman bu retro süreçte kurduğunuz iletişimlerinizde mutlaka sorunlar çıkacaktır. Bu sorunlar ister kendinizi ifade edemeyişinizden olsun, ister haberleşmenin teknoloji üzerinden doğan aksaklıkları nedeniyle olsun, retro bitimine kadar yolunda gitmeyeceği açık.

Önemli toplantılarınızı ve seminerleri retro sonrasına ertelemeniz en doğrusu olur.

Bu süreçte sizden başka, aile fertlerinizi de etkileyen olaylara şahit olabiliriz. Örneğin:

Çocuğunuzun yüksek eğitimi ile yapacağınız yazılı girişimlerinizde sorunlar ortaya çıkabilir. Gönderdiğinizin bir mailin yerine ulaşıp ulaşmadığını teyit etmekte fayda var.

Bu retro sürecinde eşinizin; yanlış anlaşılması yüzünden düşmanları çoğalabilir. Kendini ifadesinde sorunlar yaşayacağından önemli girişimlerini retro sonrasına ertelemesi önemlidir.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Sağlıklı ve mutlu bir 2018 diliyorum.