Yamaçtan yuvarlanan tatilci askeri helikopterle kurtarıldı

MUĞLA - Tatil için ilçeye gelen 32 yaşındaki Abdullah Kılıç, arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Faralya Mahallesi'ne doğru yola çıkan Kılıç, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik kayalık yamaçtan yuvarlandı.



Arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Babadağ'da bulunan Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinden (UMKE) yardım istendi.



Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'ndan tekne ile Kelebekler Vadisi'ne gelen UMKE, yaklaşık 4 kilometre yürüyerek Kılıç'a ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Kılıç'ın sol omuzunda çıkık, kaburga ve ayak bileğinde de zedelenme bulunduğu tespit edildi.



Zorlu arazi şartları nedeniyle Kılıç'ın hastaneye sevki için Dalaman Hava Meydan Komutanlığından askeri helikopter talebinde bulunuldu. İzinlerin alınmasının ardından havalanan askeri helikopter, UMKE'nin verdiği koordinatlar doğrultusunda olay yerine geldi.



Helikopterden halat yardımıyla inen askeri personel, sedyeye aldığı Kılıç'ı helikoptere çıkardı. Götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Kılıç'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

