Yardım kuruluşları ramazanda da sevindirdi

İSTANBUL - Aralarında Türk Kızılayı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu, Deniz Feneri ve Sadakataşı gibi derneklerin de bulunduğu yardım kuruluşları, ramazan ayı boyunca yardım faaliyetlerini arttırarak sürdürdü.



Türkiye'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları, ramazan boyunca yurt içinde yaptıkları çalışmaların yanı sıra, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine de ulaştı.



Bu çalışmalar kapsamında, Türk Kızılayı, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri bir araya getirdi. Ülke genelinde faaliyet gösteren 12 aşeviyle iftar sofraları kuran Türk Kızılayı, dışarı çıkamayacak durumda olan yaşlı ve hastaların yemeklerini de özel sefer taslarıyla evlerine gönderdi.



Bu kapsamda ramazan boyunca 300 binden fazla kişiye sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılayı, 23 binden fazla gıda kolisini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.



Ayrıca, 50 bin kişiye gıda ve giyim yardımında bulunan Türk Kızılayı, ramazan ayında kurban eti konserve dağıtımlarını sürdürdü.



Hayatını kaybeden 15 tarım işçisinin yakınlarına yardım



Ramazanın ilk günlerinden itibaren hayırseverlerin zekatlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılayı, Manisa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 15 tarım işçisinin yakınlarına da biner lira bayram yardımı yaptı.



Ramazanda Gazze, Irak, Somali, Pakistan ve Bangladeş'te iftar sofraları kuran Türk Kızılayı, gıda, yemek gibi yardımlarının yanı sıra, yurt içindeki ve yurt dışındaki 200 bin kişiye giysi dağıtımı gerçekleştirdi.



İHH 96 ülkede yoksulların kapısını çaldı



İHH İnsani Yardım Vakfı da ay boyunca, yurt içinde 78 kent ve ilçelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.



Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra, 96 ülkedeki yoksulların kapısını çalan İHH, ramazan sevincinin bu evlerde de yaşanmasına katkı sundu.



Bu kapsamda yurt içinde 47 bin 500, yurt dışında ise 103 bin 228 ramazan kumanyası dağıtan Vakıf, Türkiye'de yaşayan yardımseverlerin zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine elden ulaştırdı.



Cansuyu Derneği 25 ülkeye yardım ulaştırdı



Ramazan boyunca iftar programlarıyla muhtaç ailelere ulaşıp, gıda yardımında bulunan Cansuyu Derneği, 81 ildeki iftar programlarının yanında, 25 ülkeye de yardım malzemesi götürdü.



Myanmar'dan teknelerle kaçarak Endonezya'daki kamplara sığınan Arakanlı mültecilere gıda yardımında bulunan dernek, burada 3 gün boyunca bin 700 aileye iftar verdi.



Dernek, Kudüs, Gazze, Somali, Kenya, Cibuti, Vietnam, Nepal, Nijer, Yemen, Mali, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Filistin, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Bangladeş'te ve Lübnan'daki Filistin kamplarıyla, ülkelerini terk eden Suriyeliler için de iftar programı gerçekleştirdi.



Deniz Feneri Derneği 20 ülkede iftar sofrası kurdu



Yurt içi ve yurt dışında 20 yıldır yardım çalışmalarına devam eden Deniz Feneri Derneği, bu ramazanda da binlerce yoksul, kimsesiz, aç ve ihtiyaç sahibine ulaştı.



Türkiye'de yetim çocuklar başta olmak üzere 20 ülkede kurduğu iftar sofralarında, 24 bin kişiyi bir araya getiren dernek, Bangladeş'te bir su kuyusu açıp, mescit temeli attı.



Hayırseverlerce bağışlanan "bayram harçlıkları"nı da öksüz ve yetim çocuklara ulaştıran dernek, 2 bin 750 yoksul çocuğa da bayramlık hediye etti.



Sadakataşı Derneği 25 ülkede kumanya dağıttı



Ramazan ayında çalışmalarını sürdüren Sadakataşı Derneği de Türkiye'nin yanı sıra, 25 ülkede 60 bin kişiye kumanya dağıtımı yapıp, 11 bin 650 kişiye iftar yemeği ikramında bulunurken, 464 çocuğa da bayramlık hediye etti.



