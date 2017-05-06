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Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'

Sakarya'da Serdivan Belediyesince geliştirilen proje kapsamında, yaşlılar ihtiyaç duyduklarında, yanında taşıdıkları butona basarak sağlıktan temizliğe, yemekten bakıma kadar anında yardım alabilecek.

Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'

Sakarya'da Serdivan Belediyesince geliştirilen proje kapsamında, yaşlılar ihtiyaç duyduklarında, yanında taşıdıkları butona basarak sağlıktan temizliğe, yemekten bakıma kadar anında yardım alabilecek.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:35
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Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'

Sakarya'da Serdivan Belediyesi tarafından geliştirilen projeyle yaşlılar yanında taşıdığı butona bastıklarında belediyenin "yaşlı destek hattı, acil çağrı birimi"ne bağlı "hayat çağrısı ekibi" anında harekete geçerek ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşıyor.

Belediyenin erişilebilirlik ve sosyal sorumluluk hizmetleri kapsamında geliştirilen projeyle yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerine akıllı takip ve çağrı sistemi kuruluyor. Bu sistem üzerinden yanında taşıyacakları butona basan ihtiyaç sahipleri, belediyeden 7/24 yardım talep edebiliyor. 

Kablosuz bağlantı teknolojisiyle telefon çevirme zahmetini ortadan kaldıran uygulamada, çağrı merkezine ulaşan yardım ikazı sonucu, Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki "yaşlı destek hattı, acil çağrı birimi"ne bağlı "hayat çağrısı ekibi" süratle harekete geçerek ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu yere gidiyor.

Sisteme düşen uyarıyla ekip, çağrıyı bırakan kişinin sağlık sorunlarından kullandığı ilaçlara kadar tüm bilgilere anında erişebiliyor. Sistem sayesinde sağlıktan kişisel bakıma kadar yaşlıların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun yanında yalnız kalmaktan canları sıkılan yaşlılar, ihtiyaçları olmasa da sohbet etmek için bile butona basıp görevlileri yanına çağırabiliyor.

Sistemin kurulduğu evlerden birine misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, uygulamayı yerinde inceledi. Yaşlıların 7/24 yanında olduklarını belirten Alemdar, bu sistem sayesinde yaşlıların kendilerini daha güvende hissedeceklerini ve gündelik hayatlarının daha da kolaylaşacağını ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2017 13:20
Anahtar Kelimeler:
Serdivan Belediyesi
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