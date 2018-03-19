NEZAHAT GÖÇMEN

İSTANBUL- Tesis 69.510 Metrelik alana konumlandırıldı ve Dünyaca ünlü doktorların kontrollerinde Sağlıklı Beslenmenin ve organik tarımın yapılacağı alanda aynı zamanda termal kürler ilede Avrupalı misafirlerini ağırlanacak. Yaşlılığa ve Markalaşmaya bambaşka gözle bakan Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneğinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Umut Çınar; Yaşlılık, İkinci Çocukluk Yaşamıdır, Farkı Yaşanmışlıklardır sloganı ile yola çıktıklarını ve Ankara’da Sağlık ve Termal Suyun gücünü birleştirerek Dünyayı ağırlayacaklarını belirtti.Özellikle Avrupa’da yaşayan insanların tercih ettiği konseptleri tesiste uygulayacaklarını belirten Çınar, Sağlık Turizminde de Başkentin yıldızını patlayacaklarını ilettiler.

Türkiye’nin yeni yüzü olacaklar

Dünyada yaşlılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda ki en genç başkan olan Çınar, Dünyada Yılın Projesi, Dünyada Yılın Derneği ödülünü aldıktan sonra,süreç başarılı yönetilince Dünyada Marka oldu. Markalaşmanın faydalarını ve değerini görünce, Dünya Markalar Derneğinin ve devamında Umut Çınarı Termal Sağlıklı Yaşam Köyü Projemizin yollarını açtı.

Yılların birikimini Uluslararası faaliyetlerden sonra Yenikentteki projeye aktardıklarını ileten Çınar, Villa konseptli projede yatay yapılanmaya önem verdiklerini ve özellikle Projenin içinde bulunan Yaşamevi sayesinde 7/24 Doktor, hemşire, Ergoterapist ve Yaşlı Bakımcıların bulunacağını , çocuklar için Midilli Atları ve saanen keçileri ile köy hayatının ve organik yaşamın bir parçası olacağını, açık kapalı Termal havuzlarda Sağlık kürleri dışında aynı zamanda sağlıklı beslenmenin diyetisyenler ve doktorlar tarafından kontrol edileceğini özellikle altını çizdi. İstanbuldan birçok Ünlünün daha lansmana çıkmadan projeden yer almak için kendileri ile iletişime geçtiğini belirten Çınar 4 Nisanda Lansmana çıkacaklarını belirtti.

Yurtdışı ağırlıklı çalışacak Devretatil bloklarının Ankara’daki sağlık turizmini canlandıracağını belirten Çınar, Günü birlik ziyaretlerlede tesisin ziyaretçi kabul edeceğini belirtti. 50 Adet Villayı Devremülk olarak tapularını teslim edeceklerini belirten Çınar özellikle, Almanya, Fransa, Hollanda, Norveç, Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinden ciddi talep beklediklerini iletti.

Kızılaya 45 dakika uzaklıkta olan tesiste hobi salonlarının dışında Fitness salonları ve Okçuluklada ilgili sosyal alanların bulunacağını ve yurt dışından guruplar ile 60.000 metrelik alanda doğa ile sporu Yanyana getirerek Sağlıkla Yaş Almayı hedefleyenlerin yeri olacağını ve Dünya standartlarında hizmet vereceklerini heyecan ile dile getiren Çınar, Umut Çınarı Termal Sağlıklı Yaşam Köyü ile Türkiye’nin yeni yüzü olacaklarını belirtti