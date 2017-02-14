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YAŞAM - SAĞLIK - HAYAT için Dünya Yaşlılık Derneğine Yılın Derneği Ödülü

16 Mart günü Sunumlarını Sedat Yazıcıoğlu ve Türkiye  ve Dünya 2. Güzeli Nesrin işçinin yapacağı muhteşem gece için geri sayım devam ediyor, Çanakkale Zaferi ve Yaşlılar haftasının kutlanacağı bu özel gün Umut Çınarı Başkent Vizyon Huzurevinde gerçekleştirilecek 

YAŞAM - SAĞLIK - HAYAT için Dünya Yaşlılık Derneğine Yılın Derneği Ödülü

16 Mart günü Sunumlarını Sedat Yazıcıoğlu ve Türkiye  ve Dünya 2. Güzeli Nesrin işçinin yapacağı muhteşem gece için geri sayım devam ediyor, Çanakkale Zaferi ve Yaşlılar haftasının kutlanacağı bu özel gün Umut Çınarı Başkent Vizyon Huzurevinde gerçekleştirilecek 

14 Şubat 2017 Salı 10:02
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YAŞAM - SAĞLIK - HAYAT için Dünya Yaşlılık Derneğine Yılın Derneği Ödülü

Haber: Nezahat Göçmen

İSTANBUL - Gen ve Hücre tedavisi teknolojilerinin gelişmesi ile daha sağlıklı, daha az hastalıklı ve yaşlılığın maliyetinin ülke ekonomileri üzerine olumsuz etkisinin daha az olduğu bir dünya yaratmak artık mümkün!

Artık yaşlılığın geciktirilebilir - durdurulabilir hatta yakın gelecekte geri çevrilebilir olduğu bilinmekte. Hepimizi daha sağlıklı bir yaşlılık veya başka bir deyimle ‘' biyolojik gençlik’'  beklemekte!

BioViva Alzheimer hastalarının tedavisine odaklanarak 12 ile 18 aylık bir sürede bu hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu göstermiştir. 

Telomerlerin uzatılması, Atherosclerotic plak oluşumları ve yaşlanmaya bağlı hücre hasarını geri çevirmek alanlarında BioViva nın halen kullanılmakta ve geliştirilmekte olan plan ve tedavileri mevcuttur.

Yaşlılığa bağlı kas kaybı hasarlarını tedavi edebilme kabiliyetine sahiptirler. 

Yaşlılık ile bağlantılı olarak kaybedilen kas kütlesi, kişinin giderek azalan yürüme ve hareket edebilme kabiliyetlerinin kaybı sonucunda düşen yaşam kalitesi, yaralanmalar ve sonucunda zamansız ölümler veya kalan yaşam boyunca bakım muhtaçlıkları oranı her geçen yıl artmakta ve beraberinde ekonomik ve sosyal problemler oluşturmaktadır.

Tüm bunlar yaşlılık ile gelişen hastalıklar olup, gen tedavisi ve hücre yaşlanmasının tedavi edilebilmesi ile kişilerin yaşam kalitelerinin ve sürelerinin arttırılması, ilaç ve bakım masraflarının azaltılması ile ekonomik kazanımların elde edilmesi BioViva nın misyonunu oluşturmaktadır.

Daha sağlıklı bir dünya amacı için çalışarak yaşlanmaya bağlı hastalıklar ve düşen yaşam kalitesinin geri kazanılması alanındaki çalışmaları ile Amerika’ da ve dünyada lider olan BioViva’ nın Kurucu Ortağı ve CEO ‘ su Elizabeth Parrish, 16 Mart 2017 tarihinde Dünya Yaşlılar Derneğini Ankara’ da ziyaret ederek Amerika ve bir çok farklı ülkede gerçekleştirdikleri çalışmalara Türkiye nin de katılımlarını sağlamak üzere Dünya Yaşlılar Derneği Başkanı Umut Çınar ve Bşk. Yrd. Alp Sarı ile görüşmelerde bulunacaktır.

KURUCU ORTAK VE CEO

MS. PARRISH SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ SAHİBİ, GİRİŞİMCİ VE YENILEYİCİ İLAÇLAR TEKNOLOJİSİNİN LİDER SESİDİR.

ONUN BU TUTKUSU İLERİ BİYOTEKNOLOJİK BULUŞLAR İLE SAĞLIKLI YAŞAM SÜRELERİNİN UZAMASINA KADAR VARMIŞTIR.

- BIOTROVELNVESTMENTS & BIO TROVEPODCAST KURUCUSU

- INTERNATIONAL LONGEVITY ALLIANCE KURUL UYESİ

- COMPLEX BIOLOGICAL SYSTEMS ALLIANCE ÜYESİ

- GÖĞÜS KANSER TEŞHİSİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN RADISH MEDICAL SOLUTION ( RMS ) KURUCUSU

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.02.2017 10:12
Anahtar Kelimeler:
Umut çınarÖnce Vatan GazetesiDünya Yaşlılık Derneği
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