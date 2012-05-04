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Vogue'dan "sıfır beden" tepkisi

Ünlü moda dergisi Vogue, çok genç yaşta ve aşırı derecede zayıf modeller ile artık çalışmayacağını açıkladı.

Vogue'dan "sıfır beden" tepkisi

Ünlü moda dergisi Vogue, çok genç yaşta ve aşırı derecede zayıf modeller ile artık çalışmayacağını açıkladı.

04 Mayıs 2012 Cuma 09:39
524 Okunma
Vogue'dan
Dergiyi çıkaran Conde Nast International şirketi tarafından yapılan açıklamada, Vogue'un dünyanın farklı ülkelerindeki 19 editörünün bundan sonra derginin sayfalarında sadece sağlıklı mankenlerin fotoğraflarına yer vermek konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.   Dergi, 16 yaşından küçük ya da yeme bozukluğu olan modelleri kullanmayacak ve moda çekimlerine katılan modellerin kimlik kartlarından doğum tarihleri kontrol edilecek.      
Mankenlerin birçok kadın için rol modeli olduğuna işaret eden Conde Nast International Başkanı Jonathan Newhouse, Vogue'un sağlığın güzellik olduğuna inandığını söyledi.  14 yaşında keşfedilerek manken olan ve mankenlerin çalışma koşullarını düzeltmeyi amaçlayan "Model Alliance"ı kuran Sara Ziff ise, kararın moda dünyasında son derece önemli olduğunu söyledi.     
Vogue'un 16 yaşından küçük modellerle çalışmama kararını sektörde büyük bir devrim olarak niteleyen Ziff, diğer moda dergileri ve modaevlerine de benzeri kararlar almaları çağrısında bulundu.   Uygulama Vogue'un ABD, Fransa, Çin ve İngiltere baskılarında Haziran, Japonya baskısında ise Temmuz ayından itibaren başlayacak. Glamour ve Allure gibi diğer moda dergilerini de çıkaran Conde Nast, uygulamanın şimdilik sadece Vogue'da yapılacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 04.05.2012 01:40
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