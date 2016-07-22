'Vurulduğu için pişman olanı görmedim'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin açtığı ateş sonucu sol kolundan yaralanan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sokağa çıktığını aktardı.

Kendisi gibi çok sayıda insanın, darbeciler tarafından kesilen Boğaziçi Köprüsü'ne yöneldiğini kaydeden Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını gördük. Darbecileri işgal güçleri şeklinde nitelendirdi. İşgal gücü deyince bizim gözümüzde yabancı bir devletin askerinden farkı kalmadı. Çamlıca'da bir yurttaydım. Çamlıca'da kalabalıkla birlikte hareket ettim. En ön sıradaydım. Sol kolum havadaydı. Sanırım bir asker nişan alıp beni kolumdan vurdu. Vatandaşlar yardımıyla hastaneye kaldırıldım. Tanıdığımız doktorlar olduğundan tedavim için Ankara'ya geldim. Pazartesi günü ameliyat olacağım. Ondan sonra doktorlar durumum hakkında net bir şey söyleyecekler" dedi.

Hiç pişmanlık duymadığını dile getiren Tekin, "İlk andan itibaren pişman olmadım. Yaralılarla da konuştum, yarası ne kadar büyük olursa olsun kimse pişman değildi" dedi.