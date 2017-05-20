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Yaptıkları makine naneden 'servet' çıkartıyor

Konya'da iki kuzenin yerli imkanlarla ürettiği, atmosferik gazları basınç altında kullanarak bitkilerden yağ çıkaran makine, 12 liralık 1 kilogram kuru naneden, 260 avroluk esans çıkartıyor.

Yaptıkları makine naneden 'servet' çıkartıyor

Konya'da iki kuzenin yerli imkanlarla ürettiği, atmosferik gazları basınç altında kullanarak bitkilerden yağ çıkaran makine, 12 liralık 1 kilogram kuru naneden, 260 avroluk esans çıkartıyor.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 13:31
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Yaptıkları makine naneden 'servet' çıkartıyor

Merkez Karatay ilçesinde makine üretimi yapan bir firmada çalışan 24 yaşındaki kuzenler Ali ve Sait Adil Atlıoğlu, süper kritik akışkanlarla bitkisel yağ üretimi yapan bir makine üretmeye karar verdi.

Bitkilerden, atmosferik gazları basınç altında kullanarak esans çıkartan makineleri inceleyen amca çocukları, çalıştıkları firmada, gece gündüz mesai harcayarak, "Qualitec Süper Kritik CO2 Ekstraktör" adını verdikleri makineyi yaptı.

Makinenin üreticilerinden Ali Atlıoğlu, AA muhabirine, geçen yıl Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu ve kuzeni Sait Adil ile süper kritik karbondioksitin kullanım alanına ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.

Muadilleri yurt dışındaki birkaç firma tarafından üretilen makineyi yerli imkanlarla yapmaya karar verdiklerini dile getiren Atlıoğlu, "Dünyada sadece 4-5 firma bu cihazın üretimini gerçekleştiriyor. Biz dört aylık bir sürede ürettik. Laboratuvar ölçeklisini de bir ayda yaptık. Sistem, sadece uçucu yağ elde etmeye yönelik değil, sterilizasyon, tohum ömrünün uzatılması çalışmalarında da kullanılıyor." dedi.

Atlıoğlu, makinelerinin ayrıca fıstığın yağını çıkarabileceğini, yumurtanın proteinini ayırabileceğini anlattı.

Atlıoğlu, Türkiye'nin 2016'da 1,7 milyon dolarlık nane esansı ithal ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İthalatın nedeni bu makinenin ülkemizde olmaması. Bunun yaygınlaşması lazım. Kuru nanenin kilogramı 12 lira. Bundan yüzde 2 oranında esans elde edebiliyoruz. Bunun gramı 13 avro. Yurt dışından bu fiyata alıyoruz. Pilot ölçekli yaptığımız bu makinede 50 dakikada bir kilogram mamulü işleyerek 20 gram esans çıkartılıyor. Kilogramı 12 lira olan kuru naneden 20 gram esans elde ediyoruz. Bu, bir kilogram naneden toplam 260 avroluk kazanç anlamına geliyor. Yaklaşık bir saatlik işlemle 12 liralık naneyi yaklaşık bin liralık gelire dönüştürebiliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
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