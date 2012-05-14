Yalnız yaşayanların sayısı arttı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, ülkede, belki zorunluluklar veya tercihlerin bir sonucu olarak yalnız yaşayanların sayısında çarpıcı bir artış yaşandı.



Türkiye'de 2002 yılında tek başına yaşayan 665 bin 749 kişinin, 492 bin 775'i kadınlardan, 172 bin 974'ü de erkeklerden oluşuyordu.

Hem kadınlarda, hem de erkeklerde 2007 yılına kadar makul düşüş ve artışlar kaydeden tek kişilik hanehalkı sayısı, 2007 yılında belirgin şekilde arttı ve 715,5 bine çıktı.

Tek kişilik hanehalkı sayısı bir sonraki yıl ise kadınlarda 519,5 binden 539,4 bine çıkmasına rağmen, erkeklerden oluşan tek kişilik hanelerin sayısında meydana gelen (yaklaşık 26 bin) azalıştan dolayı 708,7 bine geriledi.

Cinsiyete göre dağılımında, 2002-2010 döneminde yalnız yaşayan kadınların erkeklerden çok daha fazla olması dikkati çekti.

2010 yılında da 1 milyon 141,3 bin adet olan tek kişilik hanenin 781 bin 705'i kadınlardan 359 bin 614'ü ise erkeklerden oluşuyor. Bir başka deyişle yalnız yaşan kadınlar yalnız yaşayan erkeklerin 2,2 katı oldu.

Tek kişilik hanelere yaş gruplarına göre bakıldığında ise 65 ve üzeri yaş grubu, bu yaş grubuna özel nedenler göz önünde bulundurularak hariç tutulduğunda, yalnız yaşayanların her iki cinste de 30-64 yaş grubunda yoğunlaştığı görülüyor.

