Yarın Kadir Gecesi

İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'inci gecesi olan yarın idrak edilecek.

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Camilerde etkinlikler düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Ahmet Hulusi Efendi, Ankara'da Beştepe Millet, İstanbul'da Cennet Mahallesi Yavuz Selim, Fatih, Taşoluk Yeşil ve Konya'da Sultan Selim camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.