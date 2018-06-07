Yaşları küçük kalpleri büyük

Gaziantep'te üç ortaokul öğrencisi, Şahinbey Belediyesinin okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlediği yarışmada kazandıkları bisikletleri, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesinde tedavi gören lösemi hastası çocuklara hediye etti.

Yaşları küçük ama kalpleri büyük olan Anneler İmam Hatip Ortaokulu 1. sınıf öğrencileri İkranur Yıldırım, Metehan Bilgin ve Halil İbrahim Karakuş, belediyenin ilçedeki okullarda düzenlediği kitap okuma yarışmasında dereceye girdi.

Bisikletle ödüllendirilen öğrenciler, öğretmenleri Recep Kaçdi'ye "bisikletlerinin olduğu, bu nedenle ödüllerini hasta çocuklara hediye etmek istediklerini" söyledi. Öğretmenleri de Onkoloji Hastanesi yönetimiyle irtibata geçerek öğrencilerin isteklerini iletti.

Kaçdi ve okul müdürleri Serdar Başar Ocak ile hastaneye gelen çocuklar, özenle süsledikleri bisikletleri GAÜN Onkoloji Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Servisinde yaklaşık 1 yıldır yatarak tedavi gören 3 çocuğa hediye etti. Çocuklar da kendilerini düşünerek böylesine güzel hediyeler getiren öğrencilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Ocak, yaptığı açıklamada, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından düzenlenen kitap okuma yarışmasında öğrencilerinin bisiklet kazandığını söyledi.

"Onlar da mutlu olsunlar, yüzleri gülsün istedik"

Çocukların bu ince düşüncelerini öğretmenlerine anlattığını, öğretmenlerinin de projeden kendisini haberdar ettiğini dile getiren Ocak, "Biz de bugün yanlarında olalım istedik. Çocuklarımızla birlikte bisikletleri yeni sahiplerine ulaştırdık. Allah'tan bütün hasta çocuklarımıza şifalar diliyoruz." dedi.

Öğrencilerden İkranur Yıldırım da yarışmadan kazandıkları bisikletleri hasta arkadaşlarına hediye etmek istediklerini vurgulayarak, "İçimizden geldi, onların da bisikletlerinin olmasını istedik. Benim evde bisikletim var. Bunu da onlara vermek istedim. Onlar da mutlu olsunlar, yüzleri gülsün istedik." ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim Karakuş da Şahinbey Belediyesinin kendilerine hediye ettiği bisikleti hasta kardeşleriyle paylaşmak istediğini belirterek, "Benim bisikletim vardı. Bunu da hasta kardeşlerime armağan etmek istedim. Allah onlara şifa versin." diye konuştu.