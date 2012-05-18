Yavru kargalar telef olunca, ağaç kesimi durduruldu

SİVAS - Sivas'ta bir dönem Özel İdare Halıcılık Okulu Atölyesi olarak kullanılan binanın bahçesindeki ağaçların kesimi, yuvaları bozulan yavru kargaların telef olması üzerine durduruldu.



Akdeğirmen Mahallesi'nde, mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresi'ne ait olan ve bir dönem halı-kilim atölyesi olarak faaliyet gösteren binanın arka bahçesinde bulunan ağaçların kesimi için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı. Sivas Belediyesi ekiplerince yürütülen ve İl Özel İdaresi personelinin de destek verdiği çalışmalar sırasında, hızarla kesilen ağaçlardaki yuvaları bozulan yavru kargaların telef olduğu fark edildi.



Onlarca yavru karganın ağaçların altında telef olmasına üzülen bazı vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İl Özel İdaresi ve belediye yetkililerinin talimatıyla çalışmalar durduruldu. Kesildikten sonra devrilen ağaçların altında kalan onlarca yavru karga telef olurken, hayatta kalanlara ise Hayvanları Koruma Derneği Sivas Şube Başkanı Vahdet Olcayto ve duyarlı vatandaşlar yardım elini uzattı. Olcayto, yuvasız kalan yavru kargaları koliye koyarak, buradan götürdü.



Vahdet Olcayto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaç kesiminin zamanlamasını eleştirerek, ''Mevsimi değil, ağaçlar yeşermiş, hayvanlar yumurta yapmış, yavruları çıkmış, bu yavrular ölüyor'' dedi.



Vatandaşların kargaların sesinden rahatsız olması nedeniyle İl Genel Meclisi'ne yaptığı başvuru üzerine, ağaçların kesilmesi yönünde karar alındığı bildirildi.

