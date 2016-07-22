Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Vurulduğu için pişman olanı görmedim'

Darbe girişimi sırasında Boğaziçi köprüsünde kolundan vurulan üniversite öğrencisi Tekin, "Yarası ne kadar büyük olursa olsun vurulduğu için pişman olanı görmedim." dedi.

'Vurulduğu için pişman olanı görmedim'

Darbe girişimi sırasında Boğaziçi köprüsünde kolundan vurulan üniversite öğrencisi Tekin, "Yarası ne kadar büyük olursa olsun vurulduğu için pişman olanı görmedim." dedi.

22 Temmuz 2016 Cuma 12:08
785 Okunma
'Vurulduğu için pişman olanı görmedim'

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin açtığı ateş sonucu sol kolundan yaralanan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Tekin,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sokağa çıktığını aktardı. 

Kendisi gibi çok sayıda insanın, darbeciler tarafından kesilen Boğaziçi Köprüsü'ne yöneldiğini kaydeden Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını gördük. Darbecileri işgal güçleri şeklinde nitelendirdi. İşgal gücü deyince bizim gözümüzde yabancı bir devletin askerinden farkı kalmadı. Çamlıca'da bir yurttaydım. Çamlıca'da kalabalıkla birlikte hareket ettim. En ön sıradaydım. Sol kolum havadaydı. Sanırım bir asker nişan alıp beni kolumdan vurdu. Vatandaşlar yardımıyla hastaneye kaldırıldım. Tanıdığımız doktorlar olduğundan tedavim için Ankara'ya geldim. Pazartesi günü ameliyat olacağım. Ondan sonra doktorlar durumum hakkında net bir şey söyleyecekler" dedi.

Hiç pişmanlık duymadığını dile getiren Tekin, "İlk andan itibaren pişman olmadım. Yaralılarla da konuştum, yarası ne kadar büyük olursa olsun kimse pişman değildi" dedi. 


AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 12:09
Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbeBoğaziçi KöprüsüİstanbulCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ