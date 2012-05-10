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Yağmur geliyor

Uzmanlar sel riski konusunda uyardı ve ekledi: "Yıldırım düşmesi vakaları da can alabilir, aman dikkat!"

Yağmur geliyor

Uzmanlar sel riski konusunda uyardı ve ekledi: "Yıldırım düşmesi vakaları da can alabilir, aman dikkat!"

10 Mayıs 2012 Perşembe 09:33
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Yağmur geliyor

     Önümüzdeki 10 gün boyunca Türkiye'nin neredeyse tamamının yağış sisteminin etkisi altına alacağını belirten Meteoroloji, kısa süreli, yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların taşkınlara neden olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar sel riski konusunda da uyardı ve ekledi: "Yıldırım düşmesi vakaları da can alabilir, aman dikkat!"

     Ahmet Uçar (Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava tahminleri Şube Müdürü):
     Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde geçtiğimiz hafta bahar mevsimine uygun kısa süreli sağanak yağışlar etkili oldu. Buna ilave olarak yurdumuzun yeni bir yağışlı hava kitlesinin etkisine gireceği ve önümüzdeki hafta boyunca büyük bir bölümünde bu yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Yağışlar çok local olacak, örneğin Ankara'nın bir mahallesinde yoğun yağış görülebilir. Bu sel değil ama taşkınlara yol açabilir, başka bir yerde hiç görülmeyebilir. Gök gürültülü sağanak yağış beraberinde şimşek ve yıldırımı da doğurur. Bu nedenle yıldırım çekebilecek ağaç dibi gibi yerlere sığınmak doğru olmaz. Özellikle iç Anadolu'da çiftçilerimize bu yağışlar ekinleri için çok iyi gelecek, faydalı olacak.
     İsmail Küçük ( Meteoroloji Mühendisleri Odası Eski Başkanı):
     Ani yağışların sel tehlikesi doğurabileceğini biliyoruz. Bu tip hava sıcaklıklarındaki ani artış sağanak yağışla birlikte yıldırım düşmesi riskini de doğuruyor. Ancak Meteoroloji artık son derece hassas ölçüm yöntemleri ile çalışıyor. Yağış ve fırtınayı 20 dakika önceden bile tespit edebilirler. Uyarıların bölge bazında ve genel olması yerine yerel ve noktasal olması gerekir. Bugün hangi ilin hangi ilçesinde ne kadar yağış beklendiğinin biliniyor.
      Son değerlendirmelere göre cuma günü Akdeniz kıyıları dışında, yurdun tamamında yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Bu yağışların yurdumuzun kuzeydoğusu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de etkili olması öngörülüyor. Cumartesi İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise İstanbul'da yağış yok. Pazar günü yağışların yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği, Karadeniz, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in dış kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Bu yağışlı hava kütlesi 10 gün boyunca Türkiye'yi etkisi altına alacak.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 01:40
Anahtar Kelimeler:
Yağmur
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