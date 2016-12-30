Babasından şiddet gördüğü için evini terk eden ve 12 yıldır sokaklarda yaşayan Fatih Doğan ile sığındığı Maçka Parkı'ndaki arkadaşı Murat Dost, 2017'den sıcak bir ev ve kalıcı bir iş bekliyor.

Onlar, Maçka Parkı'nı kendilerine ev yapan gençlerden sadece ikisi. Sırtlarını birbirlerine yaslayıp hayata tutunmaya çalışıyorlar.

Soğukta, yağışlı havalarda parktaki köftecinin sundurmasına sağınıyorlar. Hava güzelse değmeyin keyiflerine. Karınlarını bazen köftecinin cömertliği, bazen yoldan geçenlerin insafı ölçüsünde doyuruyorlar.

Düzce doğumlu olan Fatih Doğan 26 yaşında. 14 yaşındayken babasından şiddet gördüğü için evini terk ettiğini ve 12 senedir İstanbul'un sokaklarını mesken tuttuğunu söylüyor.

Daha fazla şiddet görmemek için evden kaçtığını belirten Doğan, "Eve geri döndüm ancak birkaç yıl sonra babam beni evden kovdu. Benim gibi bir çok insan da aynı acıları çekiyordur emin olun. Bizi kötü görmeyin, iyi insan olarak görün, çünkü her sokakta kalan insan kötü değildir." dedi.

Doğan, kazançlarını günübirlik işler yaparak sağladıklarını, 20 gündür Beşiktaş Belediyesinin yeni yıl süsleme işlerini yaptıklarını anlattı.

Kalıcı çözümler istediklerini, para, pul istemediklerini ifade eden Doğan, "Bize eve ve iş imkanı verilmesi yeterli. Biz, size bunları fazlasıyla geri veririz." dedi.

Doğan, yıllardır sokaklarda yaşamaya çalıştıkları için normal insanların nasıl bir hayat sürdüğünü unuttuklarını, sosyal medya, telefon ve televizyon kullanmadıklarını söyledi.

'Bizi görün, bize yardım edin'

Yeni yılda belediyenin kendilerine verdiği kısa süreli işlerin devamlı olmasını dilediklerini vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"İnsanların mutluluğu için sokak süslemeleri yapıyoruz. Başkaları için yaptığımız şeylerin, bizler için de yapılmasını istiyoruz. Bu mutluluğu bizim için çok mu görüyorlar? Yardımlarınızı gerçekten ihtiyacı olan insanlara yapın. Bizi neden görmüyorsunuz? Bizi görün bize yardım edin. Biz görünmez olmaktan sıkıldık."

Doğan, soğuk havalarda dışarıda kalmanın acı verici bir tecrübe olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bulabilirsem 4-5 tane battaniye örterek yatıyorum. Hani, 'Allah karda çamurda yardımcısınız olsun' diyorsunuz ya Allah bize hep yardımcı oluyor ama insanlar olmuyor. Her şeyi Rabbime yıkmayın, kendi içinizden de gelsin. Eğer yardımcı olmak istiyorsanız, gelin yanımıza, ‘Kardeşim neye ihtiyacın var? sen neden burada yaşıyorsun?’ diye sorun. Yardım edecekseniz böyle edin. Bize nazire eder gibi 'Allah sizin yardımcınız olsun' demeyin."

Yeni yıldan beklentileri arasında sıcak bir ev olduğunu vurgulayan Dost, "Bir iş imkanımız olsun, borçlarımızı ödeyelim. Sabah işimize gidip akşam gelelim, sıcak bir evimiz olsun, rahat rahat uyuyalım. Düzenli bir hayatımız olsun." diye konuştu.

Dost, kendilerinden çok daha kötü durumda olan yardıma muhtaçlara el uzatılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

AA