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Yavru kedilere 96 yaşındaki nine sahip çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Zeynep Duran, anneleri ölen dört kedi yavrusunu biberonla besliyor.

Yavru kedilere 96 yaşındaki nine sahip çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Zeynep Duran, anneleri ölen dört kedi yavrusunu biberonla besliyor.

03 Temmuz 2018 Salı 16:35
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Yavru kedilere 96 yaşındaki nine sahip çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Zeynep Duran, anneleri ölen dört kedi yavrusunu biberonla besliyor.

İlçeye bağlı Şahintepe köyünde oğlu ile yaşayan Duran, anneleri bir kazada telef olan dört kedi yavrusunu sahiplendi. Yavruları biberonla besleyen Duran, kedilere anne şefkatiyle bakıyor.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedi yavrularının da bir canlı olduğunu, onları sokakta bırakmanın insanlığa sığmayacağını belirtti.

"Onları tam büyütene kadar bırakmayacağım"

Evinin önünde oturduğu sırada yavruların sesini duyduğunu ve yanlarına gittiğini anlatan Duran, şöyle konuştu:

"Aç oldukları her hallerinden belliydi. Annelerinin kaza sonucu öldüğünü öğrendim. O an çok duygulandım, kucakladım ve eve getirdim. Oğlumdan onları beslemek için süt ve biberon almasını istedim. Yavruları şu an sütle besliyorum. Yavaş yavaş büyüyorlar. Onları tam büyütene kadar bırakmayacağım. Yavruları bir evlat olarak görüyor ve seviyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yavru Kedi
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