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Yağış yaşamı felç etti

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

Yağış yaşamı felç etti

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

19 Mayıs 2012 Cumartesi 08:53
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Yağış yaşamı felç etti

     İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi, alt geçitlerde biriken sularda çok sayıda araç mahsur kaldı.
     Anadolu yakasında Tuzla, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik ve Maltepe'de, Avrupa yakasında ise Beyoğlu, Bakırköy, Beşiktaş ve Şişli başta olmak üzere birçok ilçede etkisini gösteren şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, alt geçitlerde biriken sularda çok sayıda araç mahsur kaldı.
     Özellikle 16.30-19.00 saatleri arasında etkili olan yağışta, iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
     İtfaiye ekipleri, yağış dolayısıyla kentin her iki yakasından gelen su baskını ihbarlarına yetişmek için büyük çaba harcadı. İtfaiyeye, Anadolu ve Avrupa yakalarından şu ana kadar toplam 513 su baskını ihbarı yapıldı.
     Öte yandan, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, metrekareye Göztepe'de 31, Pendik'te 27, Eminönü'nde 19, Bakırköy'de 18, Kartal'da 16, Çatalca'da 6 kilogram yağış düştü.
     Şiddetli yağışın Marmara bölgesinde etkili olduğu ve metrekareye Gebze'de 55, Kocaeli'de 29, Yalova'da 18, Gölcük'te 17, Tekirdağ'da 9 ve Sakarya'da 6 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.
     Yağışın, İstanbul'da sabah saatlerine kadar aralıklarla yer yer kuvvetli devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Viyadüğünün istinat duvarı çöktü
     Şiddetli yağış dolayısıyla biriken suyun oluşturduğu akıntının Aslantepe viyadüğünün altını aşındırmasıyla kopan büyük toprak kütlesi, viyadüğün altındaki istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. 
Viyadüğün altındaki Cendere Yolu, dökülen toprak yığını nedeniyle trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışmalarla temizlenen yol, tekrar trafiğe açıldı.
     Belediye ekipleri, viyadüğün zarar görmemesi için akan suyu başka tarafa yönlendirdi. 

Edirne'de sağanak
     Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sabah başlayan ve aralıksız devam eden gök gürültülü sağanak yağış, ilçede etkili olmaya başladı. İlçe merkezi ile bazı köylerde çok sayıda ev, işyeri ile ekili tarlalar sular altında kaldı.
     Sağanak yağış Uzunköprü'nün Çakmak, Sığırcılı, Saçlımüsellim ve Değirmenci köylerinde de etkili oldu. Köy içerisinden geçen derelerin taşması sonucu birçok ev sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle köyler arsında zaman zaman ulaşımda aksaklıklar meydan geliyor.
     Sağanak nedeniyle Keşan-Enez karayolu da zaman zaman ulaşıma kapandı.

Meteorolojik uyarı
     Antalya ve çevresinde akşama kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın batı kıyılarında bu gece başlayan gök gürültülü sağanak yağışın, şiddetini artırarak, akşama kadar Antalya il merkezi ile Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik, Günoğdu, İbradı, Demre, Kaş, Kale, Finike, Kumluca, Kemer, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde etkili olacağı bildirildi.
     Açıklamada, yağış alanında yaşanabilecek lokal dolu yağışı, yıldırım, anlık kısa süreli fırtına ve lokal su baskınına karşı tedbirli olunması istendi.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 00:54
Anahtar Kelimeler:
Yağış
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