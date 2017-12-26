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Yalovalı öğrencilerden Kerim bebeğe destek

Çınarcık ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebeğe hazırladıkları koreografiyle destek verdi.

Yalovalı öğrencilerden Kerim bebeğe destek

Çınarcık ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebeğe hazırladıkları koreografiyle destek verdi.

26 Aralık 2017 Salı 16:31
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Yalovalı öğrencilerden Kerim bebeğe destek
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesindeki Gülkent İlk ve Ortaokulu öğrencileriSuriye'nin başkenti Şam'da, Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve sol gözünü kaybeden 2 aylık Kerim bebeğe destek için koreografi hazırladı.

Okulun bahçesinde toplanıp ''kalp'' şeklinde koreografi oluşturan ve elleriyle tek gözlerini kapatan 525 öğrenci, Kerim bebeğe ait fotoğraf ve "Çocuklar için barış, Kerimler için barış hemen şimdi" yazılı dövizler taşıdı.

Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi de öğrencilerin hazırladığı koreografiye katılarak Kerim bebeğe destek verdi.

"Herkes dünyaya iki gözüyle bakabilsin"

Çiftçi, yaptığı açıklamada, savaşta binlerce bebeğin annesiz ve babasız, binlerce anne ve babanın da evlatsız kaldığını söyledi.

Önceki görev yeri olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde süreci yakından takip ettiğini ve birçok drama şahit olduğunu belirten Çiftçi, "Suruç Kaymakamlığım sırasında Kobani'den gelen annesiz babasız kalmış bir sürü bebeğe ev sahipliği yapmak durumuyla karşılaştık." dedi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Esed ve yandaşlarının, dünyayı kana bunamak isteyen kötü zihniyetli kişiler ve grupların, terör örgütlerinin yıllarca sürdürdüğü bu savaş neticesinde Kerim bebekler gibi birçok bebeğimiz zarar gördü. Umudumuz, niyetimiz ve dileğimiz bu savaşın bir an önce bitmesi. Artık bebekler ölmesin. Dünyanın en masum varlıkları olan bu çocuklarımız zarar görmesin, nesiller kaybolmasın, eğitimsiz kalmasın. Bugün burada çocuklarımız yine çocuk gözüyle tüm dünyaya mesaj vermek istiyor. Artık bu savaş dursun kimse organlarını kaybetmesin, herkes dünyaya iki gözüyle bakabilsin. İnşallah bu mesajın bütün dünyaya örnek olmasını diliyorum." 

AA

Anahtar Kelimeler:
YalovaKerim Bebeğe Destek
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