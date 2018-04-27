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Yarım asırlık çiftin zorlu yoğurt mesaisi

Aksaray'ın Büyükerdoğdu Yaylası'nda yaşayan 70 yaşındaki Mustafa ve 66 yaşındaki Döne Kızıl çifti, günde yaklaşık 12 saat çalışmayla koyun sütünden yaptıkları organik yoğurdu satarak geçimlerini sağlıyor.

Yarım asırlık çiftin zorlu yoğurt mesaisi

Aksaray'ın Büyükerdoğdu Yaylası'nda yaşayan 70 yaşındaki Mustafa ve 66 yaşındaki Döne Kızıl çifti, günde yaklaşık 12 saat çalışmayla koyun sütünden yaptıkları organik yoğurdu satarak geçimlerini sağlıyor.

27 Nisan 2018 Cuma 14:52
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Yarım asırlık çiftin zorlu yoğurt mesaisi

Aksaraylı 70 yaşındaki Mustafa ve 66 yaşındaki Döne Kızıl çifti, günde yaklaşık 12 saat emek vererek yayladaki koyunların sütünden yaptıkları organik yoğurtları satarak geçimlerini sağlıyor.

Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Büyükerdoğdu Yaylası'nda yaşayan 7 çocuk 18 torun sahibi Kızıl çifti, küçük yaşlarında başladıkları koyun sütünden yoğurt üretimini ilerleyen yaşlarına rağmen devam ettiriyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan çift, ilk olarak yayladan gelen yaklaşık 300 koyununu sağarak sütlerini kovalara dolduruyor.

Yaptıkları yoğurda talep fazla olunca, çevre köylerden de süt alan çift, bunları yoğurdun lezzeti ve doğallığı için geleneksel yöntemlerle bahçelerine kurduğu kazanlarda kaynatıyor. Çift, gerekli sıcaklığa ulaşan sütü süzüp mayaladıktan sonra soğuk suda bekletiyor.

Kızıl çifti, soğuyarak gerekli kıvama gelen yoğurdu, her gün yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek geldikleri kent merkezinde sipariş veren restoran ve süt ürünleri satan iş yerlerine ulaştırıyor.

Birçok yerden talep görüyor

Döne Kızıl, yaptığı açıklamada, yoğurtlarının tamamen doğal olmasından dolayı birçok yerden talep gördüğünü söyledi.

Yoğurt yapmanın oldukça zahmetli olduğunu belirten Kızıl, "Yaylaya gönderdiğim 300 koyunu her gün mandırada sağıyorum. Daha sonra elde ettiğim sütü kazanlarda ısıttıktan sonra yoğurt haline dönüştürüyorum. Bu oldukça uzun bir süre alıyor." diye konuştu

Kızıl, bulundukları bölgede çok sayıda yayla olduğunu, bunun sütün kalitesini olumlu etkilediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Birçok faydalı ot bu yaylalarımızda bulunuyor. Koyunlardan elde ettiğimiz sütten yaptığımız doğal yoğurtlar oldukça fazla talep görüyor. Sütünü sağdığımız 300 koyunumuz var. Yetmediği zaman yaylalardaki komşularımızdan süt alırız. Mart ayında başladığımızı bu işi aralık ayına kadar sürdürüyoruz. Yoğurdumuza Ankara, Konya ve Aksaray'dan çok fazla talep geliyor. Günde 300 litre sütten yaptığımız yoğurdumuz için talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AksarayOrganik YoğurtEşmekaya Beldesi
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