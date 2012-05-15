Yağmur gitmeden şiddetlisi geliyor

Türkiye, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlara neden olan hava kütlesine ek olarak, bugünden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek.

Yağışların, Trakya ve Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir), İzmir’in kuzey ilçeleri ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı ediliyor.

Bu sistem Perşembe günü Türkiye’yi terk edecek ancak Cuma günü batı bölgelerinden itibaren yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Trakya, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği taşkın, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına sebebiyle, vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



