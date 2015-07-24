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Yapay akciğer cihazıyla rahat nefes aldı

Antalya'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi'nde yatan 46 yaşındaki hastaya yapay akciğer cihazı takıldı

Yapay akciğer cihazıyla rahat nefes aldı

Antalya'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi'nde yatan 46 yaşındaki hastaya yapay akciğer cihazı takıldı

24 Temmuz 2015 Cuma 22:20
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Yapay akciğer cihazıyla rahat nefes aldı

ANTALYA - Antalya'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi'nde yatan 46 yaşındaki hastaya yapay akciğer cihazı takıldı.

Antalya'da bir yıldır solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı yaşayan 46 yaşındaki Hamide Akgün, Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Geçirdiği operasyonun ardından ciğerleri yıpranan ve solunum cihazına bağlanan Akgün'e, yapay akciğer cihazı takılmasına karar verildi.

Yaklaşık iki gün takılı kalan cihaz yardımıyla Akgün'ün akciğerlerinin toparlanması sağlandı. Bu sürenin ardından yapay akciğerden ayrılan Akgün'ün solunum cihazına bağlı kalmasına da gerek kalmadı. Akgün, yoğun bakımdan da çıkarılarak servise alındı.

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Birkan Akbulut, yapay akciğer cihazıyla yapılan işlemlerin Türkiye'de çok sık kullanılmadığını, Antalya'da da ilk kez kullanıldığını söyledi.

Hastanın ameliyatının ardından solunum cihazından ayrılamaz halde olduğuna işaret eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Akciğerleri fazla yıprandığı ve yorgun olduğu için solunum cihazından ayrılamamış. Buna bağlı olarak yoğun bakımda uyutuluyordu. Ardından da bazı komplikasyonlar gelişmeye başladı. Solunum cihazına bağlı kalma süresi artınca hastanın kayıp riski artıyor. Biz de yapay akciğer takıp solunum cihazından ayırmayı düşündük. Dediğimiz gibi de yaptık. İki gün sonra solunum cihazından ayırdık."

"Nefesim normale döndü"

Yapay akciğerle yeniden rahat nefes almaya başladığını ifade eden Hamide Akgün de ölümden döndüğünü söyledi. Ameliyat öncesinde yürüyemediğini ve halsiz olduğunu anlatan Akgün, "Durumum şimdi iyi. Nefesim normale döndü. Ayağa kalktığım zaman her şey daha iyi olacak. Doktorlarımdan Allah razı olsun" dedi.

Hamide Akgün'ün eşi Abdülkuddüs Akgün, eşinin 25 gün yoğun bakımda kaldığını, yapay akciğer cihazı sayesinde durumunun düzeldiğini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 09:03
Anahtar Kelimeler:
önce VatanYapay Akciğer
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