Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88321
ALTIN
144.581
DOLAR
3.6643
STERLIN
4.5491
EURO
3.8686
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
SON DAKİKA
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
Kendini aşka adayan adam  Ahmet Selçuk İlkan
Kendini aşka adayan adam  Ahmet...
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve...
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması

Yavru köpek 'kuyu' sağlık kontrolünden geçirildi

Beykoz'da düştüğü 61 metrelik kuyudan kurtarılan ve "Kuyu" ismi verilen köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Fatih'teki Hayvan Hastanesi'nde muayene edildi.

Yavru köpek 'kuyu' sağlık kontrolünden geçirildi

Beykoz'da düştüğü 61 metrelik kuyudan kurtarılan ve "Kuyu" ismi verilen köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Fatih'teki Hayvan Hastanesi'nde muayene edildi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 15:42
4 Okunma
Yavru köpek 'kuyu' sağlık kontrolünden geçirildi

Beykoz'da düştüğü 61 metrelik kuyudan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) ve birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği 11 günlük çalışmayla kurtarılan "Kuyu" adlı köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Beykoz'da düştüğü kuyudan çıkarıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Fatih'teki Hayvan Hastanesi'ne götürülen Kuyu, muayene edildi.

Çeşitli tetkikler için hastanede tutulan "Kuyu"nun muayenesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun da takip etti.

Muayeneyi gerçekleştiren Hekimüşra İnal Günay, yaptığı açıklamada, Kuyu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Su ve kilo kaybı da yok. 4 aylık Kuyu, 14,5 kilogram ve sağlığı çok iyi. Bugün Kuyu köpeğin kan tahlillerine bakacağız ve yarın yeni evi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Beykoz Grubu'na teslim edeceğiz." diye konuştu.

48 saat aralıksız çalıştılar

Kuyu'nun kurtarılması çalışmalarını anlatan Anadolu Yakası İtfaiye Müdürü Mehmet Emin Koçak, kendilerine ihbar geldiğinde kuyuya alet indirip dinleme yaptıklarını ve ardından kamera sistemlerini kurarak, kurtarma çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Her anını ve hareketini takip ederek, Kuyu'nun nelerden hoşlandığını anlamaya çalıştıklarını dile getiren Koçak, köpeğe annesi ve kardeşinin kokusunu bir beze sürüp koklattıklarını aktardı.

Koçak, "Hayvanın neden ürktüğünü ve neyi sevdiğini tespit ettikten sonra, AFAD ve TTK ile çok profesyonel bir kurtarma çalışması yürüttük. Dar bir alanda iş yapıyorsunuz ve yüzlerce fikir size doğru uçuyor. Ekipmanların her birini denedik ve en son kendimizin geliştirdiği pnömatik hava ile çalışan bir aparat geliştirdik ve ucuna kamera taktık. Kuyu'yu bu sayede aparatın ucundaki kementle yakalayarak, zarar görmeden yukarı çıkarmayı başardık." diye konuştu.

Kurtarma çalışmasını 24 saat sürdürdü

Kuyu'nun kurtarılmasını sağlayan aparatı 24 saat boyunca görev başından ayrılmayarak yapan itfaiye personeli Veysel Sivri, görev süreleri bittiği halde, "kurtarma çalışması yarım kalmasın" diye işe devam ettiklerini aktardı.

Sivri, kurtarmayı başarıyla tamamlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Deneme yanılma yöntemiyle pnömatik hava ile çalışan ve joystick sistemiyle hareket eden bir aparat geliştirdim. Arkadaşlarım, AFAD ve TTK ekipleri de bize yardımcı oldu. Gece görüş kamerası da olan bu aparat, kuyunun içerisinde sağa sola hareket etme kabiliyetine de sahipti. Sabah saatlerinde hareket halindeki köpeği bir noktada sıkıştırarak, boynundan tutmayı ve sağlıklı bir şekilde yukarı çekmeyi başardık. Daha önce de birçok hayvana yönelik başarılı kurtarma operasyonları yaptık. Kuyu'yu sağlıklı bir şekilde kurtardığımız için çok mutluyuz."

"Çok mutluyuz"

Hayvan Hakları Konfederasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün, kurtarma çalışmalarının köpeğin kuyuya düşmesinden bir gün sonra başladığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Beykoz Grubu'nun çalışmanın başından beri orada bulunduğunu anlatan Şengün, "Beykoz itfaiyesi başından beri oradaydı, çok çaba sarf etti. Ardından son dört, beş günde AFAD devreye girdi. Prof. Dr. Orhan Kural ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının devreye girmesiyle TTK'dan 4 kişilik ekip geldi. Onların gelmesiyle daha profesyonel çalışma başladı. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Şengün, vatandaşlardan bini aşkın telefon aldığına dikkati çekerek, "Bu hadise, mutlu sonla bitti. Kuyu'nun kurtulması bizim için çok önemliydi. Genel perspektifte bizim için daha önemli bir şey var. Artık Türkiye'de hayvanların da en az insanlar kadar değerli olduğu anlaşıldı. Bununla beraber çok ciddi bir kamuoyu oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeykozHayvan Hakları KonfederasyonuYavru Köpek KuyuTTKAfad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye Başkanına çiçek yerine maydanoz ile teşekkür
Belediye Başkanına çiçek yerine maydanoz ile teşekkür
Çöpten çıkan sıradışı koleksiyon
Çöpten çıkan sıradışı koleksiyon
İstanbul’un büyülü manzarası eşliğinde keyifli bir gece
İstanbul’un büyülü manzarası eşliğinde keyifli bir gece
Sevgiliye kilometrelerce öteden çiçek
Sevgiliye kilometrelerce öteden çiçek
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Evlilerin stres hormonu daha düşük
Evlilerin stres hormonu daha düşük
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ