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Yabancı mankenler yöresel kıyafetleri sevdi

"2. Mezopotamya Mücevher Fuarı" kapsamında düzenlenecek olan defileye katılmak için Diyarbakır'a gelen mankenler, giydikleri yöresel kıyafetlere hayran kaldı.

Yabancı mankenler yöresel kıyafetleri sevdi

"2. Mezopotamya Mücevher Fuarı" kapsamında düzenlenecek olan defileye katılmak için Diyarbakır'a gelen mankenler, giydikleri yöresel kıyafetlere hayran kaldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:48
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Yabancı mankenler yöresel kıyafetleri sevdi

"2. Mezopotamya Mücevher Fuarı" kapsamında düzenlenecek olan defileye katılmak için Diyarbakır'a gelen 2'si Rus, 2'si Ukraynalı, 1'i Türk 5 manken giydikleri yöresel kıyafetlere hayran kaldı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odasınca, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen, kuyumculuk ve mücevher alanında üretici, toptancı ve ihracatçı firmaları buluşturan fuar kapsamında yapılacak defile için 2'si Rus, 2'si Ukraynalı, 1'i Türk 5 manken kentte geldi.

Defilede giyilecek kıyafetler için sponsor olan merkez Kayapınar ilçesinde bir işletmede, defile için prova yapan mankenler, giydikleri yöresel kıyafetlere hayran kaldı.

Ukraynalı manken Oksana Kuznetsova, 14 yıldır Türkiye'de yaşadığını, modellik ve mankenlik yaptığını belirterek, daha önce de 4 defa Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

Diyarbakır'ın harika bir şehir olduğunu dile getiren Kuznetsova, "Kesinlikle görülmesi gereken bir şehir. Çok sayıda antik yapılar var. İstanbul ve Ankara da çok güzel ama Diyarbakır antik bir şehir. Kıyafetleri de çok farklı. Güzel ve harika, kıyafetlerini çok beğeniyorum. Yemekleri de çok güzel. Doyamıyorum yemeklerine." diye konuştu.

Rus manken Natalia Paranomova ise ilk defa kentte geldiğini aktararak, "Çok hoş bir şehir. Öyle olacağını düşünmemiştim. Daha önce farklı şeyler duymuştum. ama aslında insanları çok samimi, modern bir şehir. Çok güzel binalar var. Kıyafetleri de çok güzel. Kıyafetleri görünce hemen denemek istedim." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
2. Mezopotamya Mücevher FuarıYabancı MankenlerTÜYAP
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