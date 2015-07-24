Vücutlarındaki şarapnel parçalarıyla yaşıyorlar

HATAY - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Cünedi ailesinin fertlerinden anne ve iki çocuğu, bir yıldır vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşıyor.



Evlerine isabet eden varil bombası sonucu 2 çocuğunu kaybeden Cüneydi ailesi, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamını sürdürüyor.



Anne Suphiye Cünedi ve 2 çocuğu Ali ile Hamud, bedeninde bulunan şarapnel parçalarıyla savaşın izlerini taşıyor.



Baba Abdulmenam Cüneydi, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıl önce, rejimin Hama kentine düzenlediği hava saldırıda 2 çocuğunu kaybettiğini söyledi.



Saldırıda tüm ailenin yaralandığını anlatan Cüneydi, aynı saldırıda yaralanan karısı ve 2 çocuğunun vücutlarında da şarapnel parçalarının kaldığını belirtti.



"Yardım bekliyoruz"



Suriye'de tedavi için hastaneye gittiklerini, ancak şarapnel parçalarının çıkarılamadığını dile getiren gözü yaşlı baba, şöyle devam etti:



"Rejim güçlerinin evimize attığı bombada adeta hayatımız karardı. Biri 2, diğeri 9 yaşında 2 çocuğumu kaybettim. Karımın ayağında, 7 yaşındaki büyük oğlumun kafasında, küçüğünün ise ensesinde savaşın acı gerçeği olan şarapnel parçaları duruyor. Maddi imkanımız olmadığından ameliyat edemedik. Saldırı sonrası benim karaciğerimin bir kısmı alınmak zorunda kaldı. Sadece bir oğlum bombardıman esnasında dışarıda olduğu için ona bir şey olmadı. Şu an, yürüyemeyen karıma ben yardımcı oluyorum."



Yaşadığı acıların tarifinin olmadığını ifade eden baba Cüneydi, eşi ve çocuklarının durumunun iyi olmadığını, bu parçaların çıkartılması için acil yardım beklediklerini aktardı.



"Allah Esed'den razı olmasın"



Esed'in kendi halkına zulmeden, çoluk çocuk demeden katleden bir devlet başkanı olduğunu vurgulayan Cüneydi, "Beşşar çocukları katletti. Bizleri evimizden başka ülkelere göçe zorladı. Tarihte hiçbir devlet reisinin halkına zulmettiğini, öldürdüğünü, duymadık. Allah Esed'den razı olmasın" diye konuştu.



