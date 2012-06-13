Yakıcı güneş altında ekmek mücadelesi

ADANA - Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman'dan kente gelerek tarımın yoğun olarak yapıldığı Karataş ve Ceyhan gibi ilçelerde kurdukları çadırlarda kalan

işçi

ler, zorlu iş gününe sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor.

