Vücutlarına sardıkları 239 kol saatiyle yakalandılar

ARTVİN - Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan uyruklu ikisi kadın 4 kişinin vücutlarına sarılı gümrük kaçağı 239 kol saati ele geçirildi.



Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yaya olarak geçmek için sınır kapısına gelen Gürcü K.D, M.A, L.S ve A.S'nin, vücutlarındaki şişkinlik ve yürüyüşlerinden şüphelendi.



X-ray cihazının ikaz vermesi üzerine ekipler, şüphelileri durdurdu. Gümrük hizmet binasına götürülen K.D, M.A, L.S ve A.S'nin bagajları ve üzerleri arandı.



Aramada, birkaç kat elbise giyen zanlıların, vücutlarının göğüs ve bel kısımlarına bantlanmış ve çoraplarının içine gizlenmiş 239 kol saati ele geçirildi.



Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

