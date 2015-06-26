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Yabancıların gözünden ramazanda İstanbul

İftar çadırları ve etkinliklerle ramazanı doyasıya yaşatan İstanbul bu ayda da turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor

Yabancıların gözünden ramazanda İstanbul

İftar çadırları ve etkinliklerle ramazanı doyasıya yaşatan İstanbul bu ayda da turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor

26 Haziran 2015 Cuma 11:14
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Yabancıların gözünden ramazanda İstanbul

İSTANBUL - Binlerce kişilik iftar çadırları ve çeşitli etkinliklerle ramazanı doyasıya yaşatan İstanbul, bu ayda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.  İstanbul seyahatleri ramazana denk gelen yabancı turistler, kentin farklı bölgelerine yayılmış renkliramazan etkinliklerinin "harika bir atmosfer" yarattığını düşünüyor.

Binlerce kişilik iftar çadırları ve çeşitli etkinliklerle ramazanı doyasıya yaşatan İstanbul, bu ayda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

AA muhabirine İstanbul gezisiyle ilgili bilgi veren Alexandra Ventsenostseva, ailelerin ramazanda bir araya gelerek yerlere kurdukları büyük sofralarda yemek yemelerini çok beğendiğini ifade etti.

Moskova'dan arkadaşıyla dört günlüğüne İstanbul'a geldiğini anlatan Ventsenostseva, "Buradaki atmosfer harika, insanlar çok mutlu görünüyor, pek çoğu yardımsever ve çok cana yakın" dedi. 

Ventsenostseva, yaşadığı yerde Müslüman ailelerin bulunduğunu, onların da ramazanda oruç tuttuklarını ancak imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Ben daha önce hiç oruç tutmadım. Bu gerçekten çok zor görünüyor. Ancak, büyük bir amacınız ve motivasyonunuz varsa, sanırım denenebilir" dedi.

Türk kökenli İlkay Karakurt ile Alman arkadaşı Raquel Caro ise ramazandan dolayı gündüzleri İstanbul sokaklarında fazla insan olmadığını, insanların normale göre daha yavaş hareket ettiğini ve fırsat bulanların da gölgede dinlenmeye çekildiklerini anlattı.

İstanbul'un hemen her semtinde iftar çadırları kurulduğunu ve buralarda aynı amaç için toplanan kalabalıklar olduğunu dile getiren Caro, "İnsanların bunu yapabilmesini gerçekten takdir ediyorum. Kendimi oruç tutarken hayal edemiyorum. Bir defasında sadece bir kaç saatliğine bilerek yiyip içmedim ve açlıktan ölmek üzereydim. Uzun günleri ve sıcağı da düşününce benim için oruç tutmak gerçekten çok zor görünüyor" diye konuştu.

ABD'nin Michigan Eyaleti'nden Türk gelini Nazan Burson ve torunlarıyla Türkiye'ye gezmeye gelen Linda Dian Miller ise 3 gün oruç tuttuğunu belirterek, "Yapabileceğimi düşünmüyordum ama üç gün boyunca oruç tuttum. Benim için gerçekten zordu ancak çok güzel bir tecrübe oldu. Kendimi kontrol edebildiğimi gördüm" dedi.

"Bir sürü insanın aynı gelenek için bir araya gelmesi gerçekten inanılmaz. Böyle bir şey sanırım Amerika'da mümkün olmazdı. Burada insanlar benim ülkemde olduğundan çok daha fazla şey paylaşıyorlar" diyen Miller, İstanbul'un ardından Nevşehir'e gezmeye gideceklerini ve orada da iftarlara katılacağını sözlerine ekledi.

Çin'den ilk defa İstanbul'a gelen Chen Jingwem de ezanı ilginç bulduğunu ifade ederek, Müslüman toplumun kendilerinden oldukça farklı olduğunu, bunun sebebinin kendi ülkelerinin belirli bir dini benimsemesi olabileceğini anlattı.

Hou Jingyi ise daha önce hiç oruç tutmayı denemediğini, ancak eğer güçlü bir gerekçe olursa bunu deneyebileceğini söyledi.

Kadıköy Belediyesi desteğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mural-İst Duvar Boyama Festivali kapsamında Türkiye'ye gelen Tataristanlı Sanatçı Rustam Qbic, İstanbul’da her yerde ramazanı hatırlatan etkinlikler düzenlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da hemen her restoranda özel iftar menüleri hazırlanıyor, pek çok tarihi yerde ramazan konulu televizyon programları yapılıyor. Nüfusun tamamına yakını Müslüman olan Tataristan'da ise ramazan atmosferi yaşanmıyor. Ama tabii ki ailemde ramazan hazırlığı yapılıyor. Bu bizim ailece ilk ramazanımız, arkadaşlarımızı iftara çağırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:02
Anahtar Kelimeler:
önce VatanRamazan
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