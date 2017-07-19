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‘Yaşlı Stajyerler’

Nezahat Göçmen’in haberi için tıklayınız...

‘Yaşlı Stajyerler’

Nezahat Göçmen’in haberi için tıklayınız...

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:53
9 Okunma
‘Yaşlı Stajyerler’

İSTANBUL / NEZAHAT GÖÇMEN

Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar"a göre, dünyadaki gelişmeler, sağlıklı beslenme, spor, sigarayı bırakma, cilt bakımı, tıptaki gelişmeler artık orta yaşın İleri yaşlara doğru kaydığını göstermekte.

Artık Yeni nesil bir yaşlanmadan bahsetmenin gerekliliğini anlatan Umut Çınar, Ortalama yaşam süresinin uzamasından dolayı insanların emekliliğinin dolmasından sonra evde boş boş oturmasının o insanı olumsuz etkileyeceğini ve bunun içinde artık Umut Çınarı projesi olan; ‘Yaşlı Stajyer’ uygulaması ile hem ülke ekonomisine bu tecrübeli insanların bilgi birikimini aktaracaklarını hemde tecrübelerinden elde edilecek verimle ekonomiyi canlandıracaklarını belirttiler.

Yaşlanma konusunda artık farklı bir dil kullanılması gerekliliğinden bahseden Çınar, 70/80 " lerine süren dinç genç büyükler için Yaşlı denmemesi gerektiğini vurguladı. 

Ömürler daha önce yaşamadığımız kadar uzadı ve gelecekte öngörümüz  150 yaşları bulacak, Japonya'da şimdiden bu rakamlara nerede ise yaklaşılmaya başlandı. 

Emeklilik yaşını doldurup yakında Cv'leri toplamak için özel bir birim kurduklarını belirten Çınar, bu iş için transfer ettikleri Ünlü İK Uzmanı Elif  Burcu Demirbaş ile; bu sosyal sorumluluk projeleri ile Dünyanın gündemine oturacaklarını iddia etti ve Yaşlı Kreşlerinin fikir babası Olan Umut bey bu konudada hayli iddialı açıklamalarda bulundu

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yaşlı StajyerlerDünya Yaşlılı DerneğiUmut çınar
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