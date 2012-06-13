Yakıcı güneş altında ekmek mücadelesi

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın artmasıyla işleri daha da zorlaşan işçiler, özellikle 35 dereceyi bulan öğle vakti oldukça zorlanıyor.
İşçiler, günlük ortalama 11-12 saatlik çalışmalarının karşılığı olarak da 30 lira yevmiye alıyor.
AA
Çukurova yöresinde tarım işçileri öğle saatlerinde 35 dereceye kadar çıkan sıcaklıkta ekmek parası için çalışıyor
Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın artmasıyla işleri daha da zorlaşan işçiler, özellikle 35 dereceyi bulan öğle vakti oldukça zorlanıyor.
İşçiler, günlük ortalama 11-12 saatlik çalışmalarının karşılığı olarak da 30 lira yevmiye alıyor.
AA